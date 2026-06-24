De la puissance au mode de vie : SAMDUO réinvente le stockage d'énergie domestique pour s'adapter au mode de vie moderne

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO, pionnier des solutions énergétiques intelligentes pour la maison, a officiellement dévoilé sa dernière gamme de produits lors du salon Intersolar Europe 2026 à la Messe de Munich, l'une des plateformes les plus influentes au monde dans les domaines de la technologie solaire, du stockage d'énergie et de l'innovation en matière d'énergies propres. Organisé du 23 au 25 juin, cet événement offre à SAMDUO le cadre idéal pour montrer en quoi sa philosophie de conception unique, centrée sur l'humain, lui permet de se démarquer sur un marché saturé où règnent des concurrents industriels rigides.

SAMDUO booth at Intersolar Europe 2026 showcasing the Nex E Series and Nex P Series

Le parcours de SAMDUO en matière d'ingénierie a débuté dès 2024 par une analyse du marché, des études auprès des utilisateurs et des entretiens directs avec des ménages européens. Des espaces urbains compacts aux Pays-Bas aux immeubles à plusieurs étages et aux installations sur balcons en Allemagne, SAMDUO a identifié un besoin évident en systèmes de stockage d'énergie plus fins, plus légers, plus faciles à installer et s'intégrant plus naturellement dans les environnements de vie modernes.

Des dimensions adaptées à la maison moderne : La série Nex E

Pour répondre à la demande croissante de solutions énergétiques peu encombrantes, SAMDUO a lancé la série Nex E, conçue pour intégrer un système de stockage d'énergie domestique de grande capacité dans les espaces de vie quotidiens sans compromettre le confort, l'esthétique ni la flexibilité. Au cœur de la gamme se trouve le Nex E6000, présenté comme la batterie rechargeable sur secteur de 6 kWh la plus fine au monde, avec une profondeur de seulement 11,9 cm. Par ailleurs, le Nex E6000H constitue une alternative peu encombrante pour les foyers où chaque centimètre compte. La gamme Nex E contribue à faire de l'autonome énergétique domestique non plus un produit utilitaire discret, mais un élément de design à part entière. Pour SAMDUO, il s'agit de bien plus qu'une simple réussite en matière de design. Cela traduit la conviction que l'énergie propre ne doit pas être perçue comme quelque chose de lointain, de compliqué ou d'intrusif. Il devrait s'intégrer naturellement dans la maison.

Un concentré de puissance tout en légèreté : La série Nex P

L'approche de SAMDUO, qui place l'utilisateur au cœur de ses préoccupations, se reflète également dans la série Nex P, conçue pour répondre aux besoins concrets des ménages allemands en matière d'installation. Sur les marchés où les systèmes énergétiques domestiques sont souvent installés sur les balcons, dans les sous-sols ou dans les garages, la portabilité et l'accessibilité sont essentielles. SAMDUO a présenté les modèles Nex P2800 Pro et Nex P2800 AC sur le salon Intersolar. Avec son poids ultra-léger de 29 kg, le Nex P2800 Pro est très facile à transporter, ce qui permet aux utilisateurs de le monter sans difficulté dans les escaliers d'un immeuble résidentiel. Malgré son châssis compact et agile, il offre des performances de haut niveau, grâce à une capacité modulaire qui s'adapte en toute fluidité de 2,73 kWh à 16,41 kWh pour répondre aux fluctuations de la consommation domestique.

Un début prometteur au salon Intersolar Europe 2026

Lors de la journée d'inauguration du salon, le stand de SAMDUO a suscité un vif intérêt de la part des consommateurs, de la presse spécialisée dans les technologies, des professionnels du secteur et des partenaires commerciaux européens. Les visiteurs ont été séduits par le langage stylistique caractéristique de la marque et par sa réponse pratique aux défis quotidiens liés au stockage d'énergie à usage domestique.

Cette initiative témoigne d'une prise de conscience croissante au sein du secteur selon laquelle l'innovation dans le domaine de l'énergie ne se définit plus uniquement par les performances. Le prochain chapitre sera consacré aux solutions capables d'allier expertise technique et intelligence émotionnelle, à des produits qui considèrent le foyer comme un lieu de confort, de sécurité et d'aspiration.

La gamme SAMDUO Nex est actuellement présentée au salon Intersolar Europe 2026. Venez nous rendre visite au stand C3.570 de SAMDUO pour découvrir notre conception centrée sur l'humain !

À propos de SAMDUO

SAMDUO est une marque spécialisée dans l'énergie domestique, conçue pour le mode de vie européen. Avant de lancer le projet, notre équipe a passé deux mois à visiter plus de 200 foyers dans six villes européennes afin de cerner directement les difficultés rencontrées par les habitants en matière d'énergie. Nous transformons ces connaissances en matériel, en nous appuyant sur plus de deux décennies d'expérience de notre société mère dans la fabrication de haute précision au micron près et dans le stockage d'énergie résidentiel haut de gamme — où la tolérance zéro, le contrôle rigoureux des matériaux et les normes de sécurité les plus strictes font partie intégrante de notre ADN.

Site internet : https://www.samduo.com/ ; https://www.samduo.nl/ ; https://www.samduo.de/

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