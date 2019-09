Davi Mateus leva sucesso da Internet para os palcos de Maceió

O comediante iniciou sua trajetória após receber uma recomendação médica. "Faço vídeos por amor, porque em dias que me sinto triste quero ver as pessoas felizes. Comecei meu trabalho por um incentivo de um médico que falava que eu tinha que ocupar a mente com algo que me fizesse esquecer alguns problemas, como depressão que sofria na época", explicou.

Em 2017, o alagoano que sempre viveu na cidade de Novo Lino se mudou para Maceió, onde conheceu seu parceiro de trabalho Rico Melquiades. No ano passado, Davi Mateus participou da turnê do também humorista Carlinhos Mais e, desde então, sua carreira deslanchou ainda mais ainda.

Com um humor que retrata as situações do dia a dia e também com mensagens de superação, o comediante foi ganhando espaço e conquistando cada vez mais seguidores, mas a fama meteórica quase foi ameaçada no início deste ano, quando Davi Mateus teve sua conta no Instagram desativada sem qualquer explicação.

E foi nesse episódio que o alagoano mostrou sua força na rede. Com a ajuda de influenciadores digitais e amigos famosos, como John Drops, Munik Nunes, MC Loma, Gêmeas Lacração, Perlla e ex-BBBs, conseguiu recuperar mais de 1 milhão de seguidores em apenas 24 horas. "Quando eu percebi que não teria mais meu perfil de volta, fui até um grupo de influenciadores no Whatsapp e contei o que estava acontecendo. Tive um apoio muito forte de Carlinhos Maia e de muitos outros. Foram mais de 60 pessoas, amigos de verdade, que pediram para que as pessoas me seguissem novamente em um novo perfil", relata.

Nos palcos

Superado o desafio de recuperar seu público na rede, Davi Mateus queria mais e foi então que ele, ao lado de Rico Melquiades, preparou um show de humor, que estreou no início do mês com lotação máxima de público no Teatro Gustavo Leite, em Maceió.

No espetáculo Cabaré, Rico e Davi seguem a mesma linha de humor que rendeu sucesso para a dupla até o momento, sempre destacando os dilemas e as situações vividas diariamente. "Temos uma parceria muito boa na vida e no trabalho, na forma de contar nossas história com muita irreverência e humor. O show está imperdível. Convidamos para que todos venham conferir e se divertir", destacou o alagoano.

Depois de Maceió, o Stand Up Comedy segue para o Recife e Arapiraca e, futuramente, rodará o Brasil.

