DB Cargo AG sceglie gli Edge Controller, i prodotti e servizi IoT di Eurotech

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746929/Eurotech_BoltGATE.jpg )



BoltGATE 20-25 di Eurotech, computer di bordo progettato e certificato per le applicazioni ferroviarie più esigenti, è stato scelto come IoT Edge Gateway da installare su almeno 450 mezzi. Grazie all'IoT Edge Framework ESF di Eurotech, il BoltGATE 20-25 fornisce funzionalità di campionamento sicuro e non invasivo di segnale e di registrazione di dati attraverso il Multifunction Vehicle Bus (MVB), così come di comunicazione dei dati in tempo reale.

All'interno del progetto, che ha come scopo la raccolta di informazioni in tempo reale sullo stato della flotta di locomotrici, Everyware Cloud di Eurotech, agisce da IoT Integration Platform nella raccolta dati dei server aziendali, permettendo la configurazione remota dei sistemi sul campo.

"Durante il nostro proof of concept nel 2017, Eurotech ha fatto un lavoro eccellente in termini di raccolta di dati di alta qualità e di risposta alle esigenze dei nostri utenti e data scientist. Sono stati in grado di fornire la maggior parte delle funzionalità da noi richieste utilizzando i loro sistemi standard di telemetria e la loro piattaforma IoT. Non vediamo l'ora di applicare quello che abbiamo visto nel PoC a 450 mezzi in diverse flotte" afferma Stephan Häger, Senior Management Systems & Telematics di DB Cargo AG.

"Ho conosciuto Eurotech durante il Proof of Concept e nelle seguenti fasi della negoziazione, e si è dimostrata un partner professionale ed estremamente efficiente. Sembra che i loro prodotti IoT altamente standardizzati possano portare a una rapida digitalizzazione del settore ferroviario. Sono lieto di dare il benvenuto a Eurotech nel nostro ampsire lab come partner strategico per le sfide a venire" commenta Fabian Stöffler, Vice President Asset Digitization di DB Cargo AG.

"Siamo onorati di essere stati scelti da DB Cargo AG per il loro progetto TechLOK e di fornire le fondamenta del sistema di comunicazione e dell'infrastruttura a supporto delle loro soluzioni di smart transportation" commenta Marco Carrer, CTO di Eurotech. "Eurotech offre componenti hardware e software modulari per realizzare prodotti e servizi connessi; siamo estremamente entusiasti di essere partner di DB Cargo all'interno del loro stimolante progetto, dove uniremo le nostre tecnologie IoT con la nostra esperienza nel settore ferroviario".