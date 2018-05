David Pavlík de SpaceX rejoint Kiwi.com en tant que directeur de l'information

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694162/Kiwi_Logo.jpg )

David rejoint Kiwi.com depuis SpaceX, où il était le seul employé tchèque du fabricant américain de produits aérospatiaux et de services de transport spatial du secteur privé, qui est basé à Hawthorne, en Californie. Chez SpaceX, David a apporté son soutien à l'objectif de l'entreprise de révolutionner la technologie spatiale dans ses fonctions de gestionnaire de programme d'automatisation logicielle.

David apporte également la grande expérience qu'il a acquise dans plusieurs des meilleures entreprises de technologie au monde, où il a occupé des postes divers, depuis celui de responsable de la prestation de services chez Microsoft à celui de directeur de l'ingénierie chez Netflix.

Dans ses nouvelles fonctions chez Kiwi.com, qu'il occupera à compter de juillet 2018, David sera chargé de déterminer la stratégie et les systèmes informatiques qui seront nécessaires pour soutenir les objectifs et les buts uniques de l'entreprise, alors que celle-ci continue d'apporter sa technologie de haut niveau et exclusive et son service à la clientèle à des produits de voyage innovateurs. David sera investi dans l'amélioration de l'efficacité des processus et des outils internes afin de garantir une communication efficace, de maximiser la productivité et de maintenir l'organisation à un niveau optimal. Il travaillera en étroite collaboration avec le directeur des produits, le directeur technologique et le directeur des données et de l'automatisation afin d'adapter les systèmes, les outils et les processus de l'entreprise à la feuille de route des produits.

Oliver Dlouhý, fondateur et PDG de Kiwi.com, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir une personnalité aussi reconnue dans la communauté tchèque et slovaque de l'ingénierie que David. Kiwi.com va grandement bénéficier de l'expérience que David a acquise dans des entreprises de premier plan comme Amazon, Netflix et Microsoft, alors que nous nous efforçons d'égaler les réalisations de ces entreprises de renommée mondiale. Le fait que David ait choisi de revenir en République tchèque avec sa famille après avoir passé dix ans aux États-Unis en dit long sur la façon dont il perçoit le potentiel de Kiwi.com et ce que nous nous efforçons d'accomplir ».

David Pavlík a déclaré: « Je suis ravi de rejoindre une entreprise tchèque aussi innovante, à plus forte raison à une étape clé de l'histoire de celle-ci, qui vient de vivre six ans de croissance à deux et trois chiffres. Je suis très impressionné par tous les membres de l'équipe que j'ai rencontrés jusqu'à présent, par la qualité du produit et le niveau d'innovation que l'équipe a appliqué à ses solutions technologiques et autres. Oliver Dlouhý a mené l'entreprise à une croissance exponentielle et j'ai hâte de contribuer à accélérer cette trajectoire ».

David est diplômé de l'université Masaryk de Brno (informatique avancée) et de l'université Nottingham Trent (études de gestion) et il est passionné par la mise à niveau des entreprises en mettant l'accent sur l'automatisation et la technologie. David a travaillé sur certains des concepts les plus innovants comme l'ingénierie du chaos chez Netflix. Il aime passer son temps libre avec sa famille qui se compose de cinq personnes et aime aussi cuisiner et voyager.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement sur Kiwi.com : https://www.youtube.com/watch?v=BLuWWR_FNpw

Kiwi.com a été créée par Oliver Dlouhý en 2012 dans le but de fournir des itinéraires et des combinaisons de vols de grande valeur, grâce à des sites au service de clients mondiaux, en apportant une assistance 24h/24 et 7j/7. L'entreprise voit plus de 50 millions de recherches de vols par jour et emploie plus de 1 900 personnes.

