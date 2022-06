DBN Group aborda problemas agrícolas urgentes em conjunto com cientistas de alto nível e ganhadores de prêmios

"Nos últimos 23 anos, o DBN Group homenageou e reconheceu inúmeras descobertas científicas e tecnológicas de destaque nas principais áreas agrícolas da China. Exploramos novas abordagens para estimular e incentivar ainda mais os profissionais científicos na vanguarda da inovação, que utilizam sua engenhosidade e criatividade para expandir ainda mais os limites da ciência moderna. Sua dedicação e contribuição fortalecem a segurança alimentar da China, aumentam a segurança alimentar, protegem a segurança ecológica, injetando forças que impulsionam a modernização agrícola e o desenvolvimento sustentável para a China e outros lugares", disse o Dr. Shao Genhuo, presidente do DBN Group.

"Com base em nossas conquistas anteriores, esperamos continuar impulsionando a cooperação com parceiros globais para melhor atender às comunidades agrícolas e ao setor como um todo, enfrentando conjuntamente a pressão dos problemas agrícolas e melhorando o bem-estar das pessoas", ele acrescentou.

Yang Yuanzhu, especialista-chefe da Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd e presidente do Instituto de Pesquisa da Indústria de Sementes, Zheng Haixue, professor e diretor do Instituto de Pesquisa Veterinária de Lanzhou da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, e Li Zhaohu, professor e presidente da Universidade Agrícola de Huazhong, foram convidados a apresentar e expor suas pesquisas científicas originais ao público do evento. As três descobertas científicas extraordinárias que receberam o prêmio principal foram:

Reprodução e aplicação da linha Indica TGMS de entre-safra LK638S e J4155S com alta qualidade e alta capacidade de combinação

Desenvolvimento e uso da vacina recombinante bivalente sorotipos O e A com vírus inativado contra febre aftosa em suínos

Inovação e aplicação de regulamentação sistemática e tecnologia de cultivo por luz de algodão na China

Três ganhadores do Prêmio Nobel, incluindo Oene Oenema, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, professor da Universidade e Pesquisa de Wageningen, Hartmut Michel, ganhador do Prêmio Nobel de Química, acadêmico da Academia Nacional de Ciências da Alemanha, e Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e economista de Bangladesh, também foram destacados na cerimônia, onde compartilharam suas pesquisas e análises pioneiras sobre o potencial revelado pela economia com base biológica e seus benefícios para a agricultura sustentável e mostraram as oportunidades de acelerar o desenvolvimento das comunidades rurais na China.

