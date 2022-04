De Havilland Aircraft of Canada Limited lanza el DHC-515 Firefighter

El DHC-515 Firefighter se basará en la historia de los icónicos aviones Canadair CL-215 y CL-415, que han sido una parte fundamental de las flotas aéreas de extinción de incendios de Europa y Norteamérica durante más de 50 años. Se están llevando a cabo mejoras importantes que aumentarán la funcionalidad y la eficacia de este avión de extinción de incendios que cuenta con una resistencia legendaria.

Los clientes europeos han firmado cartas de intención para llevar a cabo la adquisición de los primeros 22 aviones a la espera del resultado positivo de las negociaciones de gobierno a gobierno a través de la agencia de contratación del Gobierno de Canadá, la Corporación Comercial Canadiense (CCC). De Havilland Canada espera las primeras entregas del DHC-515 a mediados de la década, y las entregas de la aeronave 23 y más comenzarán a fines de la década, y proporcionan a otros clientes la oportunidad de renovar las flotas existentes o continuar con nuevas oportunidades de adquisición en ese momento.

De Havilland Canada adquirió el programa Canadair CL en 2016 y ha estado contemplando un regreso a la producción desde el año 2019. El nuevo DHC-515 Firefighter iguala a los otros aviones de la flota de De Havilland en términos de vida útil, robustez y calidad de ingeniería aeroespacial canadiense. El ensamblaje final de la aeronave tendrá lugar en Calgary, Alberta, donde actualmente se está trabajando en las aeronaves CL-215 y CL-415. Se prevé que será necesario contratar a más de 500 personas en los próximos años con el objetivo de llevar a cabo con éxito este programa.

"Poner en producción el DHC-515 es importante no solo para nuestra empresa, sino también para los países de todo el mundo que confían en nuestro avión para proteger a su gente y sus bosques", comentó Chafe. "Entendemos el importante papel que han jugado los aviones anteriores en la protección de las personas y la propiedad y, a medida que nuestro clima continúa cambiando y los veranos aumentan tanto en temperatura como en duración, el DHC-515 será una herramienta importante para que los países de todo el mundo lo utilicen para apagar incendios".

"El anuncio de hoy sirve como ejemplo de cómo la Corporación Comercial Canadiense (CCC) apoya a los innovadores canadienses para escalar, llegar a nuevos mercados y tener un impacto global positivo. No solo es una gran noticia para las exportaciones canadienses, sino para todos los países que se beneficiarán de sus avances tecnológicos y soluciones de clase mundial" – afirmó la Honorable Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico.

"A medida que los efectos del cambio climático siguen afectando a países de todo el mundo, CCC y el Gobierno de Canadá se enorgullecen de apoyar a De Havilland Canada para proporcionar esta solución de nivel mundial a nuestros socios y aliados de la UE. Esperamos apoyar a DHC a medida que otros gobiernos deseen adquirir estos aviones de extinción de incendios aéreos de próxima generación" – destacó Bobby Kwon, director general y consejero delegado de Canadian Commercial Corporation (CCC).

"La inversión llevada a cabo en De Havilland Canada en Alberta representa una nueva era de diversificación y crecimiento económico en Alberta. Con los cientos de puestos de trabajo creados por el DHC-515 fabricado aquí, el cielo es el límite para la creación de puestos de trabajo en nuestra industria aeroespacial" – indicó Jason Kenney, primer ministro de Alberta.

Datos: 10 hechos clave acerca del nuevo DHC-515 Firefighter

Ultimo modelo dentro de la gama de aviones anfibios de Canadair que han establecido continuamente el estándar mundial en extinción de incendios aéreos durante más de medio siglo. Perfectamente equipado para atacar los incendios forestales actuales que son más erráticos y frecuentes debido al cambio climático. Proporciona múltiples descargas, en rápida sucesión, lo que significa una supresión de incendios más rápida y permite que la aeronave y la tripulación de vuelo sigan mejor el comportamiento de los incendios forestales actuales. Entrega la mayor cantidad de agua en la zona de fuego por día (casi 700.000 L), más del doble que su competidor más cercano. Rellena sus tanques en 12 segundos, desde fuentes cercanas de agua dulce o salada, incluidos ríos, lagos pequeños y océanos, mientras que los aviones con base en tierra deben regresar al aeropuerto después de cada descarga. Cuenta con un ala de gran sustentación y motores turbohélice con empuje instantáneo, cada uno de los cuales permite una operación más segura en terrenos montañosos y la capacidad de descargar cerca del fuego con una precisión superior. Opera con vientos fuertes típicos de megafuegos, capaz de recargar en aguas turbulentas con olas de hasta dos metros provocadas por esos vientos. Los motores turbohélice producen hasta un 50% menos de emisiones de CO2 y queman entre un 25% y un 40% menos de combustible que los motores a reacción. Equipado con instrumentos de navegación de última generación para mejorar la seguridad y mejorar el conocimiento de la situación. El único avión de bomberos aéreo totalmente respaldado por el OEM (fabricante de equipamiento original) y cuenta con servicios complementarios de apoyo de ciclo de vida completo.

Acerca de De Havilland Aircraft of Canada Limited

Contando con más de 5.000 aviones entregados, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) está bien establecida en todo el mundo y nuestro talentoso equipo de profesionales de la aviación está dedicado a mejorar nuestra reputación de casi 100 años de excelencia en innovación, producción y atención al cliente. Nuestras aeronaves operan de manera fiable en algunos de los climas más duros del mundo y proporcionan conexiones vitales entre las comunidades rurales y los centros urbanos, transportando carga esencial y millones de pasajeros anualmente. Nuestros aviones también respaldan una amplia variedad de operaciones de misiones especiales que incluyen extinción de incendios aérea, búsqueda y rescate, evacuación médica, reconocimiento y vigilancia costera. En febrero de 2022, De Havilland Canada se convirtió en la marca operativa de las empresas que anteriormente operaban como Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training y De Havilland Canada. https://dehavilland.com

