DAZZM, la nouvelle plateforme sans code d'innovation franco-canadienne qui réinvente la création de logiciels métiers

Octopus-ITSM devient DAZZM en lançant une nouvelle plateforme qui permet aux organisations de créer des solutions pour entreprises à vive allure, avec une expérience utilisateur optimale.

MONTRÉAL, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- DAZZM transforme le développement logiciel traditionnel lourd, long et réservé aux initiés en un nouveau modèle hyper agile et plus accessible. L'objectif : créer des applications métiers robustes, belles et engageantes, en une fraction du coût et du temps de développement habituels. Et ce, sans compromis sur les normes de qualité et de sécurité des entreprises. La plateforme DAZZM offre des fonctionnalités clés en main à ses utilisateurs pour les libérer d'une multitude de tâches à accomplir. Ils se concentrent ainsi sur les objectifs essentiels que doit atteindre l'application.

Les applications d'entreprise conçues avec DAZZM peuvent être personnalisées sans aucune limite.

Les utilisateurs sans connaissances techniques approfondies créent des applications en toute autonomie. Les développeurs professionnels ont l'avantage de créer et de livrer des solutions plus facilement et plus rapidement.

Le changement de dénomination d'Octopus-ITSM pour DAZZM intervient après plus de 15 ans d'expertise dans les technologies de l'information ITSM. Avec le lancement de sa nouvelle plateforme sans code, DAZZM renforce son innovation et ses objectifs de croissance.

« Le lancement de DAZZM est une étape importante pour nous et montre comment la technologie peut être exploitée par tous pour concevoir des solutions robustes d'entreprise. C'est incroyablement gratifiant de participer à la transformation numérique d'entreprises variées, notamment dans le secteur de la santé, en les aidant à améliorer les soins offerts aux patients. Nous aspirons à rendre l'expérience de développement d'applications aussi incroyable, inspirante et enrichissante que possible, » déclare Pierre Lamoureux, Président et fondateur de DAZZM.

« Le CISSS de la Montérégie-Ouest s'est associé à un partenaire d'affaires, DAZZM. Ce choix a reposé sur son approche agile, son expérience en transformation numérique et sa plateforme de développement sans code qui réduit considérablement les délais de mise en production » ajoute Stéphane Dubuc, Coordonnateur des activités de pertinence clinique du CISSS de la Montérégie-Ouest.

L'urgence de la transformation numérique

Aujourd'hui, les organisations doivent gérer leur transformation numérique de manière accélérée pour offrir une expérience client satisfaisante et rester compétitives. Cependant, le développement des solutions qui permettent cette transformation est souvent long, et peu en phase avec l'urgence des besoins qu'elles doivent traiter. DAZZM y remédie avec une solution qui offre aux organisations l'agilité nécessaire pour poursuivre une évolution constante, rapide, et facilitée.

À propos de la compagnie

DAZZM est un fournisseur de plateforme sans code pour développeurs professionnels, experts, et développeurs citoyens. Sa mission : permettre de créer des applications engageantes, accélérant la transformation numérique des processus. DAZZM est aussi une experte confirmée en technologie ITSM, et a livré 500 solutions dans ce domaine ces 15 dernières années, pour des clients exerçant dans divers secteurs d'activité.

