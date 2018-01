David Beckham lance HOUSE 99, Une marque mondiale destinée a révolutionner l'univers des produits de soins pour homme

https://www.multivu.com/players/uk/8250951-david-beckham-launches-house-99/

HOUSE 99 s'inspire de la culture et du style des barbiers britanniques, et va encourager sa communauté à toujours plus de créativité dans les domaines de la coiffure, de la barbe et des tatouages. Cette nouvelle marque de produits de soins sera lancée au Royaume-Uni en février 2018, puis en France et dans 18 autres pays en mars 2018 .

HOUSE 99, PAR DAVID BECKHAM. HOME TO YOUR NEXT LOOK

David Beckham, l'une des plus célèbres icônes de style au monde, continue de repousser les frontières de la masculinité. Expérimentant et réinventant en permanence sa propre image, le footballeur londonien contribue depuis toujours à légitimer la quête du style et d'une apparence en mouvement chez l'homme. Il a inspiré toute une génération et a redéfini la « culture masculine », non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier.

La marque HOUSE 99 a été créée avec l'ambition d'offrir des formules exceptionnelles et innovantes aux hommes qui n'ont pas peur d'explorer leur style unique et d'exprimer leur identité propre.

« Je suis tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir enfin partager HOUSE 99 avec le monde entier ! Pour moi, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais c'est aussi une question de ressenti. C'est aussi se sentir bien, essayer de nouvelles choses et construire son prochain look. J'ai créé HOUSE 99 pour donner aux gens l'inspiration ainsi que les produits adaptés pour expérimenter tout en se sentant complètement à l'aise. HOUSE 99 existe pour apporter son soutien aux hommes, pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour créer tous les looks qu'ils désirent.» - David Beckham, fondateur de HOUSE 99.

S'appuyant sur l'expertise technique des laboratoires L'Oréal Luxe, la ligne de produits HOUSE 99 a été soigneusement élaborée pendant les deux dernières années pour créer une toute nouvelle marque de soins, au cœur du prochain look de tous les hommes.

HOUSE 99, LE GROOMING POUR TOUS

Faisant évoluer chaque étape de la routine de soins de l'homme moderne, du simple soin de tous les jours aux changements de style plus sophistiqués, HOUSE 99 offre des solutions expertes et diverses pour tous les types de cheveux et de peaux qui ont été essayés, testés et approuvés par David en personne.

La marque allie masculinité et style , avec un assortiment de produits inspirés de son look légendaire en constante évolution, pour offrir à tous la même routine de soins que David Beckham.

Pour David, le look est un tout : son rituel de soins quotidien englobe ainsi les cheveux, la barbe, la peau et le corps.

Le QUINOA et la SPIRULINE sont au cœur des formules de HOUSE 99.

Ces ingrédients ont été choisis spécifiquement par David Beckham pour leurs propriétés stimulantes lorsqu'il était un sportif de premier plan. Ces actifs naturellement riches en protéines combinent les éléments essentiels aux cheveux et à la peau et qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Ils contribuent à renforcer les fibres des cheveux et de la barbe, dynamisent et revitalisent le corps, et illuminent et lissent la peau.

Dans la gamme de 21 références de House 99, David a déjà plusieurs produits indispensables :

SERIOUSLY GROOMED BEARD & HAIR BALM

Ce baume léger et crémeux offre la discipline nécessaire pour sculpter les poils rebelles des barbes longues ou courtes. Inspiré du look actuel de David Beckham pour cheveux longs et de sa barbe entretenue depuis 2015, cet agent sculptant léger structure et nourrit les cheveux et la barbe pour un look apprêté tout au long de la journée.

SMOOTH BACK SHAPING POMMADE

Après des années d'expérimentation, le style pompadour reste l'un des plus emblématiques de David, une base classique avec laquelle il a joué pour un fini très « tapis rouge » ou une allure plus décontractée. La Smooth Back Shaping Pomade apporte aux cheveux une tenue parfaite et une texture naturelle. S'inspirant également de la routine quotidienne de David, ce produit est conçu pour les hommes actifs, et pour résister à l'humidité et à la transpiration.

GREATER LOOK FACE

Inspirée du style de vie trépidant de David Beckham et de ses journées bien remplies, cette formule légère renforce la peau et lui offre un aspect sain et hydraté tout au long de la journée. Chargés en principes hydratants, les extraits de spiruline et de quinoa riches en protéines lissent et dynamisent la peau tout en réduisant la brillance et en améliorant son éclat naturel.

BOLD STATEMENT TATTOO BODY SPF30

Les tatouages font partie intégrante de David, symbolisant les étapes marquantes de sa vie. Avec plus de 40 motifs différents et l'ajout d'un nouveau tatouage par an, David connait l'importance de bien protéger et d'entretenir ses tatouages. Ce vaporisateur hydratant laisse la peau souple et sans résidu. Le SPF 30 bloque les UV et préserve les couleurs d'origine des tatouages.

HOUSE 99, UNE COMMUNAUTÉ

Plus qu'une simple marque, HOUSE 99 est l'association de deux éléments :

Le mot « HOUSE » reflète la volonté de David de créer une communauté soudée d'aficionados des produits de soin pour partager des astuces « style » et des recommandations afin de s'approprier chaque look et d'inspirer de nouvelles créations.

reflète la volonté de créer une communauté soudée d'aficionados des produits de soin pour partager des astuces « style » et des recommandations afin de s'approprier chaque look et d'inspirer de nouvelles créations. Le nombre « 99 » qu'il a tatoué sur sa main évoque une année marquante pour sa vie personnelle et sa carrière. C'est l'année où David épouse Victoria , l'année de naissance de leur fils ainé Brooklyn , et encore, l'année où Manchester United remporte le « trefle ».

David Beckham s'est très sérieusement et largement impliqué dès le début de ce projet. Il a joué un rôle important dans chacune des phases de développement de la marque : des tests dans les laboratoires L'Oréal Luxe jusqu'aux choix des noms des produits, des parfums, des visuels et du logo.

En plus du façonnage de chaque détail des produits de la gamme, David a également fait appel aux plus grands noms du monde du grooming pour collaborer avec HOUSE 99, comme le maître barbier Fabio Marquez (du Figaro Barbershop à Lisbonne, au Portugal), qui a prodigué ses conseils d'expert et un contenu dynamique pour la plateforme numérique dédiée à la marque.

Les membres de HOUSE 99 peuvent s'inscrire pour avoir accès à un contenu exclusif et à des privilèges qui leur sont réservés, et partager leurs propres looks avec la marque via leur compte Instagram sur @house99 pour apparaitre sur le site.

HOUSE 99 EN QUELQUES MOTS

HOUSE 99 est une nouvelle marque mondiale de produits de soins et cosmétiques, fondée par David Beckham, en partenariat avec L'Oréal Luxe, avec l'ambition de démystifier les besoins en soins des hommes et d'encourager l'expression de leur personnalité ainsi que l'expérimentation de nouveaux styles. La ligne complète HOUSE 99 offre 21 produits pour les cheveux, la peau, la barbe et le corps et propose ainsi des solutions complètes et diverses de soins pour tous les types de cheveux et de peaux masculins. La totalité des produits a été créée, testée et approuvée par David Beckham, de la formule jusqu'au nom du produit, le design et le packaging.

Pour plus d'informations, suivez-nous sur Instagram @HOUSE99

