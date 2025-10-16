De l'amorçage à l'expansion : les nouvelles voies de croissance tracées à Paris par Xiaohongshu et WWD

PARIS, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Principale communauté de style de vie et de centre d'intérêts en Chine, Xiaohongshu regroupe parmi ses membres les personnes les plus passionnées de luxe au monde, ancrées dans la génération Z autour de chasseurs de tendances de premier rang. Ici, « l'amorçage » n'est pas qu'un concept médiatique. C'est l'entonnoir qui transforme cinq minutes de frénésie en cinq ans de capital de marque.

Mi Yang, Head of Luxury, Commercialization Department, Xiaohongshu From left to right: Johannes Neubacher, Chief Content Officer, WWD China; Martin Barthel, Managing Director & Partner, Boston Consulting Group; Allan Bahroun, Founder & Research Director, Delect; Suzi de Givenchy, International Model

Le 2 octobre, en pleine Semaine de la mode de Paris, Xiaohongshu et WWD ont réuni directeurs généraux et acteurs majeurs du secteur mondial du luxe à l'occasion du premier sommet sur l'innovation dans le luxe. Cet événement leur a permis d'échanger leurs points de vue sur les possibilités et les défis du numérique, ainsi que d'esquisser la prochaine courbe de croissance. Les principaux enseignements tirés de ce sommet ont trouvé un écho dans la ville même qui a inventé le luxe. Si vous ne comprenez pas Xiaohongshu, vous ne comprendrez pas l'avenir du luxe en Chine.

« Les consommateurs portent désormais les marques comme s'il s'agissait de parties d'eux-mêmes », a déclaré Lena Yang, vice-présidente de WWD China. « Ils attendent des marques qu'elles les comprennent vraiment, qu'elles comprennent leur culture et leur histoire personnelle. La résonance culturelle n'est pas un slogan. C'est un travail créatif qui commence par la reconnaissance d'un être humain et de la culture qui l'a façonné. »

Johannes Neubacher, directeur du contenu de WWD China, a fait remarquer que peu de marchés ont évolué aussi rapidement et aussi profondément que la Chine. Les acheteurs chinois ne sont pas seulement des adeptes de la première heure. Ils redéfinissent les règles de la participation des marques à la culture, à la communauté et à la créativité.

Mi Yang, directeur de la division « Luxe et commercialisation » de Xiaohongshu, l'explique ainsi : « L'amorçage est bien plus qu'un simple dépôt de contenu. C'est un moteur pour le marketing de produit, alimenté sincèrement par l'inspiration des utilisateurs. Il génère des conversions aujourd'hui tout en renforçant l'image de marque pour l'avenir. Xiaohongshu commence par un partage authentique, qui se poursuit par une recherche active. L'amorçage culmine avec le bouche-à-oreille, qui entraîne de nouvelles ventes de produits de luxe et permet d'établir des partenariats de croissance à long terme avec les marques. Ces trois étapes forment une boucle de décision fermée pour le consommateur et démontrent la valeur unique de la plateforme comme partenaire stratégique. »

Martin Barthel, associé et directeur général du Boston Consulting Group, a commenté : « Le contenu créé par les utilisateurs est un miroir vivant de ce que pense la société. Ce doit être la première source d'information et d'inspiration pour toutes les marques. »

Allan Bahroun, fondateur de Delect, a ajouté : « Pour "percer" en Chine, il faut décrypter ce qui pousse les gens à agir. L'interaction centrée sur l'utilisateur mise en place par Xiaohongshu brise le mur de diffusion à sens unique et réinvente la conversation entre les marques et les consommateurs chinois. »

Suzi de Givenchy, mannequin international devenue créatrice, est allée droit au but : « Rester vrai, rester optimiste et ne jamais trahir son propre code, car les abonnés découvriront la vérité en un clin d'œil. »

Comme l'explique Martin Barthel, associé et directeur général du Boston Consulting Group, « la génération Z est en passe de redéfinir la notion de luxe, en s'écartant des critères de prix et de rareté pour se tourner vers le sens et l'identité ».

Conçu pour un marché centré sur le numérique, attiré par la culture et axé sur la communauté, la plateforme Xiaohongshu est devenue à la fois le radar et le point de rendez-vous du luxe. Six tendances natives s'épanouissent désormais au sein de l'écosystème : la valeur expérientielle, l'identité culturelle, l'art de l'expression réfléchie, le long terme, l'esthétique de l'espace et la mise en scène du style. Ensemble, elles tracent une nouvelle voie pour le développement du luxe en Chine.

Dans le cadre de cette réorganisation, Xiaohongshu ne se résume plus à de l'achat d'espace médiatique. Il s'agit plutôt d'un anneau décodeur qui traduit les désirs des Chinois, d'un incubateur qui transforme les sentiments en capital et d'un moteur qui continue de le faire fructifier.

Ses bases reposent sur trois piliers : un écosystème d'abord fondé sur la confiance et l'expérience vécue, des informations riches en données qui renforcent la stratégie, et une boucle « vie-achat » fluide capable de faire tourner la caisse enregistreuse. Née de la vie quotidienne et réinvestie dans la vie quotidienne, la plateforme Xiaohongshu est le partenaire de croissance des marques de luxe en Chine.

