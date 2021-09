DAZN e Common Goal se unem em parceria global plurianual

A DAZN está assumindo um compromisso multimilionário com o Common Goal, juntamente com um compromisso global de tempo e recurso de funcionário de 1%, em uma parceria de longo prazo que se concentrará coletivamente em três questões fundamentais e enraizadas, dentro e fora do futebol: igualdade de gênero, justiça racial e diversidade cultural.

A DAZN promoverá um diálogo aberto e significativo em torno dessas três questões, aproveitando o poder do conteúdo e das notícias em todo seu ecossistema de plataformas, canais e parceiros. A plataforma também contribuirá para a mudança orientada por ações por meio das iniciativas de impacto social do próprio Common Goal e dos parceiros comunitários locais no mundo todo, tudo com o objetivo de contribuir de forma tangível para o nivelamento do campo de futebol. Nos próximos dois anos, essa parceria utilizará de forma estratégica e significativa os recursos e redes de ambas as organizações para maximizar o impacto além de qualquer esforço individual.

"O movimento Common Goal tem demonstrado que o futebol só pode concretizar seu verdadeiro potencial como uma força para mudanças positivas para as pessoas e para o planeta quando trabalhamos juntos. Essa parceria inovadora com a DAZN é a celebração de um compromisso compartilhado de tomar uma atitude agora", disse Jürgen Griesbeck, CEO e cofundador do Common Goal. "Estamos ansiosos para começar a trabalhar e dar vida à parceria e, assim, capacitar meninas, meninos e jovens do mundo todo a concretizar seu potencial. Esperamos que a liderança da DAZN inspire outras partes interessadas do setor a se unir ao movimento Common Goal."

"É brilhante ver o movimento Common Goal, atualmente com mais de 200 jogadores e gestores, ser adotado pela DAZN, uma força importante e inovadora no esporte mundial", disse Juan Mata, jogador do Manchester United, que cofundou o Common Goal em 2017. "Por meio dessa parceria de longo prazo, a DAZN está demonstrando seu compromisso com a justiça racial, a igualdade de gênero e a diversidade cultural de uma forma tangível e poderosa, que nos permitirá contar as histórias de muitos jogadores ativistas e jovens em todo o mundo que estão sob o impacto positivo do Common Goal."

"Como emissora global, empresa de mídia e inovadora no setor, a DAZN não só nasceu do desejo de tornar os esportes acessíveis a todos, mas também crescemos rapidamente para entender que é nossa responsabilidade agir", disse James Rushton, co-CEO da DAZN. "O Common Goal existe para unir o setor mundial do futebol e enfrentar os maiores desafios sociais de nosso tempo, e estamos comprometidos em trabalhar lado a lado com o movimento para mudar o jogo juntos."

"Na DAZN, acreditamos que podemos e, portanto, devemos fazer parte da solução em andamento. Juntamente com o Common Goal, derrubaremos as barreiras críticas da desigualdade nos esportes de uma forma que visa galvanizar o mundo do futebol e criar um impacto duradouro e equitativo", disse Nancy Elder, diretora de comunicações da DAZN, cuja função inclui a supervisão dos esforços de diversidade, igualdade e inclusão da empresa. "Com base no trabalho realizado antes de nós e à medida que damos início ao que esperamos ser uma longa jornada pela frente, estamos comprometidos a utilizar nossa plataforma global para impulsionar mudanças sociais positivas em nossas comunidades e em todo o setor."

Como parte de seu compromisso, a DAZN se comprometeu a alavancar sua narração de notícias e experiência criativa para examinar as questões definidas à medida que se relacionam com o esporte, ao mesmo tempo que apresentará metas e ações orientadas para soluções por meio de conteúdo coproduzido e colaborativo com o Common Goal. Esse conteúdo utilizará o ecossistema global de parceiros formado por personalidades diversificadas e poderosas do futebol, da comunidade esportiva como um todo e de outras áreas.

"Essa parceria entre o Common Goal e a DAZN realmente ajudará a acelerar a mudança positiva que queremos ver no futebol e na sociedade", disse Pernille Harder, craque do Chelsea FC. "Sabemos que só podemos conseguir tudo o que buscamos trabalhando em equipe, e a parceria da DAZN com o Common Goal permitirá que o movimento amplie seu trabalho impulsionando a inclusão LGBTQ+, a igualdade racial e o empoderamento feminino."

Além disso, a DAZN também se comprometeu a apoiar diretamente várias iniciativas do Common Goal dedicadas a questões de igualdade de gênero, justiça racial e diversidade cultural por meio de uma rede de organizações comunitárias populares de alto impacto em todo o mundo, incluindo um enfoque especial nas pessoas atuantes nos principais mercados da DAZN. Essas iniciativas atingirão diretamente dezenas de milhares de indivíduos, todas promovendo o objetivo de longo prazo do Common Goal de gerar impacto positivo sobre 100 milhões de jovens até 2030. Entre as iniciativas estão:

Terreno comum : Alcançar os jovens mais afetados pela pandemia na Alemanha, usando o futebol de rua para desenvolver habilidades e capacidades essenciais para a vida, com uma abordagem que não deixa nenhuma criança para trás, independentemente de seu gênero, etnia, religião, capacidade ou orientação sexual.

: Alcançar os jovens mais afetados pela pandemia na Alemanha, usando o futebol de rua para desenvolver habilidades e capacidades essenciais para a vida, com uma abordagem que não deixa nenhuma criança para trás, independentemente de seu gênero, etnia, religião, capacidade ou orientação sexual. Acelerador do Global Goal 5 : Com o objetivo de promover a igualdade de gênero por meio do futebol, aumentando a participação de meninas em programas de futebol no campo, aumentando a proporção de treinadoras femininas ao lado do campo e equipando importantes organizações com um currículo aplicável e elaborado por especialistas em torno da igualdade de gênero no futebol.

- Essa iniciativa está diretamente ligada à missão de longo prazo da DAZN de inspirar a próxima geração de jogadores como parte de seu novo acordo global de transmissão com a Liga das Campeãs da UEFA, outra parceria plurianual que disponibilizará a competição na DAZN, gratuitamente, para o mundo assistir no YouTube a partir dessa temporada, o que dará à competição e aos jogadores (dezenas dos quais são membros do Common Goal) mais visibilidade do que nunca, marcando um movimento revolucionário para o crescimento do esporte.

: Com o objetivo de promover a igualdade de gênero por meio do futebol, aumentando a participação de meninas em programas de futebol no campo, aumentando a proporção de treinadoras femininas ao lado do campo e equipando importantes organizações com um currículo aplicável e elaborado por especialistas em torno da igualdade de gênero no futebol. - Essa iniciativa está diretamente ligada à missão de longo prazo da DAZN de inspirar a próxima geração de jogadores como parte de seu novo acordo global de transmissão com a Liga das Campeãs da UEFA, outra parceria plurianual que disponibilizará a competição na DAZN, gratuitamente, para o mundo assistir no YouTube a partir dessa temporada, o que dará à competição e aos jogadores (dezenas dos quais são membros do Common Goal) mais visibilidade do que nunca, marcando um movimento revolucionário para o crescimento do esporte. Projeto antirracista : Programa com foco em ação para acabar com o racismo no futebol, abordando questões sistêmicas em sua essência por meio de treinamento antirracismo abrangente para decisores (como proprietários, executivos e presidentes), treinadores (tanto profissionais quanto amadores), jogadores em todos os níveis e torcedores.

: Programa com foco em ação para acabar com o racismo no futebol, abordando questões sistêmicas em sua essência por meio de treinamento antirracismo abrangente para decisores (como proprietários, executivos e presidentes), treinadores (tanto profissionais quanto amadores), jogadores em todos os níveis e torcedores. Jogar com orgulho: Programa de intercâmbio voltado para treinadores que trabalham para tornar os esportes amadores mais inclusivos para crianças e jovens LGBTQ+, principalmente aqueles anteriormente excluídos, por meio da educação e do aperfeiçoamento de treinadores em torno da inclusão de jovens, espaços seguros e recrutamento e retenção de marginalizados.

Quer você seja uma emissora, canal de mídia, federação, equipe, jogador ou torcedor, nós lhe damos as boas-vindas e convidamos você a acessar www.common-goal.org e www.DAZNgroup.com para saber mais, entrar em contato e participar do movimento.

Sobre o Grupo DAZN

O Grupo DAZN é uma das empresas de mídia esportiva de crescimento mais rápido do mundo. Com sede no Reino Unido e funcionários em mais de 25 países, nossos negócios tocam todos os aspectos da forma como os torcedores interagem com os esportes, desde a produção até a distribuição e comercialização de conteúdo. O Grupo DAZN abriga a DAZN, a plataforma líder global de streaming de esportes; o DAZN News, o famoso portal de esportes; e a DAZN Player, a plataforma exclusiva de vídeos esportivos sob demanda para editores. A DAZN está liderando a tarefa de oferecer aos fãs dos esportes do mundo todo acesso ao esporte a qualquer hora e em qualquer lugar. A DAZN garante acesso econômico em dispositivos conectados, como smart TVs, set-top boxes, streaming sticks, smartphones, tablets, computadores e consoles de jogos. Atualmente, a DAZN transmite ao vivo em mais de 200 países e territórios. Acesse www.dazngroup.com para mais informações.

SOBRE O COMMON GOAL

O movimento Common Goal foi criado em 2017 pela streetfootballworld, a organização líder mundial na área de futebol para fazer o bem. O Common Goal incentiva jogadores profissionais de futebol, dirigentes, funcionários e clubes a doar no mínimo 1% de seus ganhos para apoiar iniciativas de alto impacto que usam o futebol para impulsionar o progresso rumo aos objetivos globais. A visão de longo prazo do movimento é liberar 1% do faturamento gerado por todo o setor do futebol, estimado em 50 bilhões de euros por ano.

