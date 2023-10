Daten anuncia investimento na Columbus e reforça portfólio de Defesa e Segurança

Investimento fortalece a estratégia da Daten para ampliar a participação no setor, agregando mais tecnologia e serviços ao portfólio

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Daten, empresa 100% brasileira e especializada na produção de equipamentos de informática, anuncia investimento e participação relevante na Columbus - companhia estratégica brasileira do segmento de Defesa e Segurança que produz viaturas e blindados, e foi fundada pelos engenheiros da antiga ENGESA, responsáveis pelo desenvolvimento de todos os seus projetos como o URUTU, ícone militar do Exército Brasileiro.

O investimento da Daten representa mais um importante passo na estratégia de ampliar a participação no mercado de Defesa e Segurança, e demonstra o compromisso contínuo da empresa em fornecer soluções de alto desempenho para atender às necessidades em evolução deste setor em um mundo cada vez mais complexo.

"Com o acordo, vamos unir a capacidade de produzir e embarcar tecnologia da Daten aos serviços e projetos da Columbus, levando mais segurança e eficiência operacional para os atores da defesa e segurança", afirma Augusto Pitanga, diretor da área de Defesa e Segurança da Daten.

A Columbus, agora parte do grupo Daten, traz um conjunto de conhecimentos para fornecer projetos de engenharia, manutenção especializada e peças de reposição para ampliar o tempo de utilização dos produtos de defesa fabricados pela ENGESA, historicamente uma das maiores produtoras de equipamentos militares de uso terrestre do país. Os serviços de manutenção e peças de reposição da Columbus atendem toda a linha de viaturas militares fabricadas pela ENGESA, como EE-9 Cascavel, EE-11 Urutu, EE-3 (Jararaca) EE-15 (caminhão 4x4), EE-25 (caminhão 6x6), EE-1, entre outras.

A Columbus já atuou em diversas iniciativas com o Exército Brasileiro. A empresa foi responsável pelo projeto e protótipo de revitalização da Viatura Urutu M-II, concluído com aprovação do Centro de Avaliação do Exército Brasileiro (CAEx). O trabalho envolveu a substituição dos itens vitais da viatura, como motor e transmissão, que já haviam sido descontinuados pela indústria automotiva, mantendo as características da viatura original e com baixos custos.

Além de atuar com manutenção e peças de reposição, a Columbus também desenvolve novas viaturas. Por exemplo, a companhia foi contratada pelo Exército Brasileiro para o desenvolvimento do projeto e protótipo da Viatura Leve de Emprego Geral Aerotransportável (VLEGA) Chivunk, que visa atender a Brigada Paraquedista e a Brigada Leve de Infantaria. O projeto foi gerenciado pelo Centro Tecnológico do Exército Brasileiro (CTEx) e resultou na fabricação de três protótipos. A avaliação e aprovação já foram feitas pelo CAEx. Atualmente, o modelo está em fase de aprovação do Lote Piloto.

A Columbus também desenvolveu os modelos com capacidade de carga de ½ tonelada e ¾ tonelada da família Marruá de Viaturas de Transporte Não Especializado (VTNE). Estas unidades foram projetadas seguindo os Requisitos Operacionais Básicos (ROB) e Requisitos Técnicos Básicos (RTB) emitidos pelo Estado Maior do Exército Brasileiro e avaliados pelo CAEx. Os projetos foram vendidos para a Agrale, que já produziu mais de 3.000 unidades destas viaturas.

Outra iniciativa da Columbus envolve a Viatura Tática Leve (VTL) Marruá, focada nas necessidades da Brigada Leve de Infantaria. A Columbus foi contratada pela Agrale para desenvolver a solução militar a ser aplicada no modelo, que, inclusive, já é exportado para outros países. A Columbus também atuou, com a Agrale, no desenvolvimento de Viatura de Transporte Não Especializado (VTNE) de 2,5 toneladas, um caminhão para transporte em condições táticas. A empresa transformou um caminhão civil em produção em uma VTNE de aplicação militar segundo Registros Operacionais Básicos emitidos pelo Estado Maior do Exército Brasileiro. A viatura foi submetida à avaliação do CAEx e aguarda adoção pelo Exército Brasileiro.

Segundo Pitanga, esses são importante exemplos de como a Columbus pode atender às demandas atuais de um segmento em rápida evolução tecnológica. "Estamos empenhados em continuar inovando e investindo no desenvolvimento de tecnologias de ponta que garantam a Segurança e a Defesa em um ambiente em constante evolução. Com o investimento na Columbus, reafirmamos nosso compromisso com o setor", afirma.

FONTE Daten

