dBio dévoile des innovations de pointe en matière de santé AIoT au salon Medica 2023

TAIPEI, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Préparez-vous à une aventure extraordinaire en matière de santé avec dBio au salon Medica 2023 ! Decentralized Biotechnology Intelligence Co., Ltd (dBio) a reçu le 20e prix national de l'innovation pour ses dernières solutions, le stéthoscope portable AIoT (StethoCloud) et le capteur de semelle intelligent AIoT (gMOT Cloud). Ces innovations promettent d'offrir le moyen le plus pratique et le simple de surveiller et de gérer notre santé, le tout dans des solutions AIoT ultrafines et conviviales.

Düsseldorf, Allemagne - Le compte à rebours du salon Medica 2023 a commencé. Les professionnels de santé et les passionnés sont impatients de découvrir les dernières solutions technologiques médicales proposées par certaines des entreprises les plus réputées et les plus innovantes dans ce domaine. Parmi ces leaders de l'industrie figure dBio. Cette entreprise est connue pour sa technologie de pointe et son dévouement inébranlable pour faire progresser les soins. dBio est prête à présenter ses solutions pionnières, lors du prestigieux salon international, prévu du 13 au 16 novembre dans le hall 15, stand C38-4.

StethoCloud : le tout premier stéthoscope portable AIoT

StethoCloud va changer la façon dont nous surveillons notre santé cardiaque. Conçu dans un souci de confort et de commodité, ce stéthoscope portable ultrafin s'intègre parfaitement à votre vie quotidienne sans la perturber. Il propose une interface conviviale, ce qui le rend accessible aux personnes de tous horizons. L'appareil va plus loin que les stéthoscopes traditionnels : il permet d'analyser les tendances en matière de santé, de mesurer plusieurs paramètres et de détecter les anomalies en temps réel. En cas d'urgence, il peut également envoyer des alertes pour garantir une prise en charge médicale rapide.

Le StethoCloud de dBio est le premier stéthoscope portable du marché. Pesant à peine 15 grammes, il est capable d'enregistrer en continu les battements du cœur pendant de longues périodes. Cette innovation représente un progrès remarquable dans le domaine de la technologie portable pour la santé, offrant un niveau sans précédent d'informations ininterrompues sur la santé cardiovasculaire. C'est ce qui le distingue de tous les autres stéthoscopes.

gMOT Cloud : le capteur de semelles intelligent AIoT le plus ergonomique et le plus précis

dBio présentera son deuxième produit phare, gMOT Cloud, la semelle intelligente AIoT, au salon Medica 2023. Ce dispositif ingénieux est conçu pour répondre à plusieurs utilisations, de l'analyse de la marche à diverses activités sportives. Il est doté de capteurs intégrés pour une surveillance précise et mains libres, garantissant un port confortable et permettant aux utilisateurs d'effectuer des activités naturellement sans perturbation ni interruption de leur entraînement.

Le gMOT Cloud est une merveille pour surveiller les entraînements et la santé. Le dispositif est équipé d'une multitude de capteurs avancés, offrant une large gamme de mesures fonctionnelles et fournissant des données en temps réel sur divers aspects de la santé. Il s'agit d'une solution mains libres pour le suivi des activités quotidiennes, qui aide les individus à mieux comprendre leur niveau de forme physique. Les principales mesures offertes par gMOT Cloud comprennent l'analyse de la marche, le centre de pression dynamique, les comparaisons d'enregistrements et bien plus encore. Ces données permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées sur leur santé et leurs programmes d'entraînement à chaque étape.

Conception et développement en interne de technologies pionnières dans le domaine de la santé et de l'exercice physique

dBio, société primée spécialisée dans les technologies de la santé et de l'exercice physique, est à la pointe de la recherche et du développement, de la conception de logiciels et de matériel, et du développement de l'intelligence artificielle, avec pour mission de faire progresser les technologies de la santé. Son expertise interne lui permet de fournir en permanence des solutions sur mesure qui établissent les normes de l'industrie et s'intègrent facilement à diverses utilisations.

Avec un fort accent sur la conception centrée sur l'utilisateur, leurs technologies AIoT pour la santé et la gestion de l'exercice physique stimulent l'innovation personnalisée aux besoins modernes. Leurs produits phares, StethoCloud et gMOT Cloud, sont prêts à révolutionner le suivi de la santé, en mettant l'accent sur la convivialité et l'intégration fluide à la vie quotidienne.

dBio vous invite à découvrir l'avenir de l'innovation en matière de santé et d'exercice physique lors du salon Medica 2023, du 13 au 16 novembre à Düsseldorf. L'événement, qui se tiendra dans le hall 15, stand C38-4, est une occasion en or pour les professionnels de santé et les passionnés de découvrir des solutions de pointe.

Dates : Du lundi 13 au jeudi 16 novembre

Lieu : Hall 15, stand C38-4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2272141/image_5030085_24294034.jpg