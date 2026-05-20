Datamaran améliore sa plateforme centrale basée sur l'IA pour aider les entreprises à intégrer des données non financières et à renforcer la gouvernance

La plateforme permet aux organisations d'identifier, de hiérarchiser et de suivre en permanence les risques et opportunités externes, dans le cadre de leur supervision stratégique et de leur préparation à la CSRD.

NEW YORK et LONDRES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Datamaran a annoncé des améliorations substantielles de sa plateforme Core.

Présentation de Datamaran Core - Version de mai 2026

Les attentes des régulateurs, des investisseurs et des parties prenantes continuent d'évoluer. Alors que la Commission européenne fait progresser ses cadres de reporting, les entreprises sont soumises à une pression croissante non seulement pour définir mais aussi pour défendre des priorités non financières - couvrant les risques systémiques, l'ESG et les questions émergentes. Beaucoup s'appuient encore sur des évaluations statiques qui deviennent rapidement obsolètes, créant ainsi un fossé entre la stratégie et la réalité extérieure.

Datamaran Core comble cette lacune en transformant la façon dont les entreprises intègrent les sujets non financiers dans leur stratégie, d'un exercice ad hoc en une capacité continue, basée sur des preuves, permettant aux organisations de rester alignées sur ce qui compte le plus et de défendre leur position.

« Ces améliorations offrent aux organisations un moyen structuré et axé sur les données d'identifier, de hiérarchiser et de surveiller en permanence les risques et les opportunités qui façonnent leur activité. Ce qui est différent en 2026, c'est que les entreprises veulent le faire d'une manière plus rationalisée, plus rentable et plus intégrée »

- Marjella Lecourt-Alma, PDG et cofondatrice de Datamaran

« Avec Datamaran, nous disposons d'un processus objectif, fondé sur des données, qui apporte rigueur et légitimité à notre stratégie. La plateforme a permis des gains d'efficacité de près de 90 % et une réduction majeure des coûts, tout en nous permettant d'effectuer plus d'analyses, d'impliquer plus de parties prenantes et de justifier nos décisions par des preuves claires - ce qui est de plus en plus critique. »

- Directeur, Institution financière Fortune 500

Nouveautés de Datamaran Core

Cette version apporte des améliorations ciblées dans les modules Stakeholder Intelligence et Double Materiality de la plateforme :

Surveillance des signaux externes : surveiller les changements dans l'environnement externe (évolutions réglementaires, divulgations par les pairs et changements dans la chaîne de valeur) pour en faire des signaux dynamiques et exploitables, afin d'identifier les risques émergents avant qu'ils ne se transforment en surprises.

surveiller les changements dans l'environnement externe (évolutions réglementaires, divulgations par les pairs et changements dans la chaîne de valeur) pour en faire des signaux dynamiques et exploitables, afin d'identifier les risques émergents avant qu'ils ne se transforment en surprises. Matrice dynamique d'intelligence des parties prenantes : met en évidence l'évolution des priorités des parties prenantes, ce qui permet de procéder à des examens stratégiques proactifs afin d'évaluer les risques de désalignement.

met en évidence l'évolution des priorités des parties prenantes, ce qui permet de procéder à des examens stratégiques proactifs afin d'évaluer les risques de désalignement. Architecture de collaboration améliorée : Permet la contribution de l'ensemble de l'entreprise grâce à des flux de travail basés sur les rôles et à des enquêtes auprès des parties prenantes.

Permet la contribution de l'ensemble de l'entreprise grâce à des flux de travail basés sur les rôles et à des enquêtes auprès des parties prenantes. Paysage industriel de l'IRO : Une nouvelle vue de l'analyse des écarts compare les impacts, les risques et les opportunités (IRO) aux rapports audités des pairs de la CSRD, en identifiant ce qui peut être manquant, trop souligné ou incohérent sur la base des meilleures pratiques émergentes.

Une nouvelle vue de l'analyse des écarts compare les impacts, les risques et les opportunités (IRO) aux rapports audités des pairs de la CSRD, en identifiant ce qui peut être manquant, trop souligné ou incohérent sur la base des meilleures pratiques émergentes. Recommandations de l'IRO générées par l'IA : Fournit des suggestions spécifiques fondées sur des divulgations de pairs qui peuvent être ajoutées directement à l'inventaire d'une organisation et affinées par le biais de flux de travail.

Conçu pour la stratégie et la gouvernance

S'appuyant sur des données provenant de 10 000 entreprises, de sources réglementaires dans plus de 190 juridictions et de médias internationaux, Datamaran Core permet aux organisations de valider et de faire évoluer en permanence leur stratégie en fonction des changements externes.

La plateforme prend en charge les exigences spécifiques en matière de conformité et de réglementation, de l'ISSB à la CSRD. Lorsque les entreprises de la deuxième vague de la CSRD entrent dans le champ d'application, elles servent les entreprises de la première vague, qui renforcent les processus existants, et les entreprises de la deuxième vague qui recherchent une solution efficace et prête à être auditée.

« Datamaran Core apporte structure, transparence et intelligence continue au processus. Qu'il s'agisse d'améliorer la gouvernance et la stratégie, ou de se conformer spécifiquement à l'ISSB ou à la CSRD, la plateforme vous couvre. »

- Ian van der Vlugt, VP, Market Leader, Insights & Training

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.datamaran.com/datamaran-core.

Contact : Helen Skeen, directrice de la communication et de l'information : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982038/Datamaran_Core_Photo.jpg

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