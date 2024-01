Davos '24 : Bill Gates se joint à la Belgique pour présenter l'innovation et les partenariats mondiaux

BRUSSELS, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La Belgique ouvre sa toute première Maison à l'occasion de la réunion annuelle 2024 du Forum économique mondial, qui se tient du 15 au 19 janvier à Davos, en Suisse. La Belgium House est une initiative des European Business Summits et d'un groupe d'entreprises belges de premier plan, avec le soutien du gouvernement fédéral belge, pour mettre en valeur la technologie et l'innovation belges.

Alexander De Croo, Prime Minister of Belgium, and Bill Gates

Le Premier ministre Alexander De Croo organise trois événements phares à la Belgium House, qui reflètent l'engagement de la Belgique à favoriser le progrès pour tous en misant sur l'ouverture, l'innovation et les partenariats mondiaux.

Mardi, la Belgique a démontré son leadership en matière de transition écologique lors de la discussion "L'innovation dans les Clean Tech sur la voie du Net Zéro". En présence de leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, les panélistes - Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates ; Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; Luc Vandenbulcke, PDG de DEME ; Pascal De Buck, PDG de Fluxys ; et Ilham Kadri, PDG de Syensqo - ont exploré les partenariats novateurs qui transforment les idées en réalité dans le domaine des Clean Tech.

Mercredi, le statut de la Belgique en tant que vallée pharmaceutique majeure en Europe a inspiré la conversation portant sur les "Défis et opportunités pour le secteur biopharmaceutique européen : quel rôle pour la Belgique ? ". Michel Demaré, président du conseil d'administration d'Astrazeneca, Paul Hudson, PDG de Sanofi, Julia Spencer, vice-présidente associée de MSD, Tineke Van Hooland, secrétaire générale adjointe de la Belgian Life Science Industry Federation, et le modérateur Trevor Mundel, président de Global Health, Bill and Melinda Gates Foundation, discutent de l'avenir des sciences de la vie en Europe.

En outre, le panel "Tech.Money.Br.AI.n - Et si l'argent avait une conscience ?" met en lumière les forces de la Belgique en matière d'innovation financière en réimaginant l'argent pour ce siècle. Les panélistes - Colin Bell, CEO, HSBC ; Marc Raisière, CEO, Belfius Bank ; Catherine De Bolle, directrice exécutive, Europol ; et Kent Walker, président des affaires mondiales, Google - explorent ce qu'un super-br.AI.n pourrait nous apprendre sur les économies et les sociétés en repensant notre réseau de systèmes de paiement à la manière d'un réseau neuronal.

« En tant que Belges, il est dans notre ADN d'embrasser l'ouverture pour l'innovation et les partenariats », a déclaré le Premier ministre De Croo. « Davos est le forum idéal pour inviter d'autres personnes à se joindre à nous pour trouver des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux. »

Parmi les autres points forts du programme, citons le panel du mardi "Comment sauvegarder le principal centre industriel et logistique de l'Europe ?", animé par Annelies Verlinden, ministre de l'intérieur, sur l'infrastructure critique de la Belgique facilitant la circulation des biens, des services et des personnes. Mercredi, Petra De Sutter, Vice-Première ministre belge, participe au panel "Fact & Fiction : L'avenir de la démocratie", explorant le rôle de la science et des visions du monde basées sur les faits, ainsi que de l'IA.

La Belgium House est un partenariat avec des acteurs clés de l'industrie belge : Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Syensqo, Ackermans & van Haaren, DEME, Port d'Anvers-Bruges, Belfius et Fluxys.

A propos de la Belgique :

Située au cœur de l'Europe, la Belgique est l'une des économies les plus ouvertes au monde. Elle compte 11,5 millions d'habitants et jouit d'une réputation d'innovation, de travail acharné, de partenariat et de multilinguisme. Stratégiquement située entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg, elle se trouve au centre de la région la plus riche et la plus densément peuplée d'Europe. Membre fondateur de l'Union européenne et de l'OTAN, la Belgique bénéficie d'un accès total au marché unique et à la zone douanière les plus avancés au monde, ce qui garantit des échanges commerciaux sans friction. La Belgique assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne.

La Belgique dispose d'une infrastructure de transport avancée, y compris le deuxième plus grand port maritime d'Europe (Anvers). La Belgique abrite des installations de recherche et d'innovation de premier plan, des multinationales et des entreprises artisanales soutenues par l'approche des services publics axée sur les investisseurs.

