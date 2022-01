De "Made in China" a "Made With Chinese Technology" | GAC MOTOR se torna global com tecnologia premiada

GUANGZHOU, China, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A inovação é um novo mecanismo de crescimento da China. Na última década, a GAC MOTOR e muitas outras marcas chinesas mudaram de "Made in China" para "Made with Chinese technology". A GAC MOTOR teve um sucesso considerável com esta nova era de fabricação inteligente e atenção à qualidade, conquistando prêmios como "Melhor Marca Chinesa de Automóveis" nos Emirados Árabes Unidos; o prêmio "Empresa Automobilística do Ano" na Nigéria; o prêmio de Marca Líder no Exterior do Twitter da China de 2021; e o "Prêmio de Expansão no exterior de 2021" da PRNewswire.