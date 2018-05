De Greater Bay Area van China heet SKYCITY welkom, de grootste bestemming voor commercie en vermaak in Hong Kong, ter waarde van US$2,5 miljard

"Greater Bay Area" verwijst naar een project van de Chinese regering voor het verbinden van de steden Hong Kong, Macau, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen en Zhaoqing tot een geïntegreerde economische en zakelijke hub. Het gebied bestrijkt meer dan 56.600 km2 en omvat economieën die in 2016 US$1,36 biljard waard waren, met een geschat inwonersaantal van 66,7 miljoen, waardoor het te vergelijken is met de Greater Tokyo Bay Area, Greater New York Bay Area en San Francisco Bay Area.

De Groep bevindt zich in een uitstekende positie om het grootste centrum te worden voor commercie en vermaak voor Hong Kong, met haar rijke architectuur- en managementervaring, solide financiële positie en een bewezen staat van dienst in creatieve planning van projecten. De Groep is momenteel bezig met de bouw van de Victoria Dockside, een internationale kunst- en designbuurt in Tsim Sha Tsui, Kowloon, waarin kunst, commercie, woningen, vrije tijd en geraffineerd vermaak worden gecombineerd met elementen voor publiek gebruik onder de vlag van K11, een merk-ecosysteem dat is opgericht door Cheng. "De Groep zorgt voor baanbrekende, creatieve en technologische elementen in het project, waarbij vermaak van wereldklasse wordt gecreëerd, samen met een winkelbestemming waarin leren, ontdekken en avontuur worden gecombineerd", zei Cheng. "Wij vertrouwen erop dat wij een geweldige ervaring kunnen bieden aan de mensen in Hong Kong en aan bezoekers uit verschillende leeftijdsgroepen en sectoren. De strategische locatie van SKYCITY maakt dat de Groep uitermate optimistisch is over de mogelijkheden van dit multifunctionele ontwikkelingsproject. Wij vertrouwen erop dat SKYCITY een belangrijke bestemming en toeristische attractie wordt voor lokale mensen en buitenlandse bezoekers."

Creatieve ervaringsgebaseerde amusementsfaciliteiten

Het ontwikkelingsplan van de Groep valt op tussen de sterke concurrentie door haar creativiteit en het gemengde aanbod in educatie en vermaak. Het project brengt een aantal toonaangevende internationale merken op het gebied van techniek en innovatie naar de stad en regio, waardoor een vernieuwing wordt bereikt op het gebied van winkelen en vermaak. Splinternieuw ervaringsgebaseerd vermaak, zoals de eerste indoor en outdoor go-kartbaan, interactieve gamingfaciliteiten met AR en VR en een ervaringszone voor kinderen worden ook opgezet.

SKYCITY bevindt zich naast HKIA, en heeft een oppervlakte van 350.244 vierkante meter, met 195.096 vierkante meter voor horeca en winkels en 52.955 vierkante meter elk voor ervaringsgebaseerde vermaaksfaciliteiten en kantoorruimte. De overgebleven ruimte wordt gebruikt voor publieke faciliteiten en parkeerruimte. Het project wordt naar verwachting in fases afgerond van 2023 tot 2027. De Groep is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van het volledige project.

De strategische positie van SKYCITY maakt het een belangrijke vermaak- en winkelbestemming voor passagiers van de HKIA en voor inwoners van de Greater Bay Area. Het aantal passagiers op HKIA, waarbij in 2017 alleen al 72,9 miljoen mensen de luchthaven bezochten, zal naar verwachting stijgen naar meer dan 100 miljoen tegen 2030, met de afronding van het systeem met drie landingsbanen ("Three Runway System").

SKYCITY zal ook profiteren van het volledige potentieel van de Tuen Mun-Chek Lap Kok Link en de brug tussen Hong Kong, Zhuhai en Macao, waarmee de verbinding van HKIA met 10 andere steden in de Greater Bay Area sterk wordt verbeterd. SKYCITY heeft een strategische locatie binnen een straal van een uur van Hong Kong en de Pearl River Delta-regio, en zal een splinternieuwe, aantrekkelijke bestemming worden voor lokale mensen, buitenlandse bezoekers en de 60 miljoen inwoners in de Greater Bay Area.

Foto-link met hoge resolutie:

https://www.dropbox.com/s/ponf4ttl4eauqb9/180129%20overall%20rendering.jpg?dl=0

Over New World Development Company Limited

New World Development Company Limited ("de Groep", Hong Kong aandelencode: 0017) werd opgericht in 1970 en is sinds 1972 onderdeel van de beurs van Hong Kong als aandeel van de Hong Kong Hang Seng Index. New World Group is een merk van wereldklasse met een unieke persoonlijkheid die wordt gekenmerkt door The Artisanal Movement; de kernactiviteiten van de Groep zijn vastgoedontwikkeling en -investering, infrastructuur en dienstverlening, warenhuizen en hotels. Op 31 december 2017 bedroeg de totale vermogenswaarde van de Groep HK$ 468,1 miljard. De Groep heeft een effectief belang van ongeveer 61% in NWS Holdings Limited (Hong Kong aandelencode: 0659), ongeveer 75% in New World Department Store China Limited (Hong Kong aandelencode: 0825) en is volledig eigenaar van New World China Land Limited.

Informatie media

New World Development

Lisa Tam Telefoon: +852-2844-3221 E-mail: lisatam@nwd.com.hk

Tim Cheung Telefoon: +852-3726-6445 E-mail: timcheung@nwd.com.hk

[1] Opmerkingen: Roxy, een dochteronderneming in volledig eigendom van New World Development Company Limited, heeft de aanbesteding toegewezen gekregen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/686954/SKYCITY_overall_rendering.jpg

SOURCE New World Development