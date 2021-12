DAZN SICHERT SICH LALIGA-RECHTE IN SPANIEN

- DAZN überträgt 175 LaLiga-Spiele für fünf Spielzeiten ab 2022-23

- Die Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umstellung der Sportübertragung vom linearen Pay-TV auf OTT

- LaLiga-Fußball schliesst sich somit DAZNs lokalem Angebot von Weltklasse-Sportarten wie Copa del Rey, Premier League, Formel 1 und MotoGP an

MADRID, 15. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Die führende Gaming-Plattform DAZN hat die lokalen Übertragungsrechte zu 175 LaLiga-Spiele für die nächsten fünf Spielzeiten erhalten. Von 2022 bis 2027 wird DAZN exklusiv* insgesamt fünf Spiele pro Spielwoche übertragen. Diese Vereinbarung ist eine großartige Nachricht für die Sportfans in Spanien, denn LaLiga wird sich bald dem zugänglichen und erschwinglichen Angebot von DAZN an Premium-Sportarten anschließen.

DAZN festigt seine Position auf dem spanischen Markt durch den exklusiven Erwerb von fünf Spielen pro Spielwoche. Dies ist ein wichtiges Ergebnis, das das Engagement von DAZN in Spanien seit seinem lokalen Start im März 2019 belohnt. Die Fans können sich auf ein noch breiteres Angebot verlassen, und mit DAZN wird ihnen ein zugängliches, flexibles und modernes Erlebnis garantiert, das auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

James Rushton, Co-CEO der DAZN Group, sagte: „Die Vergabe dieser LaLiga-Rechte stellt für uns eine strategische lokale Investition in einem Schlüsselmarkt dar und ist Teil der globalen Dynamik, die wir in unserem gesamten Unternehmen vorantreiben und die sich weiter beschleunigt. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir den Wendepunkt bei der Abwanderung der Fans vom linearen Bezahlfernsehen zu Streaming-Diensten weit hinter uns gelassen haben."

Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer, DAZN Group: „Wir sind hocherfreut, diesen bedeutenden Deal für DAZN und die lokalen Fans bekannt zu geben. Diese Vereinbarung festigt die Position von DAZN als führendes Sportportal in Spanien und unterstreicht unser Engagement, Premium-Sport für eine immer größere Zahl von Fans zugänglicher und erschwinglicher zu machen und das Erlebnis für diese Fans sowohl auf mobilen Geräten als auch im Wohnzimmer weiter zu verbessern."

Zusätzlich zu diesem LaLiga-Paket können Fußballfans die Copa del Rey und einige der besten internationalen Fußballwettbewerbe wie die Premier League, UWCL, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup oder MLS genießen. Aber bei DAZN geht es nicht nur um Fußball. Nutzer in Spanien können auch ein komplettes Multisport-Angebot mit MotoGP, Moto2 und Moto3, F1, Turkish Airlines EuroLeague, Matchroom, GGG und Golden Boy Boxen sowie ein breites Angebot an DAZN-Originalprogrammen und anderen Sportinhalten genießen.

*In jeder Spielwoche wird eines der insgesamt 10 Spiele frei empfangbar übertragen, so wie es die geltenden Bestimmungen vorsehen.

Über die DAZN-Gruppe

Die DAZN Group ist eines der am schnellsten wachsenden Sportmedienunternehmen der Welt. Unsere Geschäftsbereiche mit Hauptsitz in Großbritannien und Mitarbeitern in über 25 Ländern berühren jeden Aspekt der Art und Weise, wie Fans mit Sport in Berührung kommen - von der Produktion über den Vertrieb von Inhalten bis hin zur Vermarktung. Die DAZN-Gruppe ist die Heimat von DAZN, der führenden globalen Sport-Destination, sowie des beliebten Sportportals DAZN News. DAZN ist führend, wenn es darum geht, Sportfans auf der ganzen Welt jederzeit und überall Zugang zu Sport zu verschaffen. DAZN bietet erschwinglichen Zugang auf den meisten angeschlossenen Geräten wie Smart-TVs, Set-Top-Boxen, Streaming-Sticks, Smartphones, Tablets, PCs und Spielkonsolen. DAZN ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern und Gebieten aktiv, nachdem es 2016 zunächst in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan gestartet wurde. Besuchen Sie https://dazngroup.com für weitere Informationen.

