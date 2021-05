De l'adversité au succès pendant le Corona : Tout a commencé dans un garage - SIGMA SENSORS (TCL) GmbH annonce son accréditation ISO/IEC 17025:2017 et introduit un système d'étalonnage thermique pour le test des plaquettes de semi-conducteurs dans le monde entier

Après deux années de recherche et de développement de produits, Sigma Sensors présente ses capacités de service à l'industrie mondiale des semi-conducteurs, aux laboratoires de recherche et de développement et aux ateliers de production de plaquettes dans le monde entier pour une utilisation pendant le développement de la puce et le test de production de plaquettes.

Les semi-conducteurs, également connus sous le nom de puces électroniques, sont les moteurs de la technologie, de l'innovation et de l'efficacité des XXe et XXIe siècles. Ils sont essentiels dans des applications telles que l'informatique personnelle, les télécommunications, la mobilité électronique, l'intelligence artificielle, l'automobile, le traitement des données, l'aérospatiale, le médical et bien d'autres encore. La gamme d'utilisations ne cesse de s'étendre et permet des activités allant du travail à domicile à l'atterrissage sur Mars. Une exigence fondamentale dans le développement de ces dispositifs est la mesure précise de tous les paramètres électriques. Comme la température influence tous les paramètres de mesure, il existe des directives mondiales pour la qualité des mesures, qui exigent des étalonnages accrédités et traçables aux normes internationales dans la mesure du possible.

SIGMA SENSORS est un fournisseur enregistré et actif de certaines des plus grandes entreprises de semi-conducteurs en Europe et aux États-Unis et fournit des plaquettes de température accréditées ISO/IEC 17025:2017 et traçables ITS-90 ainsi que des étalonnages de température des mandrins thermiques et des plaquettes de température. La gamme de température s'étend de -60°C à +200°C avec la meilleure incertitude de mesure de <0,06K, k=2, l'équivalent d'une précision de ± 0,03°C.

Ces services sont disponibles en personne et à distance. Une solution IoT / LTE / cloud Narrow Band Industrial facilite les opérations fiables, efficaces et mobiles à la demande. Ainsi, le client n'aura pas besoin de programmer le temps d'arrêt de l'outil en fonction de la tâche à accomplir. Cette flexibilité se traduit par une disponibilité 24/7/365, y compris l'émission automatisée de certificats d'étalonnage dans un environnement semi-automatisé.

SIGMA SENSORS (TCL) GmbH est une société privée à responsabilité limitée créée à Pfullendorf, en Allemagne, en 2019. Sigma Sensors dispose de capacités d'étalonnage sur le terrain en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Video : https://mma.prnewswire.com/media/1511746/Sigma_Sensors_Lab2Go.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1511728/Sigma_Sensors_Waferprobe.jpg

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Harald Ibele :

[email protected]

+49-1520-7048888

Sigma-sensors.com

Related Links

https://sigma-sensors.com/



SOURCE SIGMA SENSORS (TCL) GmbH