De financiële sector van Cambodja helpt de behoeftigen van het land

"Banken en financiële instellingen zijn in de kern bedrijven die de ambitie hebben om mensen te helpen succes en welvaart te bereiken door middel van financiële diensten. Maar deze ambitie strekt zich duidelijk uit tot het helpen van mensen in nood op elke mogelijke manier", aldus Dr. In Channy, voorzitter van de Association of Banks in Cambodja (ABC).

Volgens een recent onderzoek van de Associatie heeft meer dan de helft van de BFI's in Cambodja sociale impact in hun kernmissie opgenomen, waarbij een aantal een vast percentage van de inkomsten reserveert om sociale doelen te ondersteunen die verband houden met milieu, onderwijs, gezondheidszorg en financiële inclusie.

"Vooral MFI's hebben een speciale plaats in de naoorlogse samenleving van Cambodja en de overgrote meerderheid van onze leden stelt sociale impact centraal in hun bedrijfsactiviteiten", verklaart dhr. Kea Borann, voorzitter van de Cambodia Microfinance Association (CMA). "Maar het gaat om meer dan schenkingen aan goede doelen en vrijwilligerswerk, hoewel die belangrijk zijn, en strekt zich uit tot de manier waarop de MFI's bij alles wat ze doen prioriteit geven aan het welzijn van hun klanten."

"Gedurende deze COVID-19-pandemie hebben we onze inspanningen verdubbeld om klanten te helpen door meer dan 270.000 leningen met een waarde van meer dan 3 miljard dollar te herstructureren met nog meer op komst naarmate de omvang van de pandemie en de effecten op de economie duidelijker worden", zegt hij.

"We werken ook samen met onze leden om ons voor te bereiden op de wetgeving die momenteel wordt opgesteld om de bescherming van de cliënt in de Cambodjaanse wet te verankeren, een stap die we sterk onderschrijven", zegt de heer Kea, erop wijzend dat de 9 toonaangevende MFI's en banken in Cambodja al zijn gecertificeerd door de Smart Client Protection Principles, de wereldwijde instantie die certificeert dat microfinancieringsinstellingen zich houden aan de beschermingsprincipes van klanten.

Naast het aanscherpen van de wetgeving, hebben de verenigingen en de Nationale Bank Cambodja (NBC) hun inspanningen om de financiële geletterdheid en inclusie in het Koninkrijk te verbeteren, versneld door middel van een ambitieuze campagne waarin de basisprincipes van duurzaam lenen en voorschieten van geld worden uitgelegd.

De campagne zal daarbij gebruikmaken van sociale en traditionele media, evenals gerichte workshops voor het midden- en kleinbedrijf, vrouwelijke ondernemers en landbouwbedrijven om de kwaliteit van het lenen te verbeteren voor de traditionele bevolking die financiële zaken niet via een bank of een financiële instelling regelt.

"Door de pandemie verkeert onze sector in bijna constante evolutie, net de kansen van een steeds meer gediversifieerde economie waarin digitale acceptatie de manier verandert waarop iedereen zaken doet", aldus Dr. In Channy. "De financiële sector doet er alles aan om deze evolutie door te zetten. Hierbij stellen wij onze klanten centraal bij alles wat we doen door middel van beter bescherming en betere financiële educatie om hen te helpen de wereldwijde economische neergang als gevolg van de coronaviruspandemie te weerstaan", voegt hij eraan toe.

