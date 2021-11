De grands distributeurs et fabricants de biens de consommation lancent des actions visant à transformer les paysages de production à l'horizon 2030 pour garantir la durabilité des forêts

La Forest Positive Coalition of Action (ou Coalition d'action positive pour les forêts) s'engage pour la protection des paysages afin de mettre un terme à la déforestation dans le cadre d'une stratégie propice à la durabilité des forêts

- La Coalition d'action positive pour les forêts du Consumer Goods Forum (CGF) lance la première phase de sa stratégie qui vise à transformer des régions dont la superficie correspond à l'empreinte combinée des bases de production de la Coalition. L'objectif ? Garantir la durabilité des forêts à l'horizon 2030

- Les 20 membres de cette Coalition s'engagent à investir dans des initiatives locales propices à la protection de la nature, du climat et des personnes

PARIS et GLASGOW, Scotland, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La Coalition d'action positive pour les forêts du Consumer Goods Forum (CGF) a dévoilé aujourd'hui une stratégie ambitieuse visant à instaurer des changements profonds pour protéger durablement les forêts dans les régions où la Coalition s'approvisionne en matières premières clés et cela, à l'horizon 2030. L'engagement dans la protection de ces paysages est un volet fondamental de la théorie du changement de la Coalition. Il contribue à soutenir, d'une part, ses actions en matière de gestion durable de la chaîne d'approvisionnement et, d'autre part, l'essor d'entreprises respectueuses des forêts dans l'ensemble des chaînes de valeur mondiales. Avec l'appui local de parties prenantes, d'organisations et des pouvoirs publics, la Coalition compte utiliser l'influence de ses membres – les 20 principaux distributeurs et fabricants mondiaux – pour favoriser une transformation plus profonde dans les chaînes d'approvisionnement en matières premières, les paysages de production et les territoires partout dans le monde.

Forts de ce pouvoir d'influence, les membres de la Coalition s'emploient à transformer collectivement des régions dont la superficie correspond à l'empreinte combinée des bases de production de la Coalition et cela, à l'horizon 2030. Chaque membre de la Coalition s'engage à investir dans des initiatives locales en faveur de la protection des forêts, de la restauration des écosystèmes et de l'inclusion des communautés dans la production des quatre principales matières premières utilisées par la Coalition : l'huile de palme, le soja, le bœuf et les emballages (fibre, cellulose, papier).

Cette stratégie commencera par une « phase d'apprentissage » jusqu'en 2023 au cours de laquelle tous les membres de la Coalition investiront chaque année dans au moins un programme choisi parmi le portefeuille d'initiatives « Learning Through Action » (ou Apprentissage par l'action) de la Coalition. Ce portefeuille comprend actuellement 20 programmes pour la protection durable des forêts dans six pays : le Mexique, le Brésil, le Chili, la Russie, l'Indonésie et la Malaisie. Ces initiatives ont été choisies sur la base des Principes d'action collective de la Coalition accessibles ici.

La Coalition utilise l'empreinte de ses bases de production (une estimation neutre représentant l'impact de la Coalition et son influence sur la production de matières premières) dans le but de définir l'ampleur de son ambition. La Coalition évalue en ce moment la taille de son empreinte relative aux matières premières ciblées, avec l'appui de 3Keel et les conseils éclairés d'organisations comme le Fonds mondial pour la nature (WWF), l'Accountability Framework initiative (AFi) et The Nature Conservancy (TNC). La méthodologie de calcul sera dévoilée une fois l'évaluation terminée et devrait être mise à jour régulièrement.

Cette ambition paysagère est le fruit du travail des membres engagés de la Coalition d'action positive pour les forêts du CGF sous la houlette du fabricant PepsiCo et du distributeur Tesco, avec le soutien des coparrains de la Coalition également membres du conseil d'administration du CGF : Alexandre Bompard (PDG de Carrefour) et Grant F. Reid (PDG de Mars, Inc.). La Coalition bénéficie du soutien de partenaires techniques et stratégiques : Proforest et Tropical Forest Alliance.

La Coalition amorce sa stratégie paysagère après que Jim Andrew, directeur du développement durable de PepsiCo, a évoqué les ambitions de la Coalition pendant l'événement FACT Dialogue Nature Day organisé à l'occasion de la 26e Conférence annuelle des Nations unies sur le climat (COP26) à Glasgow. Cela fait notamment suite à l'initiative de plus de 100 gouvernements visant à mettre un terme à la déforestation d'ici 2030, un engagement dont se réjouissent le Consumer Goods Forum et la Coalition d'action positive pour les forêts.

Ken Murphy, PDG de Tesco et membre du conseil d'administration du CGF, a déclaré : « Tous les membres de la Coalition d'action positive pour les forêts n'en sont pas au même stade dans leur engagement pour la protection des forêts, mais nous visons tous le même objectif, à savoir mettre un terme à la déforestation tout en accompagnant les populations et communautés qui vivent dans ces habitats essentiels. Le lancement de notre projet collectif pour les paysages est le fruit de nombreux mois d'apprentissage, de partage de bonnes pratiques et de mobilisation des parties prenantes. Il nous tarde maintenant de concrétiser ces enseignements en actions qui auront une incidence directe et durable dans les régions où nous nous approvisionnons en matières premières. »

Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo et membre du conseil d'administration du CGF, a déclaré : « En tant qu'entreprises spécialisées dans les biens de consommation, nous avons toutes besoin d'une conjoncture stable et d'un écosystème naturel prospère. Il est impératif que nos activités soient directement liées à la santé des forêts, aux moyens de subsistance des communautés et à la durabilité de notre planète. Grâce à notre stratégie de transformation globale, pep+ (PepsiCo Positive), nous avons accéléré nos actions visant à renforcer la durabilité, l'inclusivité et la capacité régénérative du système alimentaire. Nous sommes fiers de collaborer avec les autres membres de la Coalition car, ensemble, nous contribuerons à façonner un avenir plus solide et plus durable pour tous. »

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour et coparrain de la Coalition, a déclaré : « En tant que membres de la Coalition d'action positive pour les forêts, nous reconnaissons la nécessité de mener des actions qui dépassent nos propres chaînes d'approvisionnement en vue de protéger les forêts à long terme. Réduire notre impact négatif sur les forêts n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous soutenons des initiatives locales menées sur le terrain dans les environnements et communautés qui souffrent le plus de la déforestation. Grâce à cette stratégie commune, nous nous employons à créer de nouvelles normes industrielles propices à la concrétisation de notre ambition : garantir la durabilité des forêts. »

Grant F. Reid, PDG de Mars, Inc. et coparrain de la Coalition, a déclaré : « La collaboration et l'envergure des efforts sont des facteurs indispensables pour mener à bien cette Coalition d'action positive pour les forêts. Cette nouvelle stratégie témoigne de notre engagement commun visant à conduire des initiatives progressives en faveur de la durabilité des forêts. En travaillant de concert avec des parties prenantes locales, la société civile et les pouvoirs publics, nous pourrons identifier les solutions à fort impact, mais aussi contribuer à accélérer les efforts en vue de mettre un terme à la déforestation dans des régions stratégiques. »

Parmi les membres du CGF qui se rallient à l'annonce d'aujourd'hui on trouve sept distributeurs — Carrefour ; Jerónimo Martins ; METRO AG ; Sainsbury's ; Sodexo ; Tesco et Walmart — et 13 fabricants — Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas ; Colgate-Palmolive Company ; Danone ; Essity ; General Mills ; Grupo Bimbo ; Mars, Incorporated ; Mondelēz International ; Nestlé ; P&G ; PepsiCo ; Reckitt et Unilever.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.tcgfforestpositive.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279200/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

SOURCE The Consumer Goods Forum