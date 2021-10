DAZN e YouTube lançam cobertura mundial ao vivo da UEFA Champions League feminina

Como é a primeira vez que a UEFA centralizou todas as partidas da Champions League Feminina por meio da parceria com a DAZN e o YouTube, os torcedores poderão, pela primeira vez, acompanhar gratuitamente cada partida durante toda a temporada, em todo o mundo, em um único lugar, tornando imensamente mais fácil do que nunca assistir ao melhor do futebol feminino. Este tipo de disponibilidade e exposição universais está há muito atrasado e é essencial para promover o torneio e garantir que o futebol feminino se torne uma tendência onipresente, que é o que ele merece.

"Estou entusiasmado com esta parceria. O fato de as pessoas terem acesso a nossos jogos onde quer que estejam é uma grande mudança na direção certa, que já estava atrasada, a meu ver. E olhando para o conteúdo que a DAZN está planejando oferecer, destacar as jogadoras e histórias em todos os lugares também levará as coisas a um nível superior", disse Ada Hegerberg, maior artilheira da história da UEFA Champions League Feminina, craque do Olympique Lyonnais e a primeira embaixadora do futebol feminino mundial da DAZN para toda a temporada, que está ansiosa para um aguardado retorno em breve. "A UEFA Champions League Feminina está se aproximando, e mal posso esperar para que esta temporada comece e mostre ao mundo do que somos capazes!"

Com base em um compromisso de longa data com o esporte feminino e a missão de longo prazo de promover o esporte feminino, a DAZN agora também revelou seu conteúdo inicial, cobertura de transmissão, talentos e planos sociais que trarão ainda mais visibilidade às jogadoras, clubes e ao próprio torneio de elite.

Série "We All Rise" – uma narrativa mais aprofundada

O conteúdo de estreia no canal da DAZN no YouTube da UEFA Champions League Feminina foi "We ALL Rise With More Eyes" – uma campanha que transmite a crença inabalável da marca no efeito em cascata que a maior visibilidade terá em levar o torneio feminino a patamares mais altos. Com base nisso e em uma missão compartilhada com a UEFA e o YouTube de transformar mais atletas em nomes domésticos e inspirar a próxima geração de jogadoras, a DAZN está revelando a próxima fase da "We All Rise": uma série especial em seis partes que dará destaque ao futebol feminino em seis cidades europeias influentes, desde as raízes e a comunidade local até o esporte profissional em si.

A cada semana da fase de grupos, a DAZN apresentará um novo episódio curto no intervalo de todas as partidas, apresentando uma mistura diversificada de moradoras locais de cada cidade, incluindo jogadoras profissionais de futebol, treinadores, jogadoras de base, clubes, clubes, autoridades locais e muito mais. Coletivamente, suas vozes únicas e experiências poderosas convergem para contar, em primeira mão, a rica história do esporte da cidade e revelar como, finalmente, o futebol feminino está realmente em ascensão.

A turnê de seis cidades começará no Reino Unido, com o primeiro episódio "We All Rise: Londres" estreando amanhã e apresentando entrevistas com os membros da equipe do clube inglês Dulwich Hamlet; o clube de futebol comunitário feminino Hackney Laces; a primeira árbitra de futebol muçulmana da Grã-Bretanha, JJ Roble; a ex-gerente da equipe feminina do Arsenal, Vic Akers O.B.E.; o prefeito de Londres, Sadiq Khan; craques e lendas, incluindo Katie Chapman, e muito mais.

Em seguida, a jornada de histórias viaja para a França com "We All Rise: Paris". Este segundo episódio estrelará a jogadora de futebol estilo freestyle e membro do Common Goal Lisa Zimouche; a jogadora do PSG Kadidiatou Diani; a membro do PSG Academy Laurina Fazer; a lenda do PSG e membro do Common Goal Arianna Criscione; a comunidade muçulmana de futebol feminino Les Hijabeuses, a equipe inclusiva de futebol amador feminino Cacahuètes; e muito mais. Após a estreia da transmissão, cada episódio também estará disponível individualmente para os torcedores assistirem na DAZN e no YouTube.

Jogo da semana – mais cobertura completa

Dando continuidade à exibição do melhor do futebol feminino de toda a UEFA Champions League Feminina, a DAZN também viajará para uma cidade diferente toda semana para seu oficial Jogo da Semana, dando aos telespectadores da DAZN e do YouTube uma visão mais próxima e pessoal de todos os aspectos do jogo. O Jogo da Semana será apresentado por um grupo rotativo de nomes icônicos do futebol e do mundo dos esportes e do entretenimento e, além da própria exibição ao vivo, levará os espectadores para dentro de campo e para fora dele, bem como aos bastidores com suas jogadoras favoritas.

O primeiro Jogo da Semana será entre Barcelona e Arsenal, em 5 de outubro, e o segundo será entre Juventus e Chelsea, em 13 de outubro. Ambos contarão com uma equipe de apresentação de primeira linha a ser revelada em breve.

Equipe de talentos no ar – mais experiência e alcance

Antes do início da transmissão ao vivo amanhã, a DAZN tem orgulho de ter organizado a maior equipe no ar já montada para cobrir o futebol feminino para uma única emissora, incluindo dezenas de comentaristas profissionais do mundo todo, ex-jogadores e grandes nomes da transmissão de futebol da Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, Dinamarca, Islândia, Suécia, Portugal e Ucrânia.

Com este histórico time feminino de especialistas do futebol, a DAZN garantirá que todas as partidas da temporada estejam disponíveis para o público mundial em até três idiomas: 1. idioma da equipe anfitriã 2. idioma da equipe visitante e 3. se não for um dos anteriores, inglês. É a primeira vez na história da UEFA Champions League Feminina que isso acontece, uma vez que nunca antes os jogos foram consistentemente disponibilizados em tantos idiomas para os torcedores do mundo todo. Portanto, este é outro passo importante para o aumento da base de torcedores potencial e para o crescimento geral da competição.

A nova linha de talentos da DAZN inclui nomes reconhecidos como:

- Pien Meulensteen (Inglaterra): experiência em transmissão televisiva esportiva e jogadora profissional de futebol atualmente trabalhando com a Manchester United TV, Premier League Productions e BBC Radio.

- Romain Balland (França): jornalista de futebol feminino de longa data e apresentadora de futebol feminino da Eurosport desde 2014.

- Sandra Riquelme (Espanha): ex-jogadora de futebol profissional, comentarista atual da Vamos na Movistar e apresentadora do canal de futebol feminino dedicado El Patio no YouTube.

- Pierluigi Pardo (Itália): o lendário veterano das transmissões universalmente considerado "a" voz do futebol na Itália.

- Verena Schweers (Alemanha): ex-craque do Bayern Munich e do Wolfsburg e jogadora da equipe nacional alemã.

Social – mais futebol sem interrupções

Além da transmissão, a DAZN também se compromete a manter os torcedores antenados com tudo relacionado ao futebol, com um fluxo constante de conteúdo social mostrando a amplitude e profundidade do esporte feminino:

- No YouTube, os torcedores podem esperar centenas de conteúdos não ao vivo anualmente, incluindo destaques ininterruptos com todos os jogadores, clubes e gols da temporada. Além disso, uma biblioteca de conteúdo em constante expansão incluirá a nova série "We All Rise", imagens do Jogo da Semana, entrevistas e perfis das jogadoras, destaques das equipes, o melhor dos reels de gols e a nova série "This Is", que ajudará os torcedores a conhecer cada equipe do torneio e muito mais.

- No Instagram e no Twitter, a @DAZNfootball oferecerá ao público mundial as melhores notícias, destaques, imagens, momentos e reações relacionadas ao "joga bonito", cobrindo o melhor do futebol – e ponto final – com o futebol feminino e masculino igualmente apresentado em um único canal em ambas as plataformas.

Fechando a lacuna esportiva das mulheres – mais ação por parte do setor

Para ressaltar a visão e a missão por trás do acordo da UEFA Champions League Feminina e dos planos da parceria, um novo relatório global de pesquisa foi publicado hoje pela DAZN e pela The Female Quotient. Intitulado "A Lacuna de Cobertura", ele inclui novos dados de oito países, incluindo Reino Unido, EUA, França e Espanha, que revelam descobertas importantes sobre a falta de cobertura regular do esporte feminino (cobertura definida aqui como transmissão, notícias e social), como isso se traduz para os consumidores como barreiras contínuas à audiência e por que mais visibilidade é fundamental para reduzir e preencher a lacuna.

O relatório completo pode ser visualizado e baixado AQUI. Entre as descobertas principais estão:

- 64% dos consumidores dizem que não assistem aos esportes femininos porque não conhecem o suficiente sobre as atletas e equipes, não têm tantas oportunidades de assistir ou não sabem onde os jogos estão disponíveis.

- Existe uma lacuna de 30% entre os torcedores de esportes que assistem aos esportes masculinos (93%) em comparação com aqueles que assistem aos esportes femininos (apenas 63%).

- A promoção mínima dos eventos, as disparidades de transmissão e a falta de cobertura e de notícias constantes de mídia e social criam uma barreira significativa para a audiência.

Para preencher a lacuna e promover ainda mais o esporte, a DAZN e seus parceiros UEFA e YouTube convidam as principais partes interessadas do setor a se unirem no compromisso de tornar mais fácil para os torcedores sintonizarem e acompanharem de forma consistente, aumentando a visibilidade e a cobertura do futebol feminino e do esporte feminino em geral na mesma amplitude e profundidade inegáveis vistas no esporte masculino.

Porque mais leva a mais, e todos nós crescemos com mais olhos.

Com a UEFA Champions League Feminina, tudo começa amanhã, quando os 16 melhores times europeus se enfrentam em busca da glória no campeonato, ao vivo na DAZN e no YouTube. Veja abaixo o calendário completo (todos os horários de acordo com a hora padrão da Europa Central) e saiba mais sobre toda a competição AQUI.

1º dia de jogo

Terça-feira, 5 de outubro

- Hoffenheim x HB Køge (18h45), Häcken x Lyon (18h45)

- Barcelona x Arsenal (21h), Benfica x Bayern de Munique (21h)

Quarta-feira, 6 de outubro

- Servette x Juventus (18h45), WFC Kharkiv x Real Madrid (18h45)

- Chelsea x Wolfsburg (21h), Breidablik x Paris Saint-Germain (21h)

2º dia de jogo

Quarta-feira, 13 de outubro

- Wolfsburg x Servette (18h45), Paris Saint-Germain x WFC Kharkiv (18h45)

- Juventus x Chelsea (21h), Real Madrid x Breidablik (21h)

Quinta-feira, 14 de outubro

- HB Køge x Barcelona (18h45), Bayern de Munique x Häcken (18h45)

- Arsenal x Hoffenheim (21h), Lyon x Benfica (21h)

3º dia de jogo

Terça-feira, 9 de novembro

- Servette x Chelsea (18h45), WFC Kharkiv x Breidablik (18h45)

- Paris Saint-Germain x Real Madrid (21h), Juventus x Wolfsburg (21h)

Quarta-feira, 10 de novembro

- Barcelona x Hoffenheim (18h45), HB Køge x Arsenal (18h45)

- Benfica x Häcken (21h), Lyon x Bayern de Munique (21h)

4º dia de jogo

Quarta-feira, 17 de novembro

- Hoffenheim x Barcelona (18h45), Häcken x Benfica (18h45)

- Bayern de Munique x Lyon (21h), Arsenal x HB Køge (21h)

Quinta-feira, 18 de novembro

- Wolfsburg x Juventus (18h45), Breidablik x WFC Kharkiv (18h45)

- Real Madrid x Paris Saint-Germain (21h), Chelsea x Servette (21h)

5º dia de jogo

Quarta-feira, 8 de dezembro

- Servette x Wolfsburg (18h45), WFC Kharkiv x Paris Saint-Germain (18h45)

- Chelsea x Juventus (21h), Breidablik x Real Madrid (21h)

Quinta-feira, 9 de dezembro

- HB Køge x Hoffenheim (18h45), Häcken x Bayern de Munique (18h45)

- Arsenal x Barcelona (21h), Benfica x Lyon (21h)

6º dia de jogo

Quarta-feira, 15 de dezembro

- Bayern de Munique x Benfica (18h45), Lyon x Häcken (18h45)

- Barcelona x HB Køge (21h), Hoffenheim x Arsenal (21h)

Quinta-feira, 16 de dezembro

- Real Madrid x WFC Kharkiv (18h45), Paris Saint-Germain x Breidablik (18h45)

- Juventus x Servette (21h), Wolfsburg x Chelsea (21h)

Após a fase de grupos, as quartas de final acontecerão em março, as semifinais em abril, e a final do campeonato será em maio.

