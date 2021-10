Dax Dasilva lanza alianza ambiental, Age of Union, con promesa de 40 millones de dólares y proyectos en cinco países

"He lanzado Age of Union como una iniciativa ambiental orientada a la acción basada en la urgencia inmediata de salvar el planeta, sus especies y ecosistemas amenazados", dijo Dax Dasilva, fundador de Age of Union . "La próxima década es crucial; debemos cambiar la narrativa sobre nuestro entorno a una que sea esperanzadora. A través de los esfuerzos de conservación de Age of Union, esperamos inspirar un cambio basado en la noción de que todos los actos, tanto grandes como pequeños, cuando se realizan en conjunto, pueden cambiar la trayectoria de nuestro planeta para mejor".

El lanzamiento de la alianza medioambiental sigue al lanzamiento de Dasilva en 2019 de su libro Age of Union, una guía convincente para encender el motor de cambio de hoy. Basado en cuatro pilares, liderazgo, cultura, espiritualidad y naturaleza, el libro aboga por que el tiempo para el cambio es ahora y que nuestras elecciones son el catalizador. Esta misión cobra vida a través de la alianza ambiental para la protección de los ecosistemas del mundo en los siguientes proyectos que debutan en cinco países:

Nature Conservancy of Canada ( Quebec , Canadá): Restauración del río Saint Lawrence : Comenzando en su provincia natal de Quebec , Dasilva se dedica a la preservación de una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, el río Saint Lawrence , acelerando el impacto de la Conservación de la Naturaleza de los proyectos actuales de Canadá y financiando iniciativas ampliadas para proteger sus aguas y costas, así como la biodiversidad y la vida silvestre que viven allí.

: Comenzando en su provincia natal de , Dasilva se dedica a la preservación de una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, el río , acelerando el impacto de la Conservación de la Naturaleza de los proyectos actuales de Canadá y financiando iniciativas ampliadas para proteger sus aguas y costas, así como la biodiversidad y la vida silvestre que viven allí. Junglekeepers (Perú): Expansión del Programa Las Piedras Amazon Rainforest Sanctuary & Ranger: Adquisición de más concesiones de tierras de la selva a lo largo del afluente Las Piedras y la expansión del programa de guardabosques Junglekeepers con nuevas contrataciones locales, entrenamiento mejorado, una nueva estación de guardabosques y proporcionamiento de herramientas para elevar el impacto del trabajo de conservación que se realiza en el campo.

Adquisición de más concesiones de tierras de la selva a lo largo del afluente Las Piedras y la expansión del programa de guardabosques Junglekeepers con nuevas contrataciones locales, entrenamiento mejorado, una nueva estación de guardabosques y proporcionamiento de herramientas para elevar el impacto del trabajo de conservación que se realiza en el campo. Canadian Ape Alliance (República Democrática del Congo ): Expansión del corredor de vida silvestre : Ayudar a proteger a los gorilas de tierras bajas del Congo , chimpancés, elefantes y otras especies en peligro de extinción mediante la construcción y el mantenimiento de un corredor de vida silvestre, logrado a través de esfuerzos de reforestación y áreas naturales protegidas designadas. Los esfuerzos de las comunidades locales se centran en las prácticas agrícolas sostenibles, la educación ambiental y las prácticas de medios de vida alternativos que permiten la resiliencia al cambio climático.

: Ayudar a proteger a los gorilas de tierras bajas del , chimpancés, elefantes y otras especies en peligro de extinción mediante la construcción y el mantenimiento de un corredor de vida silvestre, logrado a través de esfuerzos de reforestación y áreas naturales protegidas designadas. Los esfuerzos de las comunidades locales se centran en las prácticas agrícolas sostenibles, la educación ambiental y las prácticas de medios de vida alternativos que permiten la resiliencia al cambio climático. Kalaweit ( Indonesia ): Expansión del santuario Dulan Rainforest : Ampliación de la reserva indonesia de Kalaweit en Borneo para ayudar a proteger orangutanes, gibones, langures, osos, pangolines y más en peligro crítico de extinción.

: Ampliación de la reserva indonesia de Kalaweit en para ayudar a proteger orangutanes, gibones, langures, osos, pangolines y más en peligro crítico de extinción. Kanpé (Haití): Reforestación y Agroforestería: Proyecto de reforestación en Haití que incluirá agroforestería y huertos de subsistencia. Esto permitirá que se vuelvan a plantar los bosques mientras los lugareños pueden alimentar a sus familias y vender cultivos cultivados de manera sostenible.

Estos cinco proyectos marcan sólo el comienzo del compromiso a largo plazo de Age of Union con iniciativas de conservación que protegerán y restaurarán algunos de los ecosistemas más preciados de la Tierra. La promesa de Dasilva de $40 millones se destinará a financiar estos cinco proyectos con futuros esfuerzos de conservación que se anunciarán de forma continua.

Como parte de su llamado a la acción, Age of Union producirá documentales cortos sobre proyectos seleccionados con planes para estrenar la primera película We are the St. Lawrence en colaboración con la Nature Conservancy de Canadá el 26 de octubre en Montreal, el 28 de octubre en Toronto, y con planes para Vancouver a finales de noviembre.

"La cuenca del río St. Lawrence alberga el 20 por ciento de la reserva de agua dulce del planeta y su estuario es uno de los más grandes y más biodiversos del mundo. Lamentablemente, los humanos han dado esto por sentado", dice Dasilva. "Tiramos nuestros desechos aquí y los usamos como una supercarretera para buques de carga cuando también es hogar de vida silvestre como ballenas, esturiones, aves y mucho más. Esperamos que con nuestro apoyo de Nature Conservancy de Canadá, los esfuerzos de preservación, y esta película, seamos capaces de fomentar una comunidad de apoyo y respeto por estas grandes aguas.

"Con el generoso apoyo de Age of Union, ahora podemos acelerar el impacto de los proyectos actuales y comenzar otros nuevos", dice Joel Bonin, biólogo y vicepresidente asociado de Nature Conservancy de Canadá en Quebec. "Para proteger la biodiversidad y la vida silvestre del río Saint Lawrence, los esfuerzos incluyen colaborar con los propietarios de tierras para adquirir hábitats naturales excepcionales, trabajar con los agricultores locales para la transición a cultivos más sostenibles como el heno en las llanuras inundables, limitando la erosión de las costas, y restaurar canales y pantanos para promover el desove de peces. Por último, queremos llegar a los miembros de la comunidad, cuyo compromiso es esencial para mejorar la forma en que usamos el agua y el cuidado del río en sí".

Tras el debut de We are the St. Lawrence, esta y todas las futuras películas estarán en el sitio web de Age of Union, junto con artículos informativos y contenido de vídeo para ayudar a educar al público sobre temas medioambientales cruciales.

Acerca de la alianza Age of Union

Age of Union es una alianza medioambiental sin fines de lucro que apoya y hace visible una comunidad global de agentes de cambio que trabajan sobre el terreno para proteger las especies y ecosistemas en riesgo del planeta. Lanzado en octubre de 2021 por el líder tecnológico y activista ambiental Dax Dasilva en Montreal, Canadá, Age of Union busca encender una llama dentro de cada persona a través de esfuerzos de conservación que resuelvan desafíos ambientales críticos en todo el mundo e inspiren cambio de alto impacto, mostrando el efecto positivo que cada individuo puede tener.

Para obtener más información, visite: AgeofUnion.com

En redes sociales: Facebook , Instagram , YouTube , y Twitter

Contacto con la prensa:

Victoria Baker, [email protected] , 416.726.8002

Mishel Chavoulki, [email protected] , 416.559.7338

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1664721/Dax_and_Paul_photo_by__Sterling_Paris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1665082/Age_of_Union_Alliance_Dax_Dasilva_lanza_alianza_ambiental__Age_o.jpg

FUENTE Age of Union Alliance

Related Links

https://www.ageofunion.com/about



SOURCE Age of Union Alliance