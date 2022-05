DATAR CANCER GENETICS ANNONCE UNE INCURSION AUX ÉTATS-UNIS AVEC UN CONTRAT DE 250 MILLIONS DE DOLLARS POUR OFFRIR DES BIOPSIES LIQUIDES PIONNIÈRES DE DÉTECTION DU CANCER

L'accord couvre deux solutions du portefeuille de dépistage et de diagnostic du cancer de Datar : Trucheck™ Pragma et Cancertrack ™ . Trucheck ™ Pragma est un test de dépistage sanguin non invasif pour les cancers du poumon, de l'estomac, du côlon, du pancréas, de la prostate, du sein et de l'ovaire. Cancertrack ™ sert à évaluer la réponse, la résistance et la récidive pendant la prise en charge du cancer. Les solutions seront actuellement proposées sous forme de tests développés en laboratoire (TDL) aux États-Unis.

De plus, Artemis DNA fournira à Datar des installations de test à haute complexité certifiées CLIA et accréditées CAP au Texas et en Californie pour permettre le lancement commercial de divers tests de dépistage et de diagnostic du cancer développés par Datar.

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir notre technologie de détection du cancer de haute précision au profit des patients aux États-Unis et au Vietnam en partenariat avec Artemis DNA. Leur force et leur expérience en marketing permettront un déploiement transparent de nos biopsies liquides innovantes, révolutionnaires et vitales », a commenté M. Rajan Datar, président de Datar Cancer Genetics. « Nous continuerons à élargir nos offres aux États-Unis et sur les marchés européens avec des normes élevées en matière de précision et de qualité de service », a-t-il ajouté.

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir offrir ces technologies révolutionnaires aux patients aux États-Unis et au Vietnam », a commenté Mme Emylee Thai, fondatrice et PDG d'Artemis DNA. « Datar Cancer Genetics continue d'innover et de repousser les limites de ce que les gens pensaient impossible en matière de dépistage, de diagnostic et de prise en charge du cancer. Artemis DNA est fière de faire partie des pionniers qui contribuent à changer le paysage du dépistage et du diagnostic précoces, ainsi que la prise en charge du cancer, ce qui permettra d'améliorer et de sauver des vies. »

Datar Cancer Genetics est une société mondiale de recherche et d'applications en oncologie, spécialisée dans les technologies non invasives permettant d'améliorer la détection, le traitement et la prise en charge du cancer. L'installation de pointe de Datar est accréditée ISO/CAP et certifiée CLIA. Les tests de Datar pour la détection précoce du cancer du sein et de la prostate ont reçu la désignation de « traitement innovant » de la FDA des États-Unis. La société dessert des patients atteints de cancer et des cas suspects au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, aux États-Unis, dans le CCG et en Inde. La société a déjà établi une installation de recherche et d'essai avancée à Guildford, au Royaume-Uni, et poursuit de vastes études cliniques dans diverses zones géographiques pour couvrir de multiples cancers où il existe un potentiel de guérison grâce à une détection précoce. La société propose également de déployer plusieurs centres de test à l'échelle mondiale.

