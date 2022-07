De grootste burn uitgevoerd door SwissBorg

Vanaf het begin van 2022 heeft SwissBorg 20% van de door de beurzen in de SwissBorg-app gegenereerde vergoedingen opzij gezet, om ze om te zetten in een 'stablecoin'-saldo en hiermee een rendement te verdienen. Toen de prijs van CHSB daalde ten opzichte van de prijs van Bitcoin, werden deze middelen gebruikt om CHSB op de markt terug te kopen. Tot eind juni 2022 wisten we 5,8 miljoen CHSB terug te kopen tegen een gemiddelde prijs van 0,413 dollar per CHSB.

SwissBorg vroeg de bezitters van het CHSB-token vervolgens wat er het best met de tokens kan worden gedaan door middel van een 'Protect and Choose'-stemming.

Bijna 10.000 houders van SwissBorg-tokens kozen ervoor om bijna 60% van de pool naar een burn-adres te sturen, een totaal van 3.451.580 CHSB-tokens.

Alex Fazel, de CPO van SwissBorg, sprak zijn optimisme uit over zowel de stemming als de token burn, "het mooie van Protect & Choose is dat we er in zijn geslaagd om bijna 3x meer te 'verbranden' dan in onze grootste burn tot nog toe en daarmee de meerderheid van de bijna 10K-kiezers tevreden te stellen. Wat me nog gelukkiger maakt, is hoe betrokken de gemeenschap nu is geraakt bij bepaalde beslissingen omtrent de CHSB."

De burn vond plaats op 12 juli 2022 en is nu te zien op de CHSB-statistiekenpagina van de SwissBorg website.

Na de stemming onder de tokenhouders zal SwissBorg de resterende 2.348.420 miljoen CHSB ook als een beloning toewijzen aan trouwe CHSB-yielders, of 'yodlers', zoals de grote SwissBorg-gemeenschap mensen noemt die in het bezit zijn en toegang hebben tot het rendement op CHSB.

Zoals we al eerder hebben gezegd, is dit de grootste burn in de geschiedenis van SwissBorg! Naar verwachting heeft deze burn het grootst mogelijke deflationaire effect op het CHSB-token, wat belangrijk kan zijn op een moment dat veel economieën het hoogste inflatieniveau in jaren vertonen.

