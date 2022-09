De Green Coffee Company lanceert zijn serie C-financieringsronde van 100 miljoen dollar om de Colombiaanse koffie-industrie te revolutioneren

Het bedrijf is nu al de grootste koffieproducent in Colombia . Het bedrijf wil 's werelds grootste producent van arabica-koffie worden en zet zich in voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

. Het bedrijf wil 's werelds grootste producent van arabica-koffie worden en zet zich in voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. De nieuwe ronde bestaat uit een investering van 25 miljoen dollar in aandelen en 75 miljoen dollar in schuldfinanciering.

De opbrengsten van de serie C-financieringsronde worden aangewend voor de aankoop van extra boerderijen, de ontwikkeling van boerderijen en infrastructuur, koffiebranderijen in de VS en de alcoholdestillatie van koffiebijproducten.

MEDELLÍN, Colombia, 8 september 2022 /PRNewswire/ -- De Green Coffee Company, een portefeuillebedrijf van Legacy Group en Colombia's grootste koffieproducent, kondigde vandaag de lancering aan van zijn serie C-financieringsronde van 100 miljoen dollar. De ronde bestaat uit een voorgestelde 25 miljoen dollar in aandelenfinanciering en 75 miljoen dollar in schuldfinanciering.

GCC Farms - Salgar, Colombia

Tot op heden is er meer dan 35 miljoen dollar aan aandelen gefinancierd door meer dan 275 vermogende investeerders. Het in 2017 opgerichte koffiebedrijf met hoofdzetel in de VS telt momenteel 27 boerderijen met een totale oppervlakte van 6.652 hectare en ruwweg 7,7 miljoen koffiebomen. Het bedrijf is op weg naar een omzet van 13,4 miljoen dollar in 2022 (een stijging van 10x ten opzichte van 2021) en ongeveer 1,95 miljoen dollar in 2022 EBITDA, met plannen om de omzet en winstgevendheid in de komende jaren aanzienlijk te verhogen.

Het nieuwe kapitaal zal het bedrijf in staat stellen een nieuwe manier van zakendoen te bevorderen die de manier waarop koffie in Colombia wordt geproduceerd, verwerkt en te gelde gemaakt, transformeert. De nieuwe investering zal de Green Coffee Company naar verwachting het kapitaal verschaffen dat nodig is om zijn Colombiaanse activiteiten verder uit te breiden, zijn koffiebranderij in de VS te versnellen en het bedrijf in staat te stellen zijn eigen lijnen van likeuren en sterke dranken gedistilleerd uit koffiebessen en andere bijproducten van koffie te lanceren.

"Deze financieringsronde zal ons verder op weg helpen naar ons doel om 's werelds grootste producent van arabica-koffie te worden," aldus Cole Shephard, oprichter van Green Coffee Company en partner bij Legacy Group, de vermogensbeheerder van het bedrijf. "Door de uitbouw van onze branderij en het te gelde maken van koffiebijproducten, zullen we in staat zijn om volledig verticaal te integreren met andere activiteiten, van gebrande koffie tot business-to-consumer alcoholproducten. Wij beschikken nu al over de meest geavanceerde koffieverwerkingsinstallaties in Colombia, en volgens ons ook wereldwijd. We zijn van plan om leiders te blijven op het gebied van innovatie in de koffie-industrie in Colombia en in de rest van de wereld."

De Green Coffee Company heeft zich verbonden tot zes van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als centrale leerstellingen van zijn bedrijf: gendergelijkheid, schoon water, fatsoenlijk werk, verantwoord verbruik, klimaatactie en het leven op het land.

Voorbeelden hiervan zijn:

Samenwerken met de lokale organisatie, Madres Solteras, Cabezas de Hogar - Alleenstaande Moeders, Hoofden van Huishoudens. Het bedrijf heeft meer dan 20 banen gecreëerd voor vrouwen uit deze groep en hen leidinggevende functies gegeven in de uitgebreide koffiekwekerij van het bedrijf;

- Alleenstaande Moeders, Hoofden van Huishoudens. Het bedrijf heeft meer dan 20 banen gecreëerd voor vrouwen uit deze groep en hen leidinggevende functies gegeven in de uitgebreide koffiekwekerij van het bedrijf; Investering in formele werkgelegenheid voor 100% van de werknemers van het bedrijf, nooit eerder gezien in de Colombiaanse koffie-industrie. Momenteel heeft meer dan 50% van de GCC-werknemers een pensioenregeling en een ziektekostenverzekering, terwijl meer dan 95% van de GCC-werknemers toegang heeft tot formele bankdiensten. De sectorgemiddelden voor elk van deze categorieën in Colombia bedragen daarentegen respectievelijk 1%, 3% en 41%;

bedragen daarentegen respectievelijk 1%, 3% en 41%; in december kreeg het bedrijf de erkenning van de Internationale Arbeidsorganisatie voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor al zijn werknemers;

de aankoop van de productie van koffiebessen van kleinere boeren op geschikte aankooppunten tegen marktprijzen of boven de marktprijzen, samen met technische en financiële steun, om hun inkomen te verhogen; en

voor het planten van meer dan 300.000 koffiebomen op voormalige weilanden.

De integratie van ecologische, sociale en economische duurzaamheid vormt de kern van alle activiteiten van de Green Coffee Company. Het bedrijf is bijzonder trots dat het de certificering voor duurzame landbouw van de Rainforest Alliance heeft verkregen en dat het zich houdt aan de C.A.F.E. (Coffee And Farmer Equity) Practices standard, een programma ontwikkeld door Starbucks, Conservation International en SCS Global Services.

In juli werd het bedrijf door de voorzitter van het Colombiaanse Congres en de Colombiaanse minister van Landbouw erkend voor zijn vooruitgang op landbouwgebied. De CEO van GCC, Boris Wullner, nam de prijs voor "Beste technologische innovatie" in de landbouw in ontvangst. Bovendien is het bedrijf een nationale leider geworden door het beoefenen van digitale agronomie, waarbij mobiele technologie wordt gebruikt om de omstandigheden en trends op landbouwbedrijven te monitoren, zodat beslissingen over de landbouw kunnen worden genomen op basis van de beste beschikbare gegevens.

Het aandelenaanbod van 25 miljoen dollar staat open voor geaccrediteerde individuele investeerders, institutionele investeerders en deelnemers uit de koffie-industrie met een minimuminvestering van 100.000 dollar, waarbij een aanzienlijk veelvoud van de investering wordt verwacht bij een bedrijfsverkoop of een Amerikaanse beursgang. Het bedrijf verwelkomt ook de instanties die geïnteresseerd zijn in het schuldgedeelte van 75 miljoen dollar van de financieringsronde.

Als u wilt deelnemen aan de serie C-financieringsronde van GCC, kunt u contact opnemen met Legacy Group, de vermogensbeheerder van het bedrijf, op [email protected]. Bezoek zijn website voor meer informatie en om op de mailinglijst van Legacy Group te komen.

Ga naar https://gcc-coffee.com/ voor meer informatie over Green Coffee Company.

Over Green Coffee Company

De Green Coffee Company is een geconsolideerde koffieteeltonderneming met hoofdzetel in de VS en vestigingen in Medellín, Colombia. Het innovatieve bedrijfsmodel van de onderneming maakt een volledige controle van de toeleveringsketen mogelijk: van de teelt via de verwerking tot de directe handel met de eindklanten. De holistische benadering van GCC van de koffiesector en inzet voor de beste milieupraktijken zorgen niet alleen voor winstgevendheid en duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn, maar verbeteren ook de kwaliteit van de koffie die op de boerderijen wordt geproduceerd.

Volg Legacy Group op Linkedin voor nieuws met betrekking tot de Green Coffee Company en andere alternatieve investeringsmogelijkheden op: https://www.linkedin.com/company/legacygroup/.

Opmerking over toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de federale effectenwetgeving. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan onzekerheden en veranderingen in de omstandigheden. Lezers van dit document dienen te begrijpen dat deze verklaringen geen garanties zijn voor prestaties of resultaten. Er zijn talrijke factoren die de werkelijke resultaten kunnen beïnvloeden en ertoe kunnen leiden dat deze wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen zijn vervat, met inbegrip van die welke in dit document zijn uiteengezet. Wij waarschuwen de lezers geen overmatig vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen in dit document, die alleen gelden op de datum van dit document. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons om deze verklaringen bij te werken, behalve indien de wet dit vereist.

Mediacontact

Legacy Group [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1893993/GCC_Trees.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1713831/GCC_Logo.jpg

SOURCE Legacy Group