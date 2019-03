DAZN Media se convierte en una nueva potencia en el Mercado Digital Deportivo

Perform Media, ahora renombrado como DAZN Media, tiene la misión de comercializar las marcas propias de medios

Se lanza la plataforma de distribución y amplificación DAZN+ presentando las siguientes marcas de médios: Goal, Sporting News y el renombrado DAZN Player (anteriormente Eplayer)

La estrella mundial Neymar Jr y el legendario entrenador José Mourinho se unen al equipo DAZN como embajadores globales, junto a Cristiano Ronaldo y Saúl "Canelo" Álvarez

BUENOS AIRES, Argentina, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- DAZN Group (el nuevo nombre del Perform Group) anunció hoy que DAZN Media será la nueva entidad responsable por las asociaciones globales de medios como el nuevo nombre para Perform Media.

En el mercado latinoamericano en español, donde aún no se lanzó DAZN como servicio de streaming, DAZN Media ha creado una innovadora red fuera de la plataforma llamada DAZN +, sumando el alcance de las propias plataformas, incluyendo Goal, Sporting News y DAZN Player (anteriormente ePlayer), redes sociales, influencers, talentos, derechos y espacios en los estadios, para brindar a las marcas una plataforma verdaderamente única basada en datos para relacionarse con los fanáticos.

La plataforma deportiva VOD (video on demand) de DAZN Group, ePlayer, se ha renombrado como DAZN Player. DAZN Player llega a millones de fanáticos a nivel mundial al ofrecer contenido premium de deportes con derechos. Se distribuye a lo largo de miles de los sitios de las publicaciones más importantes del mundo, tales como como Mail Online, MSN, Mundo Deportivo y La República, y en Latam en medios como El Universal, Récord, Mediotiempo, Minuto 30, El Tiempo, Fútbol Red, La Tercera, Perfil, Diario Popular, Crónica, El Comercio, Depor, Publimetro, entre otros.

DAZN Media, además, supervisará todas las oportunidades comerciales globales y locales para las marcas a lo largo de DAZN, el servicio de streaming de deportes en vivo y bajo demanda.

DAZN ya está disponible en 8 países de 4 continentes: Alemania, Austria, Suiza, Japón, Italia, España, Canadá y Estados Unidos (pronto estará disponible en Brasil). En 2018, la plataforma emitió la cifra récord de más de 250 millones de horas de contenido y retransmitió más de 25.000 eventos deportivos en directo.

La creación de DAZN Media sigue la realineación del DAZN Group, anteriormente Perform Group, para combinar activos e inventarios que crean paquetes innovadores en el mercado para los anunciantes.

James Rushton, CRO de DAZN Group, expresó: "Este es un momento decisivo para DAZN, ya que movilizamos la fuerza combinada de nuestras marcas, productos, contenido editorial y de video, junto con información basada en datos para crear una innovadora forma para que los anunciantes se asocien con el deporte y los fanáticos a nivel local y global. Estamos analizando todo, desde formatos únicos, hasta contenido de marca y patrocinio que ofrezcan valor para las marcas y nos permitan seguir invirtiendo en contenido premium con la última tecnología que acerca los fanáticos al deporte".

Neymar Jr y Mourinho, nuevos embajadores de DAZN

La estrella mundial Neymar Jr se ha incorporado a DAZN como embajador global de la marca, con un acuerdo por varios años, junto con el legendario entrenador de fútbol José Mourinho, que ejercerá de comentarista y promocionará la marca en 2019. Neymar Jr y Mourinho se unen al actual equipo de embajadores de talla mundial de DAZN, formado por Cristiano Ronaldo, Saúl "Canelo" Álvarez y Marc Márquez.

Neymar Jr ha explicado: "Crecer en Brasil infunde amor por el deporte, especialmente por el fútbol. Los brasileños apoyan con pasión a los equipos y atletas que aman. Creo que DAZN tiene el mismo tipo de pasión por el deporte, y quiere que sea lo más sencillo y accesible posible para que la gente pueda disfrutarlo. El deporte debe estar al alcance de todos, y por eso estoy feliz de unirme a una marca que lleva este objetivo en su ADN".

José Mourinho, por su parte, ha dicho: "A veces tengo mucho que decir, y a veces no. DAZN me ofrece una plataforma para comentar el fútbol como a mí me gusta, sin filtros ni guión establecido. Una cadena de deportes de alto nivel necesita grandes analistas, y por eso estoy aquí. Espero que los aficionados disfruten de esta nueva forma de ver el fútbol".

Acerca del DAZN Group

DAZN Group es el líder digital en medios deportivos globales y una de las compañías de medios deportivos de más rápido crecimiento en el mundo. Con sede en el Reino Unido y con casi 3.000 empleados en más de 30 países, nuestros negocios abordan todos los aspectos de la forma en que los fanáticos se involucran con los deportes, desde la planificación y producción de transmisiones hasta la distribución y comercialización de contenidos. DAZN Group está formado por dos marcas distintas de consumo y B2B: DAZN y Perform.

La división de consumo es la base de DAZN, el primer servicio de streaming en vivo por demanda puramente de deportes del mundo, así como algunos de los sitios web de deportes más populares, incluyendo Goal, Sporting News y Spox.com. DAZN es el servicio líder en brindar a los fanáticos de todo el mundo acceso al deporte en cualquier momento y en cualquier lugar. DAZN garantiza el servicio sin ningún contrato a largo plazo, solamente un precio accesible para el acceso a todos los dispositivos, incluyendo televisores, teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos y PCs. DAZN está disponible en España, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, Canadá y Japón. Visite https://media.dazn.com para obtener más información.

Acerca de Access Industries

Fundado en 1986 por Sir Leonard Blavatnik, el industrial y filántropo británico y estadounidense, Access Industries es un grupo privado con inversiones estratégicas en los Estados Unidos, Europa y América del Sur. Con oficinas corporativas en Nueva York, Londres y Moscú, sus participaciones incluyen una serie de compañías líderes en el mercado en los sectores de recursos naturales y químicos, medios y telecomunicaciones, capital de riesgo e inmobiliario. Las inversiones de Access Industries en el sector de medios y entretenimiento incluyen Warner Music Group, Deezer, AI Film y DAZN Group. Visite www.accessindustries.com para más información.

