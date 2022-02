DAVID YURMAN DÉVOILE UNE NOUVELLE CAMPAGNE METTANT EN SCÈNE SCARLETT JOHANSSON ET HENRY GOLDING, LE TOUT PREMIER TANDEM DE CÉLÉBRITÉS AMBASSADEURS DE LA MARQUE

La campagne, intitulée à juste titre « Come Closer », célèbre la joie de la proximité et de la connexion en ces temps difficiles. Elle présente des images intimes de deux des célébrités les plus connues au monde, avec pour toile de fond la ville de New York, éternelle source d'inspiration de David Yurman.

« Après des années de séparation pour un grand nombre d'entre nous - bien plus longtemps qu'aucun d'entre nous n'aurait pu l'anticiper - nous avons tous besoin de connexion », a déclaré Evan Yurman. « Come Closer » est un appel à tous à se réjouir du quotidien, où les moments simples avec la famille et les amis sont aussi inattendus que magnifiques ».

Scarlett Johansson pour la campagne « Come Closer » de David Yurman 2022

Lors de la conception de la campagne, Evan Yurman n'avait qu'un seul choix à faire en ce qui concerne sa star féminine.

« Scarlett est l'incarnation de la femme selon David Yurman. Native de New York et au sommet de son art, Scarlett est une femme qui forge son propre chemin. Elle n'accepte pas le non comme une réponse et n'a pas peur de se défendre et de faire ce qui est juste », a déclaré Evan Yurman. « C'est un honneur de pouvoir travailler avec une force comme Scarlett pour créer des images aussi honnêtes, profondes dans leur absence de prétention et d'artifice ».

Pour « Come Closer », l'actrice Johansson, mère, fondatrice, lauréate d'un Tony et deux fois nommée aux Oscars, a été photographiée par le célèbre photographe de mode Lachlan Bailey et coiffée par Anastasia Barbieri. La série de 10 images et le court-métrage montrent une Johansson détendue comme peu de gens ont eu l'occasion de la voir, fredonnant et chantant sur l'air emblématique de Sinatra, « New York, New York ». Les images et le film ont été tournés dans l'hôtel The Carlyle, A Rosewood de New York et son célèbre Bemelmans Bar - un centre d'attraction éternel pour les célébrités de la création et de la culture de New York.

« En grandissant à New York, je me suis toujours sentie connectée à David Yurman – je voyais leurs belles annonces en noir et blanc dans tous mes magazines de mode préférés », a déclaré Johansson. « Les Yurman et leurs créations ont toujours incarné New York à mes yeux : audacieux, frais et un brin marginal. Lorsque Evan m'a proposé cette opportunité et m'a fait part de sa vision de la campagne, je me sentais déjà tellement liée à la marque que cela allait de soi ».

Henry Golding pour la Campagne « Come Closer » de David Yurman 2022

Avec la décision de présenter le tout premier ambassadeur masculin de la marque, Henry Golding a brillé. Affichant déjà les qualités énigmatiques de l'homme selon David Yurman, l'histoire new-yorkaise de Golding est celle de la persévérance et de l'identité.

« Henry incarne la passion et le courage de l'homme selon David Yurman. Il est extrêmement talentueux, a des principes et a beaucoup voyagé, mais parmi tous les endroits extraordinaires qu'il a visités et après tout ce qu'il a accompli, c'est l'esprit de la ville de New York qui le rappelle sans cesse », a déclaré Evan Yurman. « Nous sommes ravis d'accueillir Henry au sein de la famille David Yurman et de le présenter comme le visage de la catégorie Hommes, dans notre nouvelle campagne qui partage les manières parfois tranquilles dont seule la ville de New York peut vous attirer ».

Pour « Come Closer », le père, défenseur et acteur mondialement connu Henry Golding a été photographié par le célèbre photographe de mode Lachlan Bailey et habillé par George Cortina. La série de 10 images et le court-métrage, mettant en scène un Golding sophistiqué et élégant, ont été capturés à la Casa Cipriani - le nouveau club privé et l'hôtel emblématique sur le front de mer, à l'épicentre de la scène créative de New York - ainsi qu'à l'hôtel emblématique The Carlyle.

« Il y a un magnétisme dans la ville de New York et une ténacité parmi les New-Yorkais qui est difficile à décrire, mais tout de même contagieuse. J'ai eu la chance de visiter la ville à de nombreuses reprises pour des raisons tant personnelles que professionnelles, et à chaque fois, je ressens de plus en plus un sentiment d'appartenance », a déclaré Golding. « David Yurman est un témoignage du patrimoine et des valeurs de la ville, et je suis honoré d'être le visage d'une marque dont les œuvres intemporelles d'expression personnelle continuent de nous relier tous ».

En 2022, David Yurman continuera à soutenir son Unity Fund - créé en mai 2021 en partenariat avec Robin Hood, la plus grande organisation philanthropique de lutte contre la pauvreté de la ville de New York. À compter du 15 février, 20 % du prix d'achat d'un assortiment de modèles pour femmes et pour hommes sera versé au David Yurman Unity Fund.

David Yurman est une célèbre société américaine de joaillerie fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et sa femme, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque ces deux artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de créer de beaux objets à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles et contemporaines pour les femmes et les hommes définies par l'inspiration, l'innovation, l'artisanat consommé et le fil - la signature artistique de la marque. Les collections David Yurman sont disponibles dans 49 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 sites dans le monde entier, par l'intermédiaire de leur réseau exclusif de détaillants agréés en joaillerie et horlogerie.

