David Beckham entre dans le métavers et devient ambassadeur mondial pour la blockchain DigitalBits

Avec un intérêt commun pour les technologies perturbatrices et inclusives, M. Beckham entreprendra une série de projets passionnants qui démontreront la puissance et le potentiel de la technologie de blockchain DigitalBits, qui est rapide et écologique par rapport à de nombreuses autres plateformes. Ce partenariat mondial stimulera l'innovation et la durabilité dans le secteur et permettra à M. Beckham d'expérimenter de nouvelles façons de communiquer avec ses admirateurs partout dans le monde. Puisque DigitalBits est la blockchain pour les marques, David Beckham utilisera sa vaste expérience et ses relations avec des marques mondiales, notamment Adidas, Maserati, Tudor, Sands, Diageo et EA.

La présence numérique de David Beckham est considérée comme l'une des plus influentes au monde, l'ancien footballeur comptant plus de 138 millions de followers. Ses impressions annuelles dépassent les 9 milliards sur Instagram, Facebook et les plateformes chinoises Weibo et Douyin, ce qui représente l'engagement le plus élevé de tous les comptes internationaux. Il est également la personne la plus suivie et la plus engagée sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni.

Cette initiative est portée par une véritable force motrice : la passion de David Beckham et son goût pour l'interaction avec ses fans de manière innovante et passionnante. La technologie de blockchain permet aux talents et aux marques d'interagir avec les fans et les followers, créant des actifs numériques comme les NFT qui reflètent au mieux des moments profonds et mémorables à un niveau complètement inédit. Dans le cadre de son engagement envers l'innovation, David Beckham lancera une série de NFT et d'autres actifs numériques basés sur la blockchain, exclusivement frappés sur la blockchain DigitalBits écologique, offrant de nouvelles expériences pour les fans du monde entier.

David Beckham a déclaré : « Je suis toujours impatient de trouver de nouvelles façons de communiquer avec mes fans à travers le monde. Au moment où j'ai parlé avec Al Burgio et l'équipe de DigitalBits, j'ai su que c'était une occasion majeure de créer de nouvelles expériences pour mes fans en ligne. J'ai toujours été fier de travailler avec les meilleures équipes et je suis très heureux de travailler sur mes collections de NFT et sur d'autres innovations à l'avenir. »

« Je suis ravi d'accueillir David Beckham en tant qu'ambassadeur de la marque DigitalBits Global, a déclaré Al Burgio, fondateur de la blockchain DigitalBits. J'ai hâte de travailler avec M. Beckham afin d'apporter le pouvoir de transformation de la technologie de blockchain à un public plus large et d'aider les gens du monde entier à en comprendre le vrai potentiel. »

À propos de la blockchain DigitalBits

DigitalBits est un protocole de blockchain de première couche qui priorise la sécurité, la vitesse et les économies. Tout actif peut être mis en valeur sur la blockchain DigitalBits, y compris les NTF créés par des artistes, des organisations sportives et d'autres marques. En rendant les micropaiements efficaces et rentables, DigitalBits fournit les bases pour l'adoption massive par le monde réel de la technologie de blockchain et de la crypto-monnaie.

À propos de David Beckham

L'une des personnalités les plus reconnues au monde, David Beckham, OBE, a eu une carrière de plus de 20 ans avec certains des plus grands clubs du monde. Après sa retraite des terrains de football, M. Beckham s'est imposé comme un homme d'affaires prospère, un entrepreneur et un philanthrope travaillant stratégiquement et de manière créative avec de nombreuses grandes marques mondiales, y compris adidas, Diageo et EA.

En 2018, David Beckham a réalisé l'ambition de toute une vie : être propriétaire d'un club de football. Inter Miami CF a commencé à jouer en 2020. En 2019, M. Beckham a cofondé Studio 99, un studio de production et de contenu mondial qui se concentre actuellement sur le développement de films improvisés, de séries et de formats. La société est également un studio commercial et produit un large éventail de contenu éditorial et publicitaire pour les marques mondiales. En 2020, il a été annoncé que David Beckham était copropriétaire de Guild Esports.

David Beckham a joué un rôle crucial en tant qu'Ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF pendant près de deux décennies, en promouvant et en protégeant les droits des enfants les plus vulnérables dans le monde. Il a lancé le fonds 7, un fonds novateur visant à protéger des millions d'enfants du monde entier. David Beckham occupe également le poste de président des ambassadeurs du British Fashion Council et apporte son soutien aux talents britanniques émergents à travers le monde.

