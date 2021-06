De Bayer Chine aux applications de la FIV : Résumé des cas d'utilisation de VeChain basés sur la blockchain dans le domaine de la médecine et des services de santé

SHANGHAI, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- Les progrès dans le domaine de la médecine sont devenus une priorité mondiale suite à l'impact de la pandémie. Il ne fait aucun doute que la technologie blockchain est très prometteuse. Qu'il s'agisse de faire progresser les principaux services de santé, de produire et de fournir des médicaments ou de mettre en place des installations d'imagerie avancée par l'IA, la blockchain va bouleverser à grande échelle nos systèmes existants et élever les normes de soins de santé à l'échelle mondiale.

En tant que première blockchain publique d'entreprise au monde, VeChain s'attache à saisir ces opportunités et à faire progresser les services de santé de façon inédite. La chronologie des événements résumée ci-dessous représente un parcours dont nous sommes très fiers, mais ce n'est que le début.

16 05 2020 E-HCert, une application d'enregistrement de la COVID-19 basée sur la blockchain

VeChain a collaboré avec I-Dante pour co-développer l'application E-HCert, qui fournit une solution d'archivage pour les enregistrements des tests RT-PCR et des tests d'anticorps à la COVID-19. De juin à août 2020, l'aéroport international de Larnaca, à Chypre, a adopté l'application E-HCert comme outil numérique dans le processus d'enregistrement des passagers. Plus de 8 000 passagers ont utilisé l'application.

28 05 2020 Plate-forme Csecure de Bayer Chine

VeChain a aidé Bayer Chine à lancer Csecure, une plate-forme de traçabilité pour les chaînes d'approvisionnement des essais cliniques, qui saisit et suit en permanence les données de la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques. Csecure est conçu pour améliorer la transparence et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques de Bayer.

17 06 2020 MyCare, le système de résolution des risques d'infection, conçu pour contrôler les risques d'infection

Développé sur VeChainThor, MyCare fournit un cadre complet basé sur les normes hospitalières DNV, transmettant les meilleures pratiques du secteur et facilitant la compétence en matière de gestion des risques. Viking Line est devenue la première compagnie maritime au monde à être certifiée.

15 07 2020 Color Line et MyCare, l'une des plus grandes compagnies de ferries d'Europe

Color Line, l'une des plus grandes compagnies de ferries d'Europe, a reçu de DNV une déclaration de conformité pour la gestion du risque d'infection basée sur les normes MyCare. La déclaration couvre le système de gestion de la société, y compris ses cargos opérant entre la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Suède, et les terminaux correspondants.

06 08 2020 De Cecco et MyCare , le troisième plus grand fabricant de pâtes au monde

DNV a annoncé que De Cecco , le troisième plus grand fabricant de pâtes au monde, avait reçu la certification basée sur la blockchain pour les processus et mesures de prévention des infections de la méthodologie MyCare. En adhérant à la méthodologie My Care, De Cecco est en mesure d'identifier ses points forts et ses axes d'amélioration liés aux processus et aux activités de prévention du risque et de l'infection à la COVID-19.

20 10 2020 Centre de traitement des tumeurs intelligent basé sur la blockchain à l'hôpital Renji

L'hôpital chinois Renji, en partenariat avec VeChain et DNV, a annoncé le lancement du premier centre de traitement des tumeurs intelligent basé sur la blockchain au monde. En combinant la technologie blockchain VeChain avec les services professionnels de DNV, l'établissement prévoit de couvrir la gestion du cycle de vie complet du processus de traitement des tumeurs à l'hôpital, améliorant ainsi l'efficacité et les résultats pour les patients.

04 12 2020 L'application E-HCert a lancé sa dernière itération : un portefeuille numérique des tests en laboratoire

VeChain et I-Dante se sont associés pour mettre à niveau l'application E-HCert et étendre le service à tous les rapports d'examens médicaux personnels. Outre l'hôpital méditerranéen de Chypre, Aretaeio, un autre hôpital privé de premier plan à Chypre, inclura également tous les rapports de tests médicaux individuels via l'application E-HCert.

02 06 2021 La première application de service de FIV basée sur la blockchain au monde : MyBaby

L'annonce la plus récente, qui renforce les activités de VeChain dans le domaine de la médecine, est celle de l'application MyBaby, créée en coopération avec DNV et l'hôpital Renji.

MyBaby est le premier service de ce type à combiner les mérites de la vérification des données assurée par un tiers avec l'immuabilité de la technologie blockchain. Elle permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre l'extraction, l'étiquetage et le marquage des œufs fécondés ainsi que la culture et la conservation des embryons. L'application résout également les problèmes habituels liés à la confidentialité des données médicales sensibles.

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain Technology est une entreprise internationale leader de la blockchain adaptée aux entreprises qui vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en leur fournissant des solutions basées sur la blockchain adaptées à leurs besoins.

Elle propose VeChain ToolChainTM, une plate-forme SaaS low-code basée sur la blockchain qui permet aux entreprises clientes de construire rapidement et de mener la transformation numérique à l'échelle mondiale, en permettant l'évolution d'un écosystème sans confiance et distribué.

VeChain Technology est une entreprise pionnière des applications de chaîne de blocs dans le monde réel, avec des bureaux internationaux en Chine, à Singapour, au Luxembourg, au Japon, en France, en Italie et aux États-Unis. Grâce à de solides capacités de développement indépendantes, combinées aux conseils de conformité professionnelle de nos partenaires stratégiques, PwC et DNV, VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

Site Web : www.vechain.com

VeChain