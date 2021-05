De firma John Dickinson Schneider Inc. herdenkt de 100e Verjaardag

Op 10 mei 1921 richtte de 23-jarige John Dickinson Schneider JDS Inc. op met een drukpers in de kelder van het huis van zijn ouders in Chicago. In de daaropvolgende decennia leidde hij het bedrijf op basis van de onwrikbare principes van persoonlijke waardigheid, service en kwaliteit, terwijl hij het tegelijkertijd aanpaste en ontwikkelde tot de wereldwijde aanwezigheid van vandaag de dag op het gebied van medische producten en service. Tegen het einde van zijn carrière schonk hij zijn bedrijf, in een daad van grote vrijgevigheid, aan zijn werknemers als rentmeesters; en daarmee liet hij een nalatenschap na - een nalatenschap die niet beperkt blijft tot levenloze documenten, wettelijke kaders of versteende verhalen. De heer Schneider en zijn vrouw, Minnie Schneider, lieten een nalatenschap na die elke medewerker nog elke dag leeft.

"Vandaag markeert een speciaal moment in de tijd - een moment dat ons leven heeft beïnvloed en dat van miljoenen mensen over de hele wereld die afhankelijk zijn van onze producten en services om hun leven op een waardige manier te leiden", aldus V. George Maliekel, President en CEO, JDS Inc. "Onze bedrijfscultuur is de levende uitdrukking van de nalatenschap van de Schneiders. Onze cultuur bepaalt het karakter van ons bedrijf. Het leidt ons bij de beslissingen die we nemen, het werk dat we doen, de manieren waarop we met elkaar omgaan en hoe we onze klanten en de wereldwijde gemeenschap van dienst zijn".

JDS Inc. en de werkmaatschappijen van Hollister Incorporated en KMT Medical zullen het honderdjarig bestaan in 2021 blijven herdenken met wereldwijde activiteiten om medewerkers en klanten te inspireren door en te verbinden aan de erfenis van de Schneiders.

Over Hollister Incorporated

Hollister Incorporated is een onafhankelijk bedrijf dat eigendom is van de werknemers en dat wereldwijd gezondheidszorgproducten ontwikkelt, produceert en op de markt brengt. De onderneming ontwikkelt en vervaardigt producten voor stomazorg, continentiezorg en kritieke zorg en ontwikkelt ook educatief ondersteuningsmateriaal voor patiënten en zorgverleners. Het hoofdkantoor is gevestigd in Libertyville, Illinois, heeft productie- en distributiecentra op drie continenten en verkoopt in bijna 80 landen. Hollister is een volledige dochteronderneming van de firma John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), een 100 jaar oud bedrijf. Hollister laat zich leiden door de gedeelde missie van JDS Inc. om het leven waardevoller en waardiger te maken voor mensen die gebruik maken van haar producten en diensten. www.Hollister.com .

Over KMT Medical Incorporated

KMT Medical is een groep bedrijven die thuiszorgservices aan consumenten levert. In samenwerking met artsen streven de bedrijven ernaar klinische beslissingen te respecteren en tegelijkertijd producten van hoge kwaliteit, ongeëvenaarde expertise en gepersonaliseerde services te leveren. KMT Medical, aangekondigd in 2017, is een volledige dochteronderneming van de firma John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). KMT Medical-bedrijven laten zich leiden door een operationeel beleid dat in overeenstemming is met de missie en visie van het moederbedrijf, de firma John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.

