De nouveaux membres rejoignent le conseil de Surveillance de Glion Institut de Hautes Études

Glion Institut de Hautes Études est fier d'annoncer d'annoncer la nomination de nouveaux membres au sein du Conseil de Surveillance de la prestigieuse institution.

Glion Governing Board New Members: Alexis de la Palme, Fabienne Lupo and Pierre Tapie

Le conseil de surveillance de Glion Institut de Hautes Études préside à la stratégie de l'établissement dans un engagement continu envers l'excellence. Ses objectifs comprennent la garantie de l'intégrité de l'établissement, de la qualité des programmes proposés, l'examen des changements majeurs dans les programmes, l'approbation de la planification stratégique, l'analyse des données financières et des performances. Le Conseil se réunit trois à quatre fois par an pour examiner les sujets ci-dessus. Il compte neuf membres au total, dont un président et des membres indépendants ainsi que des représentants de Sommet Education.

L'institution pourra désormais s'appuyer sur :

Fabienne Lupo, ancienne présidente de la Fondation de la Haute Horlogerie et directrice exécutive de la Fondation Michelangelo. Leader expérimenté de l'industrie du luxe, c'est une femme de conviction et de mission qui a bâti des organisations et des projets d'envergure dans le luxe (haute horlogerie, joaillerie, artisanat, culture et art) porteurs de sens, fédérant les équipes et les énergies autour de visions ambitieuses, utiles et concrètes : organisation du Salon International de la Haute Horlogerie et sa transformation en Watches and Wonders, son internationalisation avec Watches & Wonders Hong Kong, Miami, Shanghai et Sanya puis sa digitalisation lors de la pandémie en 2020.

Elle a également créé la première Biennale des Métiers d'art à Venise prévue pour 2028, baptisée Homo Faber construisant son réseau international et le Homo Faber Guide regroupant tous les meilleurs artisans d'Europe. Elle est aussi à l'origine de la création et du développement de la FHH Academy, du Forum de la Haute Horlogerie en partenariat avec le WEF et IMD, d'expositions culturelles et thématiques dans le monde, de l'édition de magazines et de livres…

Elle est la fondatrice et PDG de ReLuxury premier événement dédié aux objets de luxe et de collection d'occasion et aux initiatives d'économies circulaires dans le luxe (upcycling, recyclage, réparation, blockchain, etc.). La prochaine édition aura lieu en novembre 2023.

Fabienne Lupo est également la fondatrice et PDG de Luxpo, sa propre société qui accompagne et conseille les marques et organisations de luxe dans leur stratégie, communication, expérience client et organisation d'événements et de salons.

Fabienne Lupo rejoindra le Conseil à partir de juin prochain.

Elle a commenté « Le Luxe et l'Hospitalité partagent les mêmes valeurs et codes, la passion du bon et du beau. Aujourd'hui les marques de luxe veulent créer des expériences uniques et mémorables pour leurs clients. Construire des programmes pour leurs communautés intégrant la composante de l'hospitalité est devenu incontournable. Rejoindre Glion, référence mondiale de l'hôtellerie, c'est contribuer à faciliter ce dialogue unique."

Alexis de la Palme est un dirigeant d'expérience et de résultat fort de 25 années dans le secteur de l'hôtellerie. Titulaire d'un Exec. MBA de HEC et diplômé du Centre International de Glion en Suisse et également ancien auditeur de l'IHEDN (Institut des hautes études de Défense Nationale), Alexis de La Palme cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie hôtelière.

Après avoir travaillé près de 14 ans pour le groupe Accor, notamment en tant que Directeur Commercial et Marketing du Moyen-Orient et d'Afrique, puis en tant que Directeur du Développement Hôtelier Europe, il rejoint le groupe Edmond de Rothschild Heritage en juin 2015 en tant que Président du Directoire. Sous son impulsion, chacune des activités familiales (vinicoles, agricoles, fromagère, hôtelières, gastronomiques) se développe dans le respect des engagements sociaux et environnementaux du groupe, fidèles aux valeurs fortes de la famille : entrepreneuriat, audace, et transmission.

En juin 2014, Alexis de La Palme est nommé Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur.

Il est également, depuis plus de 15 ans, Officier de Réserve au sein de la gendarmerie nationale. (Actuellement colonel au cabinet du Directeur Général).

Alexis de La Palme a partagé : "Après 35 ans, en tant qu'ancien élève, je suis heureux de retrouver Glion et de contribuer en tant que membre du conseil d'administration au rayonnement de l'une des meilleures Ecole de Management hôtelier au monde.»

Alexis prendra ses fonctions en octobre pour succéder au Dr Robert A. Spencer, Ph.D., engagé aux côtés de l'institution depuis 18 ans. L'institution lui est profondément reconnaissante pour sa contribution particulièrement sur les questions académiques et d'accréditation. Il a notamment supervisé le développement du curriculum actuel et l'évolution du département des services aux étudiants.

Pierre Tapie a construit sa carrière à l'interface des univers académique et économique. Il est ingénieur de l'Ecole Polytechnique (Paris, 1980), docteur ès sciences en biophysique (Université Paris-Saclay, 1984) et titulaire d'un MBA (INSEAD, 1990).

Après 10 ans comme scientifique à SANOFI, il a dirigé l'École supérieure d'Agriculture de Purpan pendant 11 ans, puis a été Directeur Général de l'ESSEC, dont il a piloté le déploiement international. En 2013, il a créé Paxter, une société de conseil spécialisée dans la stratégie institutionnelle et l'ingénierie pédagogique, au service des universités, des gouvernements et des entreprises du monde entier.

Par ailleurs il exerce une activité de Business Angel dans les technologies biologiques, médicales et éducatives.

Parmi les activités citoyennes, il a été président de la Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI, 2008-2011), membre du conseil d'administration de l'AACSB (2006-2009) et président (2009-2013) de la Conférence des Grandes Écoles, organe majeur représentant la société civile universitaire auprès du gouvernement en France. Il est actuellement président de VersLeHaut, le premier think tank français consacré à la jeunesse et à l'éducation.

« Pleinement engagé dans un enseignement d'excellence tant sur le plan académique que pratique, Glion a progressivement acquis le statut de référence dans la formation aux métiers de l'hospitalité. Je suis admiratif de ses réalisations et me réjouis de contribuer à en écrire les prochaines étapes. Le monde a besoin aujourd'hui de jeunes talents pour inventer le monde de demain, empreint de sagesse et d'entrepreneuriat. Ancrée en Suisse, Glion dispose d'un avantage concurrentiel pour les préparer. »

Pierre Salles, Président du Conseil de Surveillance de Glion ainsi que Propriétaire et Cofondateur de HES Hotels & Management Co., déclare à cette occasion : « Je suis très heureux d'accueillir des talents si uniques ; leurs expériences et expertises réunies sont des atouts incroyables pour les développements futurs de l'Institution. »

À propos de Glion Institut de Hautes Études

Etabli en 1962, Glion Institut de Hautes Études (GIHE) est une institution suisse proposant des diplômes de Bachelor et Master dans l'hôtellerie, le luxe et la finance à un corps d'étudiants internationaux sur trois campus, dont deux en Suisse et un à Londres, Royaume-Uni.

Glion est classé parmi les cinq meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde depuis son entrée dans le classement en 2018 (QS World University Rankings, 2023).

Institution membre du groupe Sommet Education, leader mondial de l'enseignement managérial spécialisé dans les métiers de l'hospitalité, Glion bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

Plus d'informations : glion.edu/fr/

