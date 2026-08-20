DB HiTek fera ses débuts au salon electronica India 2026, avec pour objectif de se développer sur le marché indien

Participation au plus grand salon professionnel de l'électronique d'Asie du Sud, à Bengaluru (Inde), du 16 au 18 septembre

Présentation des technologies de fabrication des semi-conducteurs de puissance, notamment les technologies BCD, SiC et GaN, tout en recherchant de nouveaux clients parmi les entreprises locales sans usine.

SÉOUL, Corée du Sud, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- DB HiTek, première fonderie coréenne spécialisée dans les puces de 8 pouces, a annoncé qu'elle participerait au salon electronica India 2026, qui se tiendra du 16 au 18 septembre (heure locale) à Bengaluru, en Inde. L'entreprise a pour objectif de renforcer ses relations avec ses clients locaux et d'étendre sa présence sur le marché indien.

Le salon electronica India, qui se tient à Bengaluru (la « Silicon Valley » indienne) est le principal salon professionnel d'Asie du Sud consacré aux composants, systèmes, applications électroniques et aux solutions connexes. À cette occasion, DB HiTek présentera ses principales technologies de fabrication, notamment son procédé phare BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), ainsi que ses semi-conducteurs de puissance nouvelle génération à base de SiC (carbure de silicium) et de GaN (nitrure de gallium). L'entreprise cherchera également à développer de nouvelles activités avec des sociétés locales sans usine.

Grâce à un soutien politique fort de la part du gouvernement et à des investissements importants, l'écosystème indien des semi-conducteurs connaît une expansion rapide. Les entreprises locales qui ont bâti leur activité autour des services de conception de puces s'orientent désormais vers le développement de leurs propres produits semi-conducteurs, une tendance qui devrait entraîner une hausse de la demande en services de fonderie. Face à ces évolutions du marché, DB HiTek a renforcé sa collaboration avec les entreprises indiennes sans usine et prévoit de profiter de ce salon pour élargir ses relations avec des clients potentiels.

Lors du salon, DB HiTek mettra l'accent sur ses technologies de fabrication de semi-conducteurs de puissance, un domaine dans lequel elle s'est forgé un avantage concurrentiel. Son procédé phare, le BCD, a atteint un total cumulé de 9 millions de plaquettes livrées, et l'entreprise s'appuie sur sa grande expérience en matière de production en série et sur son expertise en matière de procédés pour se développer dans des applications à forte valeur ajoutée dans les secteurs automobile et industriel.

Dans le domaine des semi-conducteurs de puissance nouvelle génération, DB HiTek présentera l'avancement de ses travaux de développement de procédés SiC et GaN, ainsi que sa feuille de route pour la production en série. L'entreprise a récemment achevé la qualification du procédé de fabrication de son MOSFET SiC de 1 200 V et prévoit de mener à bien la qualification de son procédé GaN de 650 V d'ici décembre de cette année. Des évaluations de performances des produits, réalisées à l'aide de ces procédés, sont actuellement en cours auprès de clients stratégiques.

Par ailleurs, DB HiTek présentera différentes technologies de procédés spécialisées, notamment les technologies à rayons X, à obturateur global, SPAD (Single Photon Avalanche Diode - diode à avalanche à photon unique) et d'autres technologies CIS spécialisées, ainsi que des procédés mixtes signal/RF, afin d'élargir encore davantage sa clientèle dans la région.

Un responsable de DB HiTek a déclaré : « L'Inde est un marché où la croissance rapide des entreprises locales sans usine et de l'écosystème des semi-conducteurs crée de nouvelles opportunités commerciales », ajoutant : « Grâce à notre participation au salon electronica India, nous souhaitons renforcer notre engagement auprès des clients locaux et continuer à identifier de nouvelles opportunités commerciales en nous appuyant sur nos atouts dans le domaine des semi-conducteurs de puissance et des procédés spécialisés. »