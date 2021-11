David Nirenberg é nomeado 10º diretor do Instituto de Estudos Avançados

Na Universidade de Chicago, Nirenberg também foi diretor fundador do Neubauer Collegium for Culture and Society, reitor de ciências sociais e vice-reitor executivo.

"As realizações de David na área administrativa, como o próprio Instituto, transcendem as fronteiras culturais e disciplinares, oferecendo novas estruturas de conhecimento para entender a sociedade e reconhecer o poder da curiosidade coletiva", disse Nancy Peretsman, vice-presidente do conselho e presidente do comitê diretor de pesquisa do IAS.

"A nomeação de um acadêmico das ciências humanas é uma escolha ousada, que deixa para trás várias décadas de diretores treinados em ciências e matemática, mas reafirma, no sentido mais forte, a importância da colaboração interdisciplinar", disse Charles Simonyi, presidente do conselho do Instituto. "Um líder enérgico e astuto, David entende que o Instituto é um bem público a serviço da sociedade."

Os conhecimentos de Nirenberg sobre cristãos, judeus e muçulmanos da Europa medieval e do Mediterrâneo oferecem informações profundas quanto aos desafios atuais relacionados ao racismo, anti-semitismo, discurso de ódio e desigualdade.

Nirenberg também ocupou cargos na Universidade Rice e na Universidade Johns Hopkins, onde fundou o Stulman Center for Jewish Studies. Como diretor fundador do Neubauer Collegium for Culture and Society da Universidade de Chicago, Nirenberg promoveu colaborações entre todos os departamentos, escolas e laboratórios afiliados da universidade. Anteriormente, Nirenberg passou um ano como visitante no Instituto de Estudos Avançados.

"Desde a criação do Instituto em 1930, as descobertas feitas por seu corpo docente transformaram áreas como matemática, física, antropologia e história da arte. O Instituto também serviu ao país e ao mundo por meio da aplicação constante de seus valores fundamentais: que as discriminações de gênero e raça são inimigas da excelência, que acadêmicos e ideias devem circular livremente para o conhecimento fundamental florescer e que, quando o conhecimento floresce, a humanidade colhe os benefícios", disse Nirenberg.

Nirenberg atuou no conselho do Laboratório Nacional de Argonne e do Centro Nacional de Pesquisa de Opinião. Ele é membro eleito da Academia Americana de Artes e Ciências, História e Filosofia/Religião.

Nirenberg é casado com Sofía Torallas Tovar, professora de Clássicos e de idiomas e civilizações do Oriente Próximo e membro do Instituto Oriental da Universidade de Chicago.

Sobre o Instituto

O Instituto de Estudos Avançados é um dos principais centros de pesquisa teórica e investigação intelectual do mundo. Desde a fundação do IAS pelo Professor Albert Einstein até os pensadores de maior destaque da atualidade, o IAS possibilita que a inovação ousada e orientada pela curiosidade enriqueça a sociedade de formas inesperadas. Todos os anos, o Instituto dá as boas-vindas a mais de 200 dos pesquisadores e acadêmicos de pós-doutorado mais promissores do mundo. Entre os professores e membros atuais e passados, 35 foram ganhadores do Prêmio Nobel, 42 dos 60 Fields Medalists e 21 dos 24 ganhadores do Prêmio Abel, bem como muitos MacArthur Fellows e ganhadores do Prêmio Wolf.

