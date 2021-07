De nouvelles recherches soulignent la nécessité d'une approche des soins de la vue fondée sur les systèmes de santé

L'étude menée en Gambie souligne le succès de l'approche et de l'élaboration des politiques au niveau local.

DALLAS, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Une étude récente des centres de vision OneSight en Gambie offre un nouvel aperçu de l'importance de la mise en œuvre d'un programme de renforcement des services qui traitent de la mauvaise vision à travers une optique de système de santé.

L'étude, soutenue par le Vision Impact Institute et menée par l'université de Brandeis en coordination avec OneSight, examine comment sept centres de vision OneSight et le laboratoire de fabrication de lunettes, désormais ouvert sur place, améliorent l'accès aux soins de la vue et la sensibilisation à la vision non corrigée au sein de la population locale.

« Nous sommes fiers de nous associer au ministère de la Santé de la Gambie pour fournir un accès aux soins de la vue à l'ensemble de la population du pays, soit 1,9 million de personnes », a déclaré K-T Overbey, président et directeur exécutif de OneSight. « Une vision claire a un impact direct sur l'éducation, la productivité au travail et la sécurité au volant. »

En Gambie, selon l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB), seuls quatre optométristes desservaient le pays en 2014. Bien qu'un Gambien sur trois ait besoin d'une correction de l'erreur de réfraction, seule la moitié d'entre eux sont conscients d'avoir un problème de vue.

« Cette recherche met en évidence le pouvoir des pays individuels qui s'engagent à améliorer la vue de leur population, en associant l'expertise locale au leadership technique des organisations du secteur pour créer de nouveaux modèles de soins », déclare Kristan Gross, directeur exécutif mondial du Vision Impact Institute. « Plusieurs bonnes pratiques ressortent, notamment l'importance d'une politique locale forte, d'un partenariat public-privé, de l'autonomisation et du développement des ressources humaines, et de financements innovants. »

Les collaborations, comme celles de la Gambie, créent des investissements cruciaux dans un avenir prometteur pour les générations futures, tout en sensibilisant le public, en réduisant la prévalence de la mauvaise vision et en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

À propos du Vision Impact Institute

La mission du Vision Impact Institute est de mener des actions de sensibilisation sur l'importance de la correction et la protection de la vue afin de faire de la bonne vue une priorité internationale. Son conseil consultatif comprend quatre experts internationaux indépendants : Pr. Clare Gilbert (Royaume-Uni), M. Allyala Nandakumar (États-Unis), Dr Serge Resnikoff (Suisse) et Dr Wang Wei (Chine).

Le Vision Impact Institute est une organisation à but non lucratif enregistrée sous le statut 501(c)(3), qui bénéficie du soutien du fonds Vision for Life d'Essilor, le leader mondial de l'optique ophtalmique. Le Vision Impact Institute héberge une base de données de recherche unique à l'adresse visionimpactinstitute.org .

