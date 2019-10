De olho na geração de negócios, empresários participam do LIDE Business Trip China

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Entre 19 e 28 de outubro, uma comitiva de empresários e autoridades participa do LIDE Business Trip China. Promovida pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais e o LIDE China, a iniciativa visa fortalecer o relacionamento institucional entre o Brasil e a China e promover a geração de negócios entre os dois países. O grupo, que contará com Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, e Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, se reunirá com empresários de destaque mundial nas cidades de Beijing, Shanghai e Hangzhou.

A China, principal parceiro comercial do Brasil, é sede de companhias inovadoras e ligadas às mudanças e tendências da economia global. Esta é a primeira vez que o LIDE levará empresários à segunda maior potência mundial. Entre as empresas visitadas estão as gigantes Alibaba, Huawei, Lian Lian Pay, Megvii, Fosun Group, United Imaging Healthcare e Dahua.

De acordo com Celia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Doria, a China é um país com essência inovadora. "Queremos apresentar aos empresários brasileiros o que há de melhor e de mais moderno em termos de conhecimento do futuro e infraestrutura, por exemplo. Temos plena convicção de que muitos deles farão negócios ao se deparar com os produtos e serviços lá oferecidos", anseia.

Além do road show empresarial, os participantes terão a oportunidade de imersão cultural com visitas guiadas a dois dos maiores símbolos do país, a Grande Muralha e a Cidade Proibida, antiga residência de imperadores por mais de 500 anos e ex-sede do governo, que abriga hoje o "Palácio Museu".

Também como parte da programação, a revista LIDE Especial China será lançada durante a viagem, com reportagens sobre a economia chinesa, que é líder na produção de aço e veículos automotores, além de se destacar em tecnologia, inovação e no ensino superior; a cultura milenar e seus paralelos atuais; a gastronomia e suas peculiaridades em relação à ocidental; regras de protocolo; e uma entrevista com o embaixador da CHINA no Brasil, Yang Wanming.

O evento tem patrocínio da GOCIL e apoio da NATURAL ONE. Mídia partners: REVISTA LIDE e PRNews.

