Meer zonne-energie, minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet: SAMDUO start officiële verkoop van de Nex E-serie in Nederland

AMSTERDAM, 14 juli 2026 /PRNewswire/ -- Jarenlang konden Nederlandse huishoudens met zonnepanelen overtollige elektriciteit die aan het net werd teruggeleverd, salderen met de stroom die zij op een later moment verbruikten. Vanaf 1 januari 2027 verandert dat.

Om huiseigenaren op deze verandering voor te bereiden, start SAMDUO via zijn officiële website met de rechtstreekse online verkoop van de Nex E-serie in Nederland. Vanaf 13 juli kunnen huiseigenaren de Nex E6000 en Nex E6000H aanschaffen: twee AC-gekoppelde systemen die zijn ontworpen om overtollige zonne-energie op te slaan, de afhankelijkheid van duurdere netstroom te verminderen en optimaal aan te sluiten bij woningen in Nederland waar ruimte schaars is.

Ontworpen voor woningen waar elke centimeter telt

Voor veel Nederlandse huiseigenaren is de beschikbare ruimte voor een thuisbatterij minstens zo belangrijk als de juiste opslagcapaciteit, aangezien de meeste traditionele batterijen groot en industrieel ogen.

Met een diepte van slechts 11,9 cm past de ultradunne Nex E6000 moeiteloos in smalle ruimtes, terwijl het minimalistische ontwerp naadloos aansluit bij moderne Nederlandse interieurs. De strakke lijnen en het 3 mm dikke paneel van kristalhelder gehard glas geven het systeem de uitstraling van een stijlvol interieurobject in plaats van een puur functioneel apparaat. Het ontwerp biedt niet alleen een rustige en evenwichtige uitstraling in huis, maar werd ook bekroond met een Red Dot Design Award in de categorie Tools, Industrial Equipment and Machinery. De Nex E6000H biedt een compacte oplossing voor volle garages, kelders en bergingen. Met een behuizing die vergelijkbaar is met die van een standaardmagnetron van 23 liter is het systeem ontworpen voor hoeken en andere onderbenutte ruimtes.

Dankzij het ventilatorloze ontwerp werken beide batterijen, ook wanneer ze dichter bij leefruimtes zijn geïnstalleerd, vrijwel geruisloos. Met een uitgangsvermogen tot 2600VA kunnen ze bovendien essentiële huishoudelijke apparaten, waaronder koelkasten, verlichting, laptops en smartphones, van stroom blijven voorzien tijdens onverwachte stroomuitval.

Naadloze integratie met de Nederlandse energiemarkt

Naast het compacte ontwerp is de Nex E-serie ontwikkeld om naadloos aan te sluiten op het dagelijkse energieverbruik. Het systeem is compatibel met meer dan 800 Europese energieleveranciers en speelt automatisch in op dynamische elektriciteitstarieven op de Nederlandse markt. SAMDUO Intelligence™ combineert deze prijsgegevens met het energieverbruik van het huishouden en lokale weersverwachtingen om de meest kostenefficiënte momenten voor laden en ontladen te bepalen.

Door energie op te slaan wanneer de opbrengst van zonnepanelen hoog is of de elektriciteitsprijzen laag zijn, en deze vervolgens te gebruiken wanneer de vraag en prijzen stijgen, benutten gebruikers hun opgewekte zonne-energie optimaal, maximaliseren gebruikers hun eigenverbruik en kunnen gebruikers mogelijk tot € 1.584 per jaar besparen.*

Dankzij de plug-and-play-installatie met een netgekoppeld uitgangsvermogen van 800 W zijn specialistische installatie en lange wachttijden doorgaans niet nodig. Gebruikers kunnen het systeem binnen enkele minuten verbinden met de SAMDUO-app en de energiestromen coördineren. Na aansluiting van de P1 Meter op de slimme meter werkt het systeem naadloos samen met apparaten van derden, zoals de everHome EcoTracker en de HomeWizard P1 Meter, waardoor gebruikers meer flexibiliteit krijgen bij hun energiebeheer.

*De maximale besparing is gebaseerd op interne berekeningen van SAMDUO. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de opbrengst van de zonnepanelen, het energieverbruik, de elektriciteitsprijzen en de systeemconfiguratie.

Ontwikkeld voor betrouwbaarheid op de lange termijn

Bij SAMDUO vinden we dat er geen concessies mogen worden gedaan als het gaat om de veiligheid van Nederlandse woningen en hun bewoners. De Nex E-serie maakt gebruik van 314Ah LFP-batterijcellen van wereldwijde Tier 1-leveranciers en heeft de Nail Penetration Test doorstaan, wat bijdraagt aan een veilige en betrouwbare werking in woonomgevingen.

Het systeem is ontworpen voor jarenlang stabiel gebruik en biedt de flexibiliteit om mee te groeien met de veranderende energiebehoeften van huishoudens. Dankzij de PowerMesh™-technologie kunnen gebruikers hun systeem uitbreiden tot maximaal 15 units wanneer hun energiebehoeften toenemen. De Nex E-serie is ontworpen voor langdurig gebruik en biedt tot 10.000 laadcycli, 10 jaar garantie en een verwachte levensduur tot 15 jaar, zodat huiseigenaren met meer vertrouwen kunnen investeren in hun energievoorziening.*

*Het aantal laadcycli en de verwachte levensduur zijn gebaseerd op de gespecificeerde testomstandigheden. De werkelijke prestaties kunnen afwijken.

Haal meer uit uw zonne-energie

Met het einde van de salderingsregeling verandert de manier waarop Nederlandse huishoudens profiteren van zonne-energie. Daarom is dit het juiste moment om zich hierop voor te bereiden. Door overdag opgewekte zonne-energie vaker op te slaan en te gebruiken wanneer dat het meeste voordeel oplevert, kunnen huiseigenaren hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen en meer waarde uit hun eigen zonne-energie halen.

Vanaf 13 juli zijn de SAMDUO Nex E6000 en Nex E6000H verkrijgbaar via de officiële website van SAMDUO, met levering in heel Nederland. Ontdek vandaag nog de Nex E-serie en profiteer direct van exclusieve voordelen!

Over SAMDUO

SAMDUO is een merk voor thuisenergie dat is ontworpen voor de Europese manier van leven. Voordat de ontwikkeling begon, bezocht ons team gedurende twee maanden meer dan 200 woningen in zes Europese steden om de uitdagingen rond energiegebruik uit de eerste hand te begrijpen. Die inzichten vertalen wij naar hardware die speciaal is ontworpen voor het dagelijks leven in Europese woningen. Gesteund door meer dan twintig jaar expertise van ons moederbedrijf in precisieproductie op micronniveau en hoogwaardige energieopslagsystemen voor woningen, wordt elk SAMDUO-product vervaardigd volgens strikte materiaalcontroles, compromisloze veiligheidsnormen en een nultolerantiebeleid ten aanzien van kwaliteitsgebreken.

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