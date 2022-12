DCL Corporation entame des procédures de restructuration aux États-Unis et au Canada pour faciliter la vente de ses activités

TORONTO, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Pour faciliter le processus en cours de vente de ses entreprises, DCL Corporation (DCL ou la Société), un important fabricant et revendeur de pigments de couleur, a annoncé aujourd'hui que, le 20 décembre 2022, ses filiales basées aux États-Unis ont déposé des requêtes volontaires pour une restructuration supervisée par un tribunal en vertu du chapitre 11 du Code des faillites (chapitre 11) devant la Cour des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Parallèlement, la société et ses filiales canadiennes ont également entamé des procédures de restructuration supervisées par les tribunaux au Canada en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36, dans sa version modifiée (LACC).

Dans le cadre de ces dépôts, DCL a conclu un accord d'achat d'actifs avec soumissionnaire-paravent, en vertu duquel DCL vendra la quasi-totalité des actifs de la société dans le cadre d'un processus de vente en vertu de l'article 363 du Code des faillites des États-Unis. L'accord est soumis à l'approbation du tribunal et à la réception de toute offre supérieure ou meilleure conformément aux procédures d'appel d'offres proposées dans le cadre du processus de vente.

Les filiales internationales de DCL au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ne sont pas concernées par les procédures du chapitre 11 ou de la LACC.

Pour soutenir le processus de restructuration, le prêteur actuel de DCL, Wells Fargo, a accepté de fournir jusqu'à 55 millions de dollars en financement de débiteur en possession. Après l'approbation du tribunal, la Société s'attend à ce que ce financement, ainsi que les flux de trésorerie provenant des opérations, soutiennent l'entreprise dans le cadre de ses opérations normales pendant le processus supervisé par le tribunal. La société continue à servir ses clients et ses utilisateurs finaux aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier.

Scott Davido, responsable de la restructuration de la Société, a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure cet accord d'achat d'actifs et d'avoir le soutien constant de nos prêteurs pour mener à bien ce processus. Les procédures de restructuration aux États-Unis et au Canada faciliteront notre processus de vente, permettront de résoudre nos problèmes de liquidité, de renforcer notre bilan et de mieux positionner DCL pour l'avenir. En outre, nous remercions tous les employés de DCL pour leur dévouement sans faille et leurs efforts inlassables en ces temps difficiles. »

DCL dépose les requêtes habituelles de premier jour (first-day motions) auprès des tribunaux qui, une fois approuvées, permettront à la société d'exploiter ses activités dans le cours normal des affaires en vertu du chapitre 11 et de la LACC, notamment : qui lui accordent le pouvoir de payer les salaires et les avantages sociaux des employés et d'honorer les engagements envers les clients dans le cours normal des activités. La société paiera également tous les fournisseurs dans le cours normal de ses activités pour tous les biens et services fournis à la date de dépôt en vertu du chapitre 11 ou après cette date.

Pour faciliter la restructuration de l'entreprise, Scott Davido d'Ankura Consulting Group (Ankura) a été nommé directeur de la restructuration de DCL, et Ankura Consulting Group agit en qualité de conseiller financier de l'entreprise. La Société est représentée par King & Spalding LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP en tant que conseillers juridiques. TM Capital Corp est le preneur ferme de la Société.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en vous rendant sur le site https://cases.ra.kroll.com/DCL , en téléphonant à l'agent des réclamations de DCL, Kroll Restructuring Administration LLC, au (888) 510-7189 (appel gratuit pour les États-Unis et le Canada) ou au +1 (646) 440-4160 (international), ou en envoyant un e-mail à l'adresse [email protected] .

À propos de DCL

DCL Corporation est un fabricant et un fournisseur de pigments pour nos clients des secteurs du revêtement, des plastiques, de l'imprimerie et du papier dans le monde entier. Notre vaste gamme de pigments s'appuie sur une expertise technique, notre engagement envers l'excellence du service, l'amélioration continue, l'environnement, la santé, la sécurité et la responsabilité sociale. Veuillez consulter le site www.pigments.com pour plus d'informations sur notre gamme de produits.

À propos d'Ankura

Ankura Consulting Group, LLC est un cabinet international indépendant de services d'experts-conseils qui fournit des services et des solutions de bout en bout pour aider les clients à des points d'entrée critiques liés aux conflits, aux crises, au rendement, aux risques, à la stratégie et à la transformation. L'équipe d'Ankura est composée de plus de 1 800 professionnels au service de plus de 3 000 clients dans 55 pays qui sont des chefs de file dans leurs champ d'activités et domaine d'expertise respectifs. La pensée latérale collaborative, l'expérience durement acquise, l'expertise et les capacités multidisciplinaires permettent d'obtenir des résultats, et Ankura se démarque par sa capacité à aider ses clients à protéger, créer et récupérer de la valeur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site, ankura.com .

SOURCE DCL Corporation