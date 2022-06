Datatonic remporte le prix du partenaire de spécialisation de Google Cloud de l'année pour le machine learning

LONDRES, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Datatonic, un leader en matière de conseil en données et intelligence artificielle sur Google Cloud, a annoncé aujourd'hui qu'il a reçu le prix 2021 du partenaire de spécialisation de Google Cloud de l'année pour le machine learning.

Datatonic a été récompensé pour les réalisations de l'entreprise dans l'écosystème Google Cloud, en aidant les clients communs à mettre à l'échelle leurs capacités de machine learning (ML) avec Machine Learning Operations (MLOps) et à obtenir un impact commercial avec des solutions de ML transformatrices.

L'entreprise a continuellement investi dans l'expansion de son expertise MLOps, en définissant ce que sont des opérations de ML efficaces et en aidant les clients à rendre leurs charges de travail ML plus rapide, évolutive et plus efficace. Au cours de la dernière année seulement, elle a mis au point des plateformes MLOps très performantes pour les clients mondiaux des secteurs des télécommunications, des médias et du commerce électronique , ce qui lui a permis de tirer parti des pratiques exemplaires de MLOps au sein de ses équipes.

Leur récente solution MLOps Turbo Templates open-source, développée conjointement avec l'équipe Vertex AI Pipelines de Google Cloud, présente l'expérience de Datatonic dans la mise en œuvre de solutions MLOps, et l'excellence technique de Google Cloud pour aider les équipes à démarrer avec MLOps encore plus rapidement.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance de la part de nos partenaires de Google Cloud. C'est incroyable de voir notre équipe acquérir de plus en plus de forces tout en étant à la pointe de la technologie avec Google Cloud et MLOps. Nous sommes fiers de favoriser l'amélioration continue de la pile technologique en partenariat avec Google Cloud et de stimuler l'impact et l'évolutivité auprès de nos clients, qu'il s'agisse d'accroître le rendement du capital investi dans les données et l'intelligence artificielle ou de débloquer de nouvelles sources de revenus. » - Louis Decuypere - PDG, Datatonic

« Les spécialisations de Google Cloud reconnaissent l'excellence des partenaires et la réussite des clients dans un secteur de produit ou une industrie spécifique », a déclaré Nina Harding, responsable mondiale des programmes et stratégie des partenaires de Google Cloud. « Nous nous sommes basés sur la réussite certifiée et reproductible des clients ainsi que sur les solides capacités techniques de Datatonic pour reconnaître l'entreprise comme partenaire de spécialisation de l'année pour le machine learning. »

Datatonic offre des services de conseil en données qui permettent aux entreprises de prendre de meilleures décisions commerciales avec la puissance de Modern Data Stack et MLOps. Ses services permettent aux clients d'approfondir leur compréhension des consommateurs, d'accroître leurs avantages concurrentiels et de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle en établissant des bases de données cloud et en accélérant les analyses à impact élevé et les cas d'utilisation du machine learning.

