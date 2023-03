De EER-eenheid van Fineqia ontvangt goedkeuring van basisprospectus voor uitgifte van Exchange Traded Notes (ETN's)

LONDEN, 28 maart 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) maakt met genoegen bekend dat zijn dochteronderneming, Fineqia AG, goedkeuring heeft gekregen voor zijn basisprospectus van de Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) om Exchange Traded Notes (ETN's) aan te bieden die door digitale activa worden gedekt.

Fineqia AG is gevestigd in Liechtenstein, dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER omvat zowel EU-landen als IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De EER stelt deze landen in staat deel uit te maken van de interne markt van de EU. Het basisprospectus van Fineqia AG voldoet aan de paspoortrichtlijn van de Europese Unie (EU).

Het basisprospectus werd op 23 maart goedgekeurd conform Prospectusverordening (EU) 2017/1129 van de EU, voor aanbieding in de volgende EU-lidstaten: Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Polen, Slovenië, Spanje en Slowakije.

"De goedkeuring door de FMA van het basisprospectus biedt ons de gelegenheid om nieuwe beleggingsproducten aan te bieden en bevordert onze doelstelling om in de wereld van digitale activa innovatie te brengen", aldus Fineqia's CEO Bundeep Singh Rangar. "Na een gedegen goedkeuringsproces zijn we blij te voldoen aan de criteria van de toezichthouder om het basisprospectus goedgekeurd te krijgen."

Het basisprospectus van Fineqia AG schetst de onderliggende digitale activa, waaronder vervangbare tokens zoals Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Uniswap, Stellar en Tezos, evenals niet-fungibele tokens (NFT's).

Exchange Traded Products (ETP's) zijn een algemene categorie die Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's) kunnen omvatten, die elk specifieke goedkeuring vereisen.

Liechtenstein is als jurisdictie geselecteerd door andere ETP-emittenten, waaronder het Duitse DDA ETP AG (voorheen Iconic Holdings), het in Guernsey gevestigde DMAP PCC en SA1 Issuer Limited, het in Zwitserland gevestigde Bitcoin Capital AG en Pando Asset AG, en het in Liechtenstein gevestigde VanEck ETP AG.

Uit het onderzoek van Fineqia bleek dat ETP's met onderliggende crypto-activa wereldwijd in februari een stijging van 1% in beheerd vermogen liet zien tot USD 28 miljard, terwijl in dezelfde maand de marktwaarde van crypto met 1,5% toenam.

Fineqia International Inc. heeft op 2 november 2022 de oprichting van zijn volledige dochteronderneming, Fineqia AG, in Liechtenstein aangekondigd. De kennisgeving van de goedkeuring van het basisprospectus kunt u nalezen op de website van de FMA op https://www.fma-li.li/en/ .

Over Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) is een bedrijf in digitale activa dat investeringen opbouwt en zich richt op investeringen in technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie internet. Het Bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen, bevat de investeringsportefeuille van Fineqia bedrijven die voorop lopen op het gebied van tokenisatie, blockchain-technologie, NFT's en fintech.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN EN DISCLAIMER

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "Bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen), zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", of het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het Bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het Bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Deze communicatie is geen marketingcommunicatie in de zin van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 en geen advertentie in de zin van Verordening (EU) 2017/1129. Deze communicatie is evenmin (i) een aanbod tot koop of verkoop, of een uitnodiging tot een aanbod tot aankoop, noch (ii) een financiële analyse, beleggingsadvies of een aanbeveling.

