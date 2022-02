De la neige à l'aventure : Yadea alimente des sports et des activités de plein air illimités cet hiver

« Cet hiver, Yadea permet à un plus grand nombre de personnes d'"électrifier leur vie" grâce à sa gamme de motos électriques, de cyclomoteurs électriques, de vélos électriques et de scooters électriques. Des pistes aux rues, tous les véhicules de Yadea sont équipés de technologies de pointe et de caractéristiques bien pensées qui sont bien adaptées aux besoins uniques des sports et activités d'hiver », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Les amateurs de sports d'hiver se lancent à l'assaut des pistes de ski et les amoureux de la neige explorent les paysages urbains enneigés, quelle que soit la distance. Les motos électriques de Yadea sont suffisamment puissantes pour résister aux divers conditions de terrains qu'apporte l'hiver et offrent aux conducteurs une expérience de conduite agréable. Sa série G5, équipée d'un moteur GTR 3.0 capable de délivrer un couple de 120 Nm et une puissance de 3 000 W, peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Pour ceux qui recherchent une conduite haut de gamme, la série C1S ne décevra pas avec un moteur GTR 3.0 haute performance, une puissance de sortie maximale de 2,2 kW et une accélération quasi instantanée de 0 à 60 km/h

Le temps étant imprévisible en hiver, la technologie révolutionnaire de la batterie Graphene 3.0 de Yadea permet aux conducteurs de bénéficier d'une alimentation continue pour les sports et les loisirs de plein air. Cette batterie résistante au froid supporte sans problème des températures négatives allant jusqu'à -20°C, et le liquide de refroidissement intégré ajuste la température de la batterie pour s'adapter aux différentes conditions météorologiques, afin que le kilométrage du véhicule ne diminue pas pendant les mois les plus froids.

Pour les amateurs de sports alpins qui ont besoin de transporter des montagnes de matériel, des skis aux snowboards, en passant par les raquettes ou les luges, le Y1S de Yadea offre plus de rangement pour leurs jouets d'hiver. Il est doté d'un spacieux porte-bagage personnalisable avec des supports robustes pour transporter en toute sécurité les articles surdimensionnés, ainsi que d'une unité de rangement supplémentaire.

Ce n'est pas seulement sur la route que les véhicules électriques de Yadea excellent. Les vélos électriques de Yadea sont conçus pour atteindre des performances hors route exceptionnelles pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus en hiver pour profiter de la randonnée en plein air. Le YS500 est équipé de roues antidérapantes de 69,85 cm (27,5 pouces), d'un système de suspension avant amortissant et d'un changement de vitesse à 9 rapports pour gérer en douceur différents terrains, ainsi que de freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière qui assurent un arrêt sûr et net - même lorsque les chemins sont couverts de glace ou de neige.

De l'exploration urbaine hivernale aux aventures tout-terrain, les véhicules électriques de Yadea aident les motards à tirer le meilleur parti de la saison des neiges. Grâce à une technologie de pointe et à une abondance d'options de transport pour différents besoins, Yadea est la solution parfaite pour les motards qui cherchent à « électrifier leur vie » (Electrify Your Life) cet hiver.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des scooters électriques, des vélos électriques et des trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

