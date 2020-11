Day One participa do .Futuro | Rio e anuncia próxima edição do evento internacional

Durante a entrevista, Denis falou sobre o Day One. "Estabelecemos uma meta muito simples para o Day One. Se ele não fosse útil ou mensurável em cinco anos interromperíamos o processo. Então decidimos de maneira muito firme que se produzíssemos apenas uma conferência, não criaríamos nenhum impacto no mundo. Neste caso, precisávamos fazer outra coisa. Isso nos impôs um desafio relativamente importante. Se temos uma conferência a cada ano podemos esperar que coisas sejam realizadas, mas isso não é o suficiente. É preciso criar um movimento, pois o movimento é algo móvel, que pressupõe avançar mais do que recuar. É um movimento que precisa ser positivo, ter impacto, ser inclusivo e para isso precisamos de várias partes. Temos aqui pessoas que estão fazendo e mostrando ao mundo o que estão fazendo e com esta bandeira se distinguem dos outros".

O Day One é um evento internacional que está em sua terceira edição. Ele acontece tradicionalmente no Principado de Mônaco e recebe cerca de uma centena de palestrantes de dezenas de países diferentes, incluindo CEOs de empresas multinacionais, além de figuras importantes do mundo da moda, arte, esporte, política, entre outros. Também focado nas transformações digitais, o Day One tem como missão dialogar com as corporações e construir uma visão mais inclusiva do mundo, onde todos compartilham dos benefícios da tecnologia.

EVENTO DAY ONE 2020/2021

A próxima edição do evento Day One acontecerá virtualmente no dia 04 de fevereiro de 2021, das 8h30 às 20h30, e será focado no tema "Mutação", com discussões sobre novos modelos de negócios, impactos sociais e mobilidade inclusiva. Nesta edição também haverá um programa dedicado ao espaço.

Entre os palestrantes confirmados, estão CEO's de grandes empresas multinacionais (Airbnb, Huawei, Alibaba, Michelin, LinkedIn, Renault, Danone, Accor, etc), astronautas, políticos, filósofos, além de artistas de peso, como os atores Marion Cotillard e Jean Reno, e os músicos Sting e Roger Waters.

O evento será dividido em quatro streams: as plenárias, focadas em empregos, novas habilidades, mudanças esperadas pós-covid, impactos da exploração espacial, etc; os debates, sobre automação, novas tecnologias, recessão em países emergentes, impactos em organizações, etc; os treinamentos, com cursos online; e impactos positivos de startups, com pitches e incubadoras.

As inscrições da próxima edição do Day One já estão abertas e podem ser acessadas no link www.dayone-event.com . Também há mais informações sobre o eventos e participantes.

FONTE Global Vision Access

