DBN Group maakt debuut op toonaangevende, internationale veetentoonstelling

HANNOVER, Duitsland, 22 november 2022 /PRNewswire/ -- DBN Group, een toonaangevend hightech landbouwbedrijf, heeft indruk gemaakt op het internationale toneel met zijn allereerste deelname aan een internationale branchetentoonstelling buiten China.

Beijing DBN Technology Group Co., Ltd. heeft deelgenomen aan de EuroTier Hannover International Livestock Show, 's werelds grootste veetentoonstelling die, na een onderbreking van vier jaar als gevolg van de COVID-19-epidemie, georganiseerd werd door de Duitse Landbouwvereniging (DLG). De tentoonstelling, die doorgaans elke twee jaar wordt gehouden, vond dit keer plaats van 15 t/m 18 november in de Hannover Messe, Duitsland.

Dit jaar waren alle 16 beurshallen geopend en namen meer dan 1.800 bedrijven uit 56 landen van over de hele wereld deel aan de tentoonstelling.

Tijdens de tentoonstelling maakte DBN officieel bekend zijn regionale hoofdkantoor voor Europa in Nederland te hebben gevestigd. Het bedrijf werd op de tentoonstelling vertegenwoordigd door Dr. Zhao Yarong, Senior Vice President van de groep en President van Zhaofeng Hua Research Institute, mevrouw Fan Lihui, Vice President van de groep, evenals vooraanstaande leden van de overzeese bedrijfsdivisie en vertegenwoordigers van verschillende industrieën.

"Na bijna 30 jaar hard werken, gaat de Chinese landbouwsector internationaal en krijgt de sector steeds meer erkenning in het buitenland", aldus Dr. Zhao.

DBN Group exposeerde onder het thema "Innovations for a Better Life" en presenteerde zijn innovatieve prestaties op het gebied van diervoeding en vaccins, en gaf ook informatie prijs welke plannen het bedrijf voor de toekomst in overzeese markten heeft. DBN Group heeft met zijn aanwezigheid op de tentoonstelling uitvoerig en intensief informatie uitgewisseld met zijn internationale collega's, waarin onderwerpen als mogelijke samenwerking, met name op het gebied van het fokken van dieren en de gezondheidszorg ter sprake kwamen.

DBN werd met deze eerste deelname gefeliciteerd door wereldwijd toonaangevende bedrijven op het gebied van landbouwtechnologie, veeteelt en gewasvoeding, waaronder Royal DSM, Taigao Nutrition Technology, Hamlet Protein, Royal GD en Hendrix Genetics.

DBN Group heeft zich ten doel gesteld om tegen 2035 zichzelf te transformeren tot een wereldwijd landbouwbedrijf dat concurreert op markten over de hele wereld, met als doel zijn internationale invloed en tegelijkertijd erkenning van het DBN-merk te vergroten. Het bedrijf zal zijn status versterken als een belangrijke internationale werkgever die in staat is om toptalenten van over de hele wereld aan te trekken en tegelijkertijd de inspanningen zal verdubbelen om officiële zakelijke relaties met internationale bedrijven over de hele wereld aan te gaan en kansen voor internationale samenwerking na te streven.

Over DBN Group

Beijing DBN Technology Group Co., Ltd., opgericht in 1994, heeft onvermoeibaar gewerkt aan de ontwikkeling en het behoud van zijn reputatie als betrouwbare producent van diervoeders en zaadproducten. Met circa 16.000 werknemers wereldwijd en een jaarlijkse productie van meer dan 3,5 miljoen ton voerproducten, is het bedrijf een van China's grootste voerproducenten. Met innovatie en vooruitgang heeft de groep zich de afgelopen jaren op de internationale markt gericht. Het bedrijf heeft vier regionale hoofdkantoren, gevestigd in China, Brazilië, Singapore en Nederland.

