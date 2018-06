Davantage de rendement : un module de demi-cellules se distingue visiblement

Pour cette opération, Suntech a fourni à FIMA Projekt GmbH des polymodules de demi-cellules hautement appréciés par le grand public en Europe. Depuis l'entrée sur le marché européen des modules de demi-cellules de Suntech au tout début de cette année, plusieurs projets PV ont été entrepris en succession rapide. Le module de demi-cellules présente par rapport aux modules standard de nombreux avantages dans les applications de systèmes. Tout d'abord, la technologie en demi-cellule permet au module de fournir jusqu'à 10 W de puissance de plus que le concept traditionnel, et ceci peut réduire les coûts des systèmes grâce à cette efficacité plus grande des modules. Ensuite, le courant des unités de cellules solaires actuelles est réduit de 50 % avec la technologie en demi-cellule et ceci s'accompagne d'une chute de température d'environ 20 à 25 degrés Celsius par rapport à la conception standard. Ceci atténue l'effet de point chaud en faisant appel à un mode hybride avec des branchements en série au-delà des branchements en parallèle. En outre, la demi-cellule de plus petites dimensions que la cellule conventionnelle suppose une superficie endommagée moindre par fissures sous l'influence éventuelle de facteurs externes. Par ailleurs, le circuit habituellement complexe est ici optimisé en faisant appel à un concept de distribution par boîte de jonction permettant de réduire encore plus les pertes d'énergie avec une structure d'installation en croix.

« Étant l'une des toutes premières entreprises photovoltaïques à pénétrer sur le marché européen, nous fournissions actuellement des produits avec cinq barres omnibus au lieu de deux dans le passé. Le marché européen a assisté au cours de ces dix-huit dernières années à notre croissance et à nos changements, et nous pensons que la qualité et l'efficacité de nos modules ont suscité chez de nombreux consommateurs un engouement pour les produits de Suntech, » a commenté He Shuangquan, président de Suntech. « Nous regardons le passé, et nous sommes reconnaissants. Nous considérons le présent, et nous poursuivons nos innovations pour aller de l'avant. Nous envisageons l'avenir, et nous avons un plan sérieusement mûri. Dans un futur très proche, nous reviendrons rendre visite à nos consommateurs sur le thème 'Résister à l'épreuve du temps' afin de les écouter vraiment. Nous avons la conviction qu'en nous attachant à la qualité et à l'innovation tout en restant à l'écoute des clients et des marchés, nous ferons de Suntech l'entreprise de PV la plus fiable pour sa clientèle. »

SOURCE Wuxi Suntech Power Co., Ltd.