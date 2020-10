DAZN Estrena Plataforma Global Con Ryan Garcia Vs. Luke Campbell El 5 De Dic. Y Anthony Joshua Vs. Kubrat Pulev El 12 De Dic.

Para maximizar la audiencia internacional en América del Norte y Europa *, los eventos principales de ambas peleas comenzarán alrededor de la medianoche GMT / 7 p.m. EST / 4 p.m. PST.

El precio mensual inicial para los nuevos mercados será de £ 1.99 o menos.

"Desde el Reino Unido hasta México y Australia, hemos visto un nivel alentador de interés en nuestros eventos clave desde el primer lanzamiento en 2016", dijo Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN. "Esperamos presentar la plataforma DAZN en todo el mundo este diciembre con un emocionante calendario de peleas".

En el lanzamiento, la plataforma global de DAZN contará con eventos de campeonato mundial de box, así como un archivo cada vez mayor de peleas clásicas, características de atletas y una lista de programación original que incluye 40 DÍAS, Saturday Fight Live y ONE NIGHT. Se agregarán programas y deportes adicionales a partir de 2021.

La aplicación DAZN estará disponible a nivel mundial en la mayoría de los dispositivos conectados a Internet, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, PC y dispositivos de sala de estar como televisores inteligentes, dispositivos de transmisión por secuencias y consolas de juegos.

Para obtener más información, visite www.DAZN.com.

* García vs. Campbell no está disponible en DAZN en Polonia. Joshua vs. Pulev no está disponible en DAZN en el Reino Unido o Irlanda.

