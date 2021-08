Davinci Dynamics s'apprête à lancer le modèle DC100, une nouvelle gamme puissante de motos électriques.

La DC100, un café racer futuriste, est conçue pour permettre aux pilotes de vivre pleinement le plaisir de la conduite : un design simple, des performances exceptionnelles et une maniabilité sans effort. En termes de performances, la DC100 a une puissance de pointe de 100,75 kW (137 ch) et un couple de pointe de 850 Nm.

La recharge de la DC100 est largement accessible et très facile. La moto est alimentée par une batterie ternaire au lithium à haute densité énergétique. La batterie, compatible avec les plateformes haute tension et capable de charge/décharge à haut débit, peut utiliser des charges rapides DC de niveau 3 qui permettent une charge de 0 à 100 % en 30 minutes environ.

Sur la base de ces performances exceptionnelles, le DC100 est un robot à roues qui offre une expérience de contrôle optimisée. Grâce au système de contrôle intégré du véhicule, le DC100 offre une accélération instantanée à chaque virage, et un équilibre simple et optimal du freinage pour une sécurité et un contrôle accrus. Contrairement au contrôle de la complexité des motos traditionnelles, le DC100 combine l'aide à la marche arrière et l'aide à la montée - ce qui permet aux conducteurs de faire marche arrière facilement même sur une pente et d'optimiser à la fois l'équilibre et la récupération d'énergie.

En outre, l'application pour smartphone de la DC100 - Davinci est lancée en même temps. Le téléphone n'est pas seulement la clé, et le tableau de bord. En roulant, il intègre la navigation cartographique sans avoir à changer d'application. L'application peut également obtenir des informations sur l'état du véhicule en temps réel, géolocaliser le véhicule et prendre en charge les mises à niveau des systèmes du véhicule par le biais de FOTA.

À propos de Davinci Dynamics

Davinci Dynamics est composée d'une équipe d'ingénieurs, de technologues et de passionnés de moto ayant un objectif commun : créer la moto électrique parfaitement équilibrée.

L'équipe est animée par le désir de rendre la vraie joie de la moto. Ils ont passé les sept dernières années à travailler dans l'ombre avec des instituts technologiques de premier plan - l'université de Tsinghua - pour développer la moto à partir de rien. Le résultat est le DC100 - un véhicule robotisé à deux roues offrant une combinaison parfaite de performances et de facilité d'utilisation.

De plus amples détails techniques et le prix du DC100 seront publiés, suivis d'une précommande mondiale limitée.

