DATEN leva inovações para FEBRABAN TECH 2023

Empresa apresenta soluções como o All In One DC3A-A e o Mini PC DC4D-U, computadores desenvolvidos para otimizar o uso espaço e reforçar a alta performance das operações

SÃO PAULO, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A DATEN, uma das companhias de tecnologia líderes na produção nacional de PCs e Notebooks, anuncia sua participação na FEBRABAN TECH 2023, evento que acontece entre os dias 27 e 29 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). A empresa marcará presença com a apresentação de um inovador portfólio para o mercado financeiro. Entre os destaques estão o All In One DC3A-A23 e o Mini PC DC4D-U, computadores desenvolvidos para otimizar o uso de espaço e reforçar a alta performance das operações. Além deles, a companhia também levará o Notebook DCM4A-4, com tela de 14,1 polegadas, SSD, memória DDR4 SDRAM e ampla gama de recursos de última geração.

"Participar de um importante evento como o FEBRABAN TECH representa uma oportunidade única de conversar com as mais importantes empresas do setor financeiro e apresentar as soluções que temos para atender as suas demandas por alta disponibilidade, velocidade e eficiência. A DATEN irá levar relevante parte de seu portfólio ao evento para mostrar os benefícios que podemos oferecer para o segmento", afirma Flávio Costa, Sócio-Fundador da DATEN.

A DATEN levará ao FEBRABAN TECH máquinas como:

- All In One DC3A-A23: desktop completo que vem equipado com processador AMD Ryzen Series e A-Series, Memória DDR4, Placa Gráfica AMD Radeon, HDMI e WI-Fi, em um projeto pensado para atender as demandas de empresas por desempenho, segurança e eficiência energética. Seu projeto inclui a utilização de fontes de alimentação certificadas em uma disposição inovadora, que atinge até 90% de eficiência energética. Esta iniciativa "verde" promove o uso inteligente de energia, além da racionalização e economia do uso dos recursos em comparação aos tradicionais microcomputadores.

- Mini PC DC4D-U: computador ultracompacto desenvolvido para otimizar o uso espaço sem comprometer a alta performance das operações. O equipamento vem com memória DDR4, M.2 para SSD NVME, portas USB´s 3.2, Placa Gráfica UHD e portas Display Port e HDMI.

- Notebook DCM4A-4: disponível em versões com tela de Led em HD ou Full HD com IPS de 14,1 polegadas, este notebook DATEN conta com SSD, memória DDR4 SDRAM e ampla gama de sistemas de segurança, com recursos para criptografia de dados (inclusive de e-mails), auxiliando na proteção das informações críticas e confidencias, e trava especial para perda ou roubo. Além disso, dispõe de Placa Gráfica AMD Radeon e saídas HDMI e portas USB´s 3.2 Gen2x2.

Com a fábrica instalada no Polo de Informática de Ilhéus, no Sul da Bahia, a DATEN tem como objetivo fornecer soluções de alta qualidade com atenção especial à relação custo-benefício como importante diferencial para atender companhias públicas e privadas em diversas indústrias, incluindo o setor financeiro.

"Nosso efetivo processo de pesquisa e desenvolvimento resulta em máquinas de última geração que atendem às demandas das empresas por tecnologias de ponta. Para isso, também contamos com as principais fornecedoras de tecnologia do mercado como parceiras, além de uma linha de produção inovadora com certificação ISO 9001. Todo esse ecossistema permite que a DATEN entregue dispositivos com preços competitivos, de alta qualidade e verdadeiramente orientados às necessidades dos usuários", completa Costa.

Sobre a DATEN

Criada em 2001, a DATEN é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Visite: www.daten.com.br .

