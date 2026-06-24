Von der Leistung zum Lebensstil: SAMDUO definiert die Energiespeicherung für Privathaushalte im modernen Alltag neu

MÜNCHEN, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO, ein Pionier im Bereich intelligenter Energielösungen für Privathaushalte, hat auf der Intersolar Europe 2026 in der Messe München, einer der weltweit einflussreichsten Plattformen für Solartechnologie, Energiespeicherung und Innovationen im Bereich sauberer Energien, offiziell seine neueste Produktpalette vorgestellt. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 25. Juni statt und bietet SAMDUO die perfekte Kulisse, um zu zeigen, wie sich das Unternehmen durch seine einzigartige, menschenzentrierte Designphilosophie von der Masse der starren industriellen Wettbewerber abhebt.

SAMDUO booth at Intersolar Europe 2026 showcasing the Nex E Series and Nex P Series

Die Entwicklungsarbeit von SAMDUO begann im Jahr 2024 mit Marktbeobachtungen, Nutzerforschung und direkten Gesprächen mit europäischen Haushalten. Von kompakten städtischen Wohnräumen in den Niederlanden bis hin zu mehrstöckigen Wohngebäuden und Balkoninstallationen in Deutschland hat SAMDUO einen klaren Bedarf an Energiespeichersystemen festgestellt, die schlanker, leichter und einfacher zu installieren sind und sich natürlicher in moderne Wohnumgebungen integrieren lassen.

Passend für das moderne Zuhause: Die Nex E-Serie

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach platzsparenden Energielösungen hat SAMDUO die Nex E-Serie auf den Markt gebracht, die darauf ausgelegt ist, leistungsstarke Energiespeicher für den privaten Gebrauch in den Wohnbereich zu integrieren, ohne dabei Kompromisse bei Komfort, Ästhetik oder Flexibilität einzugehen. Das Herzstück der Produktpalette ist der Nex E6000, der mit einer Tiefe von nur 11,9 cm als weltweit flachster 6-kWh-Wechselstrom-Plug-in-Akku positioniert ist. Darüber hinaus bietet der Nex E6000H eine platzsparende Alternative für Haushalte, in denen jeder Zentimeter zählt. Insgesamt verwandelt die Nex E-Serie die Energiespeicherung für Privathaushalte von einem unscheinbaren Versorgungsprodukt in ein durchdachtes Designelement. Für SAMDUO ist dies mehr als nur eine gestalterische Leistung. Dies spiegelt die Überzeugung wider, dass saubere Energie nicht als etwas Fernes, Kompliziertes oder Aufdringliches empfunden werden sollte. Es sollte sich mühelos in die Wohnung einfügen.

Ein Leichtgewicht mit viel Power: Die Nex P-Serie

Der menschenorientierte Ansatz von SAMDUO spiegelt sich auch in der Nex P-Serie wider, die unter Berücksichtigung der praktischen Installationsanforderungen deutscher Haushalte entwickelt wurde. In Märkten, in denen Energieversorgungssysteme für Privathaushalte häufig auf Balkonen, in Kellern oder in Garagen aufgestellt werden, sind Transportfähigkeit und Zugänglichkeit von entscheidender Bedeutung. SAMDUO stellte die Modelle Nex P2800 Pro und Nex P2800 AC im Ausstellungsbereich der Intersolar vor. Mit einem ultraleichten Gewicht von 29 kg lässt sich der Nex P2800 Pro mühelos transportieren, sodass Nutzer das Gerät problemlos über mehrstöckige Treppen in Wohngebäuden tragen können. Trotz seines kompakten und wendigen Designs bietet es eine hohe Leistungsfähigkeit und verfügt über eine modulare Kapazität, die sich nahtlos von 2,73 kWh bis auf 16,41 kWh skalieren lässt, um schwankenden Haushaltsbedarf zu decken.

Ein starker Auftakt auf der Intersolar Europe 2026

Am Eröffnungstag der Messe stieß der Stand von SAMDUO auf großes Interesse bei Verbrauchern, Fachmedien aus dem Technologiebereich, Branchenfachleuten und europäischen Geschäftspartnern. Die Besucher waren von der unverwechselbaren Designsprache der Marke und ihrer praktischen Lösung für die alltäglichen Herausforderungen der Energiespeicherung im Privathaushalt begeistert.

Dieser Auftrag spiegelt die zunehmende Erkenntnis in der Branche wider, dass Innovation im Energiesektor nicht mehr allein durch die Leistung definiert wird. Das nächste Kapitel gehört den Lösungen, die technische Kompetenz mit emotionaler Intelligenz verbinden – Produkten, die das Zuhause als Ort des Komforts, der Geborgenheit und der Sehnsucht begreifen.

Die SAMDUO Nex-Serie wird derzeit auf der Intersolar Europe 2026 ausgestellt. Besuchen Sie SAMDUO am Stand C3.570 und erleben Sie unser menschenzentriertes Design!

Über SAMDUO

SAMDUO ist eine Marke für Haushaltsenergie, die speziell auf den europäischen Lebensstil zugeschnitten ist. Vor Beginn der Entwicklung besuchte unser Team zwei Monate lang über 200 Haushalte in sechs europäischen Städten, um die Probleme der Menschen vor Ort im Zusammenhang mit der Energieversorgung aus erster Hand zu verstehen. Wir setzen diese Erkenntnisse in Hardware um, die auf der über zwei Jahrzehnte langen Erfahrung unserer Muttergesellschaft in der Präzisionsfertigung im Mikrometerbereich und im Bereich der hochwertigen Energiespeicher für Privathaushalte basiert – wobei Nulltoleranz, strenge Materialkontrolle und höchste Sicherheitsstandards fest in unserer DNA verankert sind.

Website: https://www.samduo.com/ ; https://www.samduo.nl/ ; https://www.samduo.de/

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