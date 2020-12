Datainfo tem mais de 100 vagas disponíveis para TI

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Datainfo, empresa especializada em apoiar empresas privadas e públicas rumo à inovação tecnológica e à transformação digital, está com mais de 100 vagas disponíveis para profissionais de Tecnologia da Informação (TI). As vagas incluem diferentes perfis como analistas de sistemas, desenvolvedores, arquitetos e engenheiros de software em níveis júnior, pleno e sênior.

De acordo com informações da Datainfo, a demanda por profissionais cresceu 70% no último trimestre do ano. "A área de TI se manteve aquecida em 2020 e, ao contrário de outras áreas do mercado, não demitimos, pelo contrário, mantivemos um bom ritmo de contratações, mas a partir de outubro, novos projetos foram firmados tanto na área pública, quanto privada.", conta a gestora de Recursos Humanos da Datainfo, Ana Paula Gonçalves.

Desenvolvedores com conhecimento de linguagens Java, PHP ou Python são os mais requisitados entre os perfis de vagas, mas os perfis de contratação exigidos pela empresa são abrangentes , e qualquer profissional graduado e com conhecimento técnico dentro da área de tecnologia da informação pode participar da seleção.

As vagas são destinadas a profissionais de todo o Brasil, pois 20% das vagas são para trabalho em home office. Já as vagas presenciais são destinadas para profissionais que residam ou desejam residir em Brasília, Recife, Santa Catarina, Mato Grosso e Curitiba.

Entre os benefícios que a Datainfo oferece aos seus profissionais está o investimento na formação profissional. A empresa conta com uma universidade corporativa e oferece diversas capacitações e aperfeiçoamento profissionais gratuitos, além de incentivos financeiros para certificações.

Para se candidatar a uma vaga oferecida pela Datainfo o profissional pode enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou cadastrar diretamente pelo site da Datainfo onde irá encontrar mais detalhes sobre os perfis requisitados; www.datainfo.inf.br. As informações sobre as vagas também estão disponíveis no Linkedin da empresa: https://www.linkedin.com/company/datainfo-ti/.

Sobre a Datainfo

A Datainfo promove a transformação digital em empresas públicas e privadas desde 2002, oferecendo soluções em Tecnologia da Informação e em gestão do conhecimento a empresas que buscam expandir seus negócios por meio da inovação.

A abrangência dos serviços inclui soluções para governança de TI, desenvolvimento de aplicações, devops, infraestrutura, cloud e sustentação de sistemas, ofertados em um modelo de outsourcing integrado, metodologia de serviço que leva a experiência e inteligência da equipe técnica para dentro das empresas.

Entre os produtos disponibilizados ao mercado estão o I-ERP EME4 e o EME4 Rocket, que são sistemas integrados de gestão empresarial (ERP); o Totali, software voltado ao Varejo; o Gesti, software para a gestão de demandas; e o Service, software de gestão de projetos.

De acordo com o Anuário Informática Hoje, a Datainfo é uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil. Sendo uma das poucas certificadas com o CMMI-DEV® Nível 3, uma das certificações mais importantes no mercado de desenvolvimento de software, além de mais 500 certificações que atestam a qualidade dos seus produtos e serviços.

Classificada como um Great Place to Work, a Datainfo não mede esforços para gerenciar da melhor forma a sua rede que conta com 500 colaboradores distribuídos entre as 11 unidades da Datainfo no Brasil e nos mais de 300 clientes atendidos pelo mundo. Mais informações, acesse ao site: www.datainfo.com.br.

