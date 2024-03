DataTracks Rainbow ESEF lance une mise à jour révolutionnaire pour transformer la création de rapports annuels au format PDF

AMSTERDAM et LONDRES, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- DataTracks, un leader des solutions logicielles de reporting financier et de conformité réglementaire, est ravi d'annoncer la dernière mise à jour de sa plateforme, DataTracks Rainbow ESEF, qui a le potentiel de redéfinir le reporting ESEF du rapport annuel au format XHTML à partir des données d'entrée au format PDF. Cette mise à jour majeure dotée de fonctionnalités de pointe est axée sur un temps de traitement minimal pour le transfert des balises XBRL d'une période à l'autre et la gestion des projets d'édition ultérieurs, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur tout en conservant l'élément « brillant » des données d'entrée en PDF.

Points saillants de la mise à jour de DataTracks Rainbow ESEF :

1.Mise à niveau du format de votre rapport annuel : du PDF au format XHTML interactif et accessible

L'introduction révolutionnaire de la structuration des tableaux pour les rapports annuels à partir de données au format PDF est la principale nouveauté de cette mise à jour. Cette fonctionnalité innovante permet aux utilisateurs de sélectionner un contenu spécifique et d'appliquer une structure de tableau en un seul clic.

2.L'ordre de lecture personnalisable améliore l'accessibilité des documents

Reconnaissant le rôle essentiel de l'accessibilité des documents et la nécessité de se conformer à la validation XBRL (ou iXBRL) en ligne, Rainbow ESEF offre désormais la possibilité de trier l'ordre de lecture du contenu PDF sans effort.

3.Remplacement de page simplifié pour une efficacité optimale lors des modifications de dernière minute

Cette mise à jour introduit une nouvelle fonctionnalité de remplacement de pages qui satisfait à la demande de capacités de modification de documents de dernière minute. Les utilisateurs pourront désormais remplacer, ajouter ou supprimer des pages dans la version existante du document avec la nouvelle mise à jour dans Rainbow, évitant ainsi la nécessité de remanier les documents depuis le début et permettant ainsi de gagner un temps considérable.

Un engagement en faveur de l'excellence

Pramodh Vittal, vice-président principal de la conception de produits chez DataTracks, partage son enthousiasme : « La dernière mise à jour de Rainbow ESEF souligne notre engagement indéfectible à fournir des solutions de conformité réglementaire de pointe qui accordent la priorité aux besoins des utilisateurs. Nous sommes conscients du temps, des efforts et des exigences d'audit auxquels sont confrontées les sociétés cotées en bourse lors de la préparation des rapports de conformité. NNos fonctionnalités innovantes répondent directement à ces défis, établissant un nouveau standard d'efficacité tout en maintenant notre capacité à reproduire fidèlement le design complexe des données d'entrée au format PDF. »

Où trouver ces innovations

Ces nouvelles fonctionnalités sont désormais accessibles à tous les utilisateurs de DataTracks Rainbow ESEF. Les clients existants peuvent découvrir ces mises à jour via leurs identifiants de connexion à la plateforme actuelle. En revanche, les clients potentiels sont encouragés à découvrir les avantages de Rainbow ESEF en contactant notre équipe commerciale.

À propos de Rainbow ESEF

En tant que premier fournisseur de solutions logicielles adaptées à la préparation des rapports de conformité, Rainbow ESEF se consacre à l'innovation, à l'amélioration de l'expérience utilisateur et à l'atteinte de l'excellence en matière de conformité. Au service d'une clientèle internationale, Rainbow ESEF permet aux entreprises du monde entier de s'acquitter de leurs obligations réglementaires avec une efficacité et une précision inégalées.

À propos de DataTracks

Depuis 19 ans, DataTracks fournit avec succès des produits et des services de reporting de conformité à des entreprises du monde entier. Les experts de DataTracks aident les entreprises à convertir leurs états financiers aux formats XBRL, iXBRL, HTML, XHTML et XML. Ils proposent également diverses autres solutions réglementaires, telles que AIFMD, FATCA, Solvency II, CRD IV et MiFID II, afin d'aider les entreprises cotées en Bourse dans l'UE à répondre aux exigences de conformité des régulateurs tels que l'AEMF, l'AEAPP, l'ABE, etc.

Les professionnels de l'entreprise connaissent parfaitement les taxonomies ESEF et UKSEF. Avec une expérience dans la préparation de plus de 400 000 rapports de conformité pour plus de 28 000 clients dans 26 pays, DataTracks constitue un partenaire idéal pour des rapports ESEF sans erreur. DataTracks offre également des services similaires pour le dépôt de documents auprès de régulateurs tels que la SEC aux États-Unis, le HMRC au Royaume-Uni, le Revenue Ireland en Irlande, le CIPC en Afrique du Sud, l'ACRA à Singapour, le SSM en Malaisie et le MCA en Inde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.datatracks.com/eu/ .

Pour les demandes d'informations commerciales :

E-mail : [email protected]

Tél. : +31202253702

Contact pour les médias : [email protected]