Datar Cancer Genetics lance un test sanguin révolutionnaire de pronostic tumoral et d'information pour la surveillance de la maladie résiduelle

Le test sanguin Target-MRD utilise une combinaison de caractéristiques moléculaires informées et diagnostiquées par la tumeur pour un suivi personnalisé, précis et plus efficace de la maladie résiduelle moléculaire.

LONDRES et MUNICH et NEW DELHI, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics (DCG) a annoncé aujourd'hui le lancement de Target-MRD, un test sanguin avancé de surveillance de la maladie résiduelle moléculaire (MRD) pour les cancers des organes solides. Target-MRD est un test sanguin basé sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) diagnostique des tumeurs et sur un essai de PCR numérique en gouttelettes (dd-PCR) personnalisé et informé des tumeurs.

Blood Test to Accurately Detect Circulating Tumor-Related Mutations

Chez les patients qui subissent les premiers traitements anticancéreux, un petit nombre de cellules tumorales peuvent survivre et persister dans l'organisme. Cette faible « charge de morbidité » peut conduire à une rechute, qui peut rester indétectable par les méthodes traditionnelles de génomique et d'imagerie. La détection en temps utile de cette « maladie résiduelle minimale » est désormais considérée comme essentielle pour réduire les risques de récidive.

Target-MRD offre une solution personnalisée et ultra-sensible pour le traitement des maladies infectieuses.

détection et suivi de la maladie résiduelle au niveau moléculaire, le cas échéant, afin d'aider les oncologues à intervenir rapidement, bien avant que la maladie ne devienne incontrôlable. Target-MRD combine des biomarqueurs diagnostiques (pour détecter l'évolution de la tumeur) et informatifs (spécifiques au cancer du patient), offrant ainsi une solution complète et ultra-sensible pour une gestion plus efficace de la maladie.

Le Dr Timothy Crook, oncologue médical consultant à l'hôpital Cromwell de Londres, a déclaré : « Il est essentiel de surveiller la moindre récurrence du cancer chez les patients après un traitement pour pouvoir intervenir à temps avant que la maladie ne devienne incontrôlable. La double approche de la MRD de Datar constitue une avancée significative dans la détection non invasive des premiers signes de la maladie résiduelle. Il a le potentiel de changer la façon dont nous prenons en charge les patients atteints de cancer ».

« Cette nouvelle approche de détection de la MRD, qui combine des stratégies de diagnostic et d'information sur les tumeurs, représente une avancée significative dans le domaine du diagnostic oncologique. Cette méthodologie innovante renforce notre capacité à fournir des soins véritablement personnalisés aux patients atteints de cancer. Sa sensibilité et sa précision offrent aux cliniciens des outils précieux pour adapter les traitements, améliorer la détection des récidives et optimiser les résultats à long terme pour les patients. Il s'agit d'une étape transformatrice vers des soins anticancéreux véritablement personnalisés », a déclaré le Dr Ashok Kumar Vaid, président du service d'oncologie médicale de l'hôpital Medanta de Gurugram.

Faire progresser l'avenir de l'oncologie

« Target-MRD reflète l'engagement de DCG en faveur de technologies sûres, fiables et précises. Il s'agit d'un test de nouvelle génération qui a le potentiel non seulement de détecter les récidives plus tôt, mais aussi de s'adapter aux besoins individuels de chaque patient et d'aider à personnaliser les décisions de gestion du cancer », a déclaré le Dr Darshana Patil, directeur principal de la stratégie mondiale et des affaires médicales chez DCG. « Grâce à sa capacité à détecter de manière sensible la maladie résiduelle minimale, Target-MRD fournit aux cliniciens les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions opportunes et fondées sur des données, améliorant ainsi les résultats pour les patients et transformant à terme la manière dont le cancer est pris en charge. » Datar Cancer Genetics est une entreprise mondiale de recherche et d'applications en oncologie qui est à la pointe du développement de technologies non invasives pour améliorer la détection, le traitement et la gestion du cancer. Le centre de recherche sur le cancer de pointe de l'entreprise est accrédité NABL, ISO et CAP. L'entreprise dessert des patients atteints de cancer au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, aux États-Unis, sur le site , dans le CCG et en Inde, et dispose d'installations modernes de recherche sur le cancer aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2602389/DGC_Blood_Test_Mutations.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2602388/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg